Magyar Péter ezekben a percekben tárgyal Magyarország egyik leggazdagabb emberével: kőkemény kérdéséket tesz fel neki – "Nézzünk egymás szemébe"

Magyar Péter a kisvárdai országjárásán jelentette be, hogy felkeresi a Master Good tulajdonosát, Bárány Lászlót, és több kérdést is feltesz neki a vállalat működéséről. A miniszterelnök a Master Goodnál dolgozó magyar és harmadik országbeli munkavállalók számáról, a bérekről, a tervezett bővítésről, a vízellátásról és a bűzről is tájékozódna.

Nemcsak beszélni akar a Master Goodról, hanem személyesen is felkeresi a cég tulajdonosát Magyar Péter / Fotó: AFP

Magyar Péter a kisvárdai országjárásán jelentette be, hogy ha az események után időben végez, felkeresi a Master Good tulajdonosát, idősebb Bárány Lászlót. A miniszterelnök szerint a cégvezető tisztelettel és szeretettel várja, ő pedig arra akarja kihasználni a találkozót, hogy személyesen tájékozódjon a vállalat működéséről.

Úgyhogy kihasználom a lehetőséget, hogyha már erre járok, tájékozódjak, mert ahogy ide befele jöttem, elhangzott egy-két panasz, és mintha ők is megszólítottak volna minket egy pár hónapja még, úgyhogy azt gondoltam, nézzünk egymás szemébe, és mesélj el, hogy hogy megy itt a munka

– mondta Magyar Péter.

A miniszterelnök konkrét kérdésekkel készül:

„Hány magyar munkavállalója van?

Hány harmadik világbeli munkavállalója van?

Hogy néznek ki a fizetések?

Hogyan tervezik a bővítését az üzemnek?

Mennyi új munkahely lesz?

Hány magyar ember fog ebből kapni?” – sorolta.

Magyar Péter a kisvárdai üzem vízellátására és a környéken érzékelhető szaghatásra is rákérdezne. Mint fogalmazott: „Honnan lesz vize az üzemnek? Hogy szűnik meg a bűz?” A miniszterelnök azt is jelezte, hogy nyitottan érkezik a találkozóra, és meghallgatja a vállalat vezetésének álláspontját.

És természetesen nyitottan megyek és meghallgatom, hiszen egy olyan vállalkozásról van szó, amely rengeteg embernek ad munkát, és sok tízmilliárd forint magyar közpénz van benne

– mondta.

A Bárány család nemcsak a magyar élelmiszeripar egyik meghatározó szereplője, hanem az ország leggazdagabb családjai közé is tartozik: a „100 leggazdagabb” idei kiadványa szerint a család becsült vagyona egy év alatt több mint 36 milliárd forinttal, 144,4 milliárdról 180,7 milliárd forintra nőtt. A Master Good eközben Magyarország legnagyobb baromfifeldolgozó vállalatává nőtte ki magát, több ezer embernek ad munkát, és jelentős részben a magyar csirkehús-termelés feldolgozásában érintett.

Leggazdagabb magyarok: ekkora vagyonnal rendelkezik a Magyar Péterrel konfliktusba kerülő Master Good tulajdonosa A magyar élelmiszeripar egyik legmeghatározóbb családi vállalkozása az elmúlt években nemcsak a termelését, hanem a tulajdonosok vagyonát is látványosan növelte. A Bárány család ma már az ország leggazdagabbjai közé tartozik, miközben a Master Good előtt újabb, több tízmilliárd forintos beruházások és komoly munkaerőpiaci kihívások állnak.

Magyar Péter pontot tehet a Master Good-vitára

A vállalat és a kormányfő konfliktusa még júniusban éleződött ki. A vita hátterében a vendégmunkások alkalmazásának szigorítása állt: a cég vezetése korábban arról beszélt, hogy a korlátozások miatt veszélybe kerülhetnek a tervezett beruházások. A vállalat egy 120 milliárd forintos új gyár építését is összekötötte a megfelelő munkaerő biztosításával, miközben a teljes, több évre szóló fejlesztési tervük értéke 350 milliárd forint.