Rendkívüli változást jelentettek be Mészáros Lőrincék pénteken este: azonnal megszűnt a munkaviszonya a vezérigazgató-helyettesnek az MBH Banknál

Rendkívüli közleményt adott ki pénteken az MBH Bank: október 16-ával megszűnik dr. Mészáros Beatrix vezérigazgató-helyettesnek, Mészáros Lőrinc lányának a munkaviszonya. A pénzintézet nem közölt indoklást, miközben a héten egy másik fontos személyi kérdés, Hamecz István felügyelőbizottsági jelölése is napirenden volt.

Távozik az MBH Bank felső vezetéséből Mészáros Beatrix, akinek október 16-ával megszűnik a munkaviszonya a pénzintézetnél / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Rendkívüli tőkepiaci tájékoztatást adott ki pénteken az MBH Bank. A pénzintézet közölte, hogy dr. Mészáros Beatrix vezérigazgató-helyettes munkaviszonya 2026. október 16-ával megszűnik. A bejelentés nem részletezi a távozás körülményeit, és arról sem szól, hogy ki veheti át a feladatait.

A bank meglehetősen szűkszavúan számolt be a személyi változásról. A rendkívüli tájékoztatás a társaság azonosító adatain túl mindössze a munkaviszony megszűnésének tényét és időpontját tartalmazza.

Személyi változások az MBH Banknál

Az pénzintézetnél néhány nappal korábban egy másik személyi ügy is napirendre került. Az MBH Banknál október 12-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen Hamecz István felügyelőbizottsági megválasztásáról kellett dönteni. A közgazdászt az állami tulajdonos képviseletében jelölték a testületbe, és a bank jelölőbizottsága, valamint igazgatósága is támogatta a kinevezését.

Hamecz személye nem ismeretlen a pénzügyi szektorban. Korábban a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, majd az OTP-csoport több vezető pozícióját is betöltötte, később pedig a Richternél volt pénzügyi igazgató, illetve gazdasági vezérigazgató-helyettes. A felügyelőbizottsági jelölésről szóló előterjesztés 2031. október 12-ig tartó megbízatással számolt, a jegybank szükséges engedélyének függvényében.

A közgyűlési ügynek a bank tulajdonosi viszonyai miatt is van jelentősége. Az állam a Corvinus BHG Zrt.-n keresztül 15,01 százalékos részesedéssel rendelkezik az MBH-ban, ezzel a második legnagyobb részvényes. A legnagyobb nevesített tulajdonos a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Zenith Asset Management Zrt., 24,84 százalékkal, miközben Mészáros Lőrinc különböző érdekeltségei együttesen 45,75 százalékos tulajdoni hányadot képviselnek.