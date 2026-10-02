Rendkívüli

Rendkívüli fordulat, itt a vége: Ursula von der Leyen célba ért, Magyarország feloldja a vétót Ukrajna ellen, szabadon csatlakozhat az EU-hoz – október 6-án szavazzák meg Magyar Péterék

Deviza
EUR/HUF369 +0,07% USD/HUF327,87 0% GBP/HUF434,03 +0,3% CHF/HUF395,41 +0,16% PLN/HUF84,13 -0,13% RON/HUF69,08 +0,11% CZK/HUF15,09 +0,11% EUR/HUF369 +0,07% USD/HUF327,87 0% GBP/HUF434,03 +0,3% CHF/HUF395,41 +0,16% PLN/HUF84,13 -0,13% RON/HUF69,08 +0,11% CZK/HUF15,09 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 050,08 +0,09% MTELEKOM2 520 -1,56% MOL4 852 +0,46% OTP40 250 +0,68% RICHTER12 230 -1,37% OPUS250,5 -2,53% ANY6 160 -1,12% AUTOWALLIS120 -5,51% WABERERS4 300 +0,47% BUMIX9 064,47 -1,29% CETOP4 775,46 -0,14% CETOP NTR3 085,99 -0,14% BUX140 050,08 +0,09% MTELEKOM2 520 -1,56% MOL4 852 +0,46% OTP40 250 +0,68% RICHTER12 230 -1,37% OPUS250,5 -2,53% ANY6 160 -1,12% AUTOWALLIS120 -5,51% WABERERS4 300 +0,47% BUMIX9 064,47 -1,29% CETOP4 775,46 -0,14% CETOP NTR3 085,99 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péter ezekben a percekben tárgyal Magyarország egyik leggazdagabb emberével: kőkemény kérdéséket tesz fel neki – "Nézzünk egymás szemébe"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb fejezettel folytatódik a kormányfő és a Master Good közötti vita. Magyar Péter Kisvárdán személyesen találkozna Bárány Lászlóval, hogy több ügyben is kikérdezze a tulajdonost.
VG
2026.10.02, 19:30
Frissítve: 2026.10.02, 19:40

Magyar Péter a kisvárdai országjárásán jelentette be, hogy felkeresi a Master Good tulajdonosát, Bárány Lászlót, és több kérdést is feltesz neki a vállalat működéséről. A miniszterelnök a Master Goodnál dolgozó magyar és harmadik országbeli munkavállalók számáról, a bérekről, a tervezett bővítésről, a vízellátásról és a bűzről is tájékozódna.

Magyar Péter
Nemcsak beszélni akar a Master Goodról, hanem személyesen is felkeresi a cég tulajdonosát Magyar Péter / Fotó: AFP

Magyar Péter a kisvárdai országjárásán jelentette be, hogy ha az események után időben végez, felkeresi a Master Good tulajdonosát, idősebb Bárány Lászlót. A miniszterelnök szerint a cégvezető tisztelettel és szeretettel várja, ő pedig arra akarja kihasználni a találkozót, hogy személyesen tájékozódjon a vállalat működéséről.

Úgyhogy kihasználom a lehetőséget, hogyha már erre járok, tájékozódjak, mert ahogy ide befele jöttem, elhangzott egy-két panasz, és mintha ők is megszólítottak volna minket egy pár hónapja még, úgyhogy azt gondoltam, nézzünk egymás szemébe, és mesélj el, hogy hogy megy itt a munka

– mondta Magyar Péter.

A miniszterelnök konkrét kérdésekkel készül:

  • „Hány magyar munkavállalója van?
  • Hány harmadik világbeli munkavállalója van?
  • Hogy néznek ki a fizetések?
  • Hogyan tervezik a bővítését az üzemnek?
  • Mennyi új munkahely lesz?
  • Hány magyar ember fog ebből kapni?” – sorolta.

Magyar Péter a kisvárdai üzem vízellátására és a környéken érzékelhető szaghatásra is rákérdezne. Mint fogalmazott: „Honnan lesz vize az üzemnek? Hogy szűnik meg a bűz?” A miniszterelnök azt is jelezte, hogy nyitottan érkezik a találkozóra, és meghallgatja a vállalat vezetésének álláspontját.

És természetesen nyitottan megyek és meghallgatom, hiszen egy olyan vállalkozásról van szó, amely rengeteg embernek ad munkát, és sok tízmilliárd forint magyar közpénz van benne

– mondta.

A Bárány család nemcsak a magyar élelmiszeripar egyik meghatározó szereplője, hanem az ország leggazdagabb családjai közé is tartozik: a „100 leggazdagabb” idei kiadványa szerint a család becsült vagyona egy év alatt több mint 36 milliárd forinttal, 144,4 milliárdról 180,7 milliárd forintra nőtt. A Master Good eközben Magyarország legnagyobb baromfifeldolgozó vállalatává nőtte ki magát, több ezer embernek ad munkát, és jelentős részben a magyar csirkehús-termelés feldolgozásában érintett.

Leggazdagabb magyarok: ekkora vagyonnal rendelkezik a Magyar Péterrel konfliktusba kerülő Master Good tulajdonosa

A magyar élelmiszeripar egyik legmeghatározóbb családi vállalkozása az elmúlt években nemcsak a termelését, hanem a tulajdonosok vagyonát is látványosan növelte. A Bárány család ma már az ország leggazdagabbjai közé tartozik, miközben a Master Good előtt újabb, több tízmilliárd forintos beruházások és komoly munkaerőpiaci kihívások állnak.

Magyar Péter pontot tehet a Master Good-vitára

A vállalat és a kormányfő konfliktusa még júniusban éleződött ki. A vita hátterében a vendégmunkások alkalmazásának szigorítása állt: a cég vezetése korábban arról beszélt, hogy a korlátozások miatt veszélybe kerülhetnek a tervezett beruházások. A vállalat egy 120 milliárd forintos új gyár építését is összekötötte a megfelelő munkaerő biztosításával, miközben a teljes, több évre szóló fejlesztési tervük értéke 350 milliárd forint.

A konfliktusban az állami támogatások is előkerültek. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a Master Good közlése alapján a cégcsoport és integrációja közel négyezer embernek ad munkát Magyarországon, akiknek 85 százaléka magyar. A vállalat szerint a fizikai állomány 2026-os átlagos bruttó keresete 627 505 forint, a nettó átlagkereset pedig 450 623 forint volt, műszakpótlékokkal és túlórákkal együtt.

A cég azt is közölte, hogy 2025-ben összesen 16,85 milliárd forint adót, járulékot és egyéb közterhet fizetett. 

Az állami támogatásokról azt írták, hogy azok konkrét magyarországi beruházásokhoz kapcsolódtak, és a jelenleg tervezett 145 milliárd forintos kisvárdai fejlesztés közel 80 százalékát saját és banki forrásból finanszírozzák.

A Master Good korábban visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint alacsony béreket fizetne, illetve embertelen munkakörülmények között dolgoztatná munkavállalóit. A cég szerint a külföldi dolgozókra azért van szükség, mert bizonyos munkakörökre nem találnak elegendő magyar jelentkezőt.

Most lett elege az egyik leggazdagabb magyarnak, kitálalt, mi folyik igazából az óriásgyárában: "A szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni"

Egyáltalán nem annyi a fizetés, mint mondták. Az egyik leggazdagabb magyar részletes közleményben tárta fel azt is, miért alkalmaz vendégmunkásokat.

 

Országszerte

Országszerte
1459 cikk

 

Master Good
Kisvárda
Magyar Péter
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu