Kapitány István újabb kinevezést jelentett be: megvan a hírekben sokat szereplő állami nagyvállalat vezérigazgatója – a miniszter elárulta, min múlik a cég jövője

A megbízható szolgáltatást és a változó piaci igényekhez való alkalmazkodást nevezte a Magyar Posta sikerének kulcsaként Kapitány István. Szakonyi András nemzetközi vezetői tapasztalatát méltatva Facebook-bejegyzésében kívánt sikeres munkát a vállalat új vezérigazgatójának.

Kapitány István új vezetőt nevezett ki a Magyar Posta élé – kiderült, mit vár el a vezérigazgatótól / Fotó: Kapitány István / Facebook

Kapitány István szerint a levélküldés visszaszorulása és a csomagforgalom növekvő jelentősége új helyzetet teremt a Magyar Postának. Úgy látja, a vállalat jövője azon múlik, hogyan tud hatékony működés mellett alkalmazkodni ehhez a környezethez.

Bejegyzésében hangsúlyozta: ezért fontos, hogy a Postát olyan vezető irányítsa, aki nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúra működtetésében is nemzetközi tapasztalatot szerzett.

Kapitány István felidézte, hogy Szakonyi András közel harminc évet töltött világcégek vezetésében.

Dolgozott a GE-nél, a New York-i tőzsdén jegyzett Iron Mountainnél, majd a Ferrovialnál, ahol digitális infrastruktúra-fejlesztésekért felelt.

A bejegyzés szerint ezt a tudást most Magyarországon, a magyar emberek szolgálatában kamatoztathatja.

Kapitány István a szolgáltatás kiszámíthatóságát emelte ki a vállalat jövőjéről szólva.

„A jövő modern vállalatát nem a mérete teszi erőssé, hanem az, hogy lehet rá számítani” – fogalmazott.

Szerinte a Magyar Posta akkor lehet sikeres, ha a legkisebb faluban és a legnagyobb városban egyaránt megbízható szolgáltatást nyújt, személyesen és digitálisan is. Ehhez nemzetközi tapasztalatot és hazai elkötelezettséget tart szükségesnek.

„Sikeres munkát kívánok, Vezérigazgató Úr!” – zárta bejegyzését.

Korábban lapunk megírta, hogy Kapitány István augusztusban visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségéből.

Láng 2025. február elseje óta töltötte be a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségét. Szakmai pályafutását 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol 8 évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának tagjaként dolgozott.