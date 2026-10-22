Itt a bizonyíték: Kína elkezdte felszámolni a kapcsolatát Magyarországgal, Szijjártó Péter már semmit sem tehet – figyelmeztették az odautazókat

A Hainan Airlines sencseni járatának kiesése után újabb változások érintik a Budapest és Kína közötti légi közlekedést. A Budflyer beszámolója szerint a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines több ningbói járatát törli, a Hszian–Budapest összeköttetést pedig hónapokra felfüggeszti.

Itt a bizonyíték: Kína elkezdte felszámolni a kapcsolatát Magyarországgal / Fotó: AFP

A korábban meghirdetett menetrenddel ellentétben november 5-én, 9-én, 12-én és 16-án, valamint december 3-án és 14-én nem indul el a Ningbo és Budapest közötti járat – írja a Budflyer.

Hosszabb szünet következik a Hszian–Budapest útvonalon: a hetente egyszer közlekedő járat november 7-től 2027. február 26-ig nem szállít utasokat. A beszámoló szerint ezzel több hónapra megszakad a két város közötti egyetlen közvetlen légi kapcsolat.

A változások hátteréről a Budflyer azt írja, hogy a légitársaságok általában nem indokolják meg a törléseket és a felfüggesztéseket. Az oldal értesülése szerint a Hainan Airlines esetében üzleti döntés született, amelyet a magas világpiaci üzemanyagárak és a járathoz korábban biztosított marketingtámogatások megvonása is befolyásolhatott. A beszámoló a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines járatváltozásainak konkrét okát nem közli.

A Budflyer azt javasolja az érintett utasoknak, hogy ellenőrizzék foglalásuk állapotát és az átfoglalási lehetőségeket. Probléma esetén közvetlenül a légitársasággal vagy a foglalást kezelő utazási szolgáltatóval célszerű felvenniük a kapcsolatot.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a magyarországi szabályozási környezet változása miatt

egyre több kínai vállalatnak kell számolnia újabb ellenőrzésekkel és elhúzódó engedélyezési eljárásokkal.

A Tisza-kormány hatalomba lépése óta az ázsiai beruházásokat sorra érik támadások, most a sóskúti Dongwha Electrolyte évi 23 500 tonna kapacitásúra tervezett üzemének engedélyét vonták vissza.

A szigorúbb ellenőrzések gazdasági következménye túlmutathat az egyes üzemeken. Magyarország az elmúlt években jelentős ázsiai tőkét vonzott az akkumulátor- és járműiparba, ezek a beruházások pedig munkahelyeket, beszállítói megrendeléseket és exportbevételt hozhatnak. Ha az engedélyezési eljárások elhúzódnak, vagy egy vállalatnak át kell alakítania a működését, az a termelési terveket is módosíthatja.