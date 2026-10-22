Itt a bizonyíték: Kína elkezdte felszámolni a kapcsolatát Magyarországgal, Szijjártó Péter már semmit sem tehet – figyelmeztették az odautazókat
A Hainan Airlines sencseni járatának kiesése után újabb változások érintik a Budapest és Kína közötti légi közlekedést. A Budflyer beszámolója szerint a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines több ningbói járatát törli, a Hszian–Budapest összeköttetést pedig hónapokra felfüggeszti.
A korábban meghirdetett menetrenddel ellentétben november 5-én, 9-én, 12-én és 16-án, valamint december 3-án és 14-én nem indul el a Ningbo és Budapest közötti járat – írja a Budflyer.
Hosszabb szünet következik a Hszian–Budapest útvonalon: a hetente egyszer közlekedő járat november 7-től 2027. február 26-ig nem szállít utasokat. A beszámoló szerint ezzel több hónapra megszakad a két város közötti egyetlen közvetlen légi kapcsolat.
A változások hátteréről a Budflyer azt írja, hogy a légitársaságok általában nem indokolják meg a törléseket és a felfüggesztéseket. Az oldal értesülése szerint a Hainan Airlines esetében üzleti döntés született, amelyet a magas világpiaci üzemanyagárak és a járathoz korábban biztosított marketingtámogatások megvonása is befolyásolhatott. A beszámoló a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines járatváltozásainak konkrét okát nem közli.
A Budflyer azt javasolja az érintett utasoknak, hogy ellenőrizzék foglalásuk állapotát és az átfoglalási lehetőségeket. Probléma esetén közvetlenül a légitársasággal vagy a foglalást kezelő utazási szolgáltatóval célszerű felvenniük a kapcsolatot.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy a magyarországi szabályozási környezet változása miatt
egyre több kínai vállalatnak kell számolnia újabb ellenőrzésekkel és elhúzódó engedélyezési eljárásokkal.
A Tisza-kormány hatalomba lépése óta az ázsiai beruházásokat sorra érik támadások, most a sóskúti Dongwha Electrolyte évi 23 500 tonna kapacitásúra tervezett üzemének engedélyét vonták vissza.
A szigorúbb ellenőrzések gazdasági következménye túlmutathat az egyes üzemeken. Magyarország az elmúlt években jelentős ázsiai tőkét vonzott az akkumulátor- és járműiparba, ezek a beruházások pedig munkahelyeket, beszállítói megrendeléseket és exportbevételt hozhatnak. Ha az engedélyezési eljárások elhúzódnak, vagy egy vállalatnak át kell alakítania a működését, az a termelési terveket is módosíthatja.
A Sina gazdasági hírlap szerint a magyarországi fejlemények más európai beruházások számára is figyelmeztetést jelenthetnek. A cégeknek a politikai és gazdasági környezet változásai mellett a környezetvédelmi követelmények teljesítésével is számolniuk kell. Ráadásul a Dongwha Electrolyte engedélyének visszavonása azonbban korántsem elszigetelt eset, az elmúlt hónapokban több hasonló incidens történt:
- a debreceni Semcorp üzemének környezetvédelmi ügye,
- a CATL-lel szembeni hatósági intézkedések,
- valamint a BYD szegedi beruházásának felülvizsgálata is csökkentette a kínaiak bizalmát.