Megőrülnek a magyarok ezért a kínai autóért: elképesztő, mekkora az érdeklődés iránta

Az idén Magyarországra érkezett kínai márkák közül a Geely modelljei váltották ki a legtöbb érdeklődést a Használtautó.hu 2026. január és szeptember közötti adatai szerint.

Kínai autó választásakor a vásárlók továbbra is elsősorban a hibrid és a hagyományos meghajtású modelleket keresik / Fotó: NurPhoto via AFP

A Geely három modellje együtt a tíz modellre érkezett érdeklődések 76 százalékát gyűjtötte be. A kínálat is itt a legnagyobb: a három típusból 236 hirdetés volt elérhető, ez a tíz modell összes hirdetésének 89 százaléka.

A top tízbe a BAIC három, a NIO négy modellel került be, utóbbiak között a csoport Firefly márkájával.

A NIO és a Firefly januárban, a Geely márciusban, a BAIC áprilisban indult hivatalosan Magyarországon.

„A Geely eredményei azt mutatják, hogy egy új márka is gyorsan megtalálja a vevőit, ha viszonylag kedvező áron gazdag felszereltséget kínál. Számos kínai autógyártó épít erre a stratégiára a piacra lépéskor. Ugyanakkor az is látszik, hogy a vásárlók továbbra is elsősorban a hibrid és a hagyományos meghajtású modellek iránt érdeklődnek.” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.

A Geely és a BAIC modelljei szinte kivétel nélkül újonnan kerülnek a portálra: a hirdetett autók átlagéletkora 0 év, a futásteljesítmény a legtöbb modellnél 0 és 860 kilométer között van. Kivétel ez alól a BAIC X55, amely átlagosan 1,5 éves és 17 210 kilométert futott.

A NIO-nál más a kép: az ET7 hirdetései átlagosan 3,4 évesek és 93 400 kilométert futottak. A már pár éves modellek valószínűleg a márkák hivatalos megjelenése előtti magánimport során kerültek a piacra.

A modellek átlagárai 8,8 és 26,7 millió forint között mozognak. A legelérhetőbb a Geely E2 8,8 millió és a BAIC X55 9 millió forinttal, a legdrágább a NIO EL6 26,7 millió forinttal.

A NIO ET7 átlagára 12,3 millió, mediánja 9,3 millió forint – a többet futott, “idősebb” példányok miatt jóval olcsóbb a márka újabb modelljeinél.

A mezőny hajtásláncban is vegyes: a Starray EM-i plug-in hibrid, az X55 benzines, a Geely E-modellek és a NIO-k tisztán elektromosak.

„Egy új márkánál a vevő nemcsak az autót, hanem a márka jövőjét is mérlegeli: lesz-e alkatrész és szerviz, és mennyit ér majd az autó néhány év múlva. Az, hogy a BAIC és a NIO kevés hirdetésére is ennyien jelentkeznek, azt mutatja, hogy a kíváncsiság már megvan, a bizalmat a következő évek építik” – tette hozzá a Használtautó.hu brand managere.