Új lehetőséget kapnak a magyar vállalkozások: az MBH mesterséges intelligenciája segít megtalálni az uniós pénzeket
Újabb uniós támogatási lehetőségek nyílhatnak meg a hazai vállalkozások előtt, de a megfelelő konstrukciók kiválasztása időigényes feladat lehet. Az MBH Csoporthoz tartozó BUPA mesterséges intelligenciára épülő előminősítése automatikusan megmutatja, hogy a cégek mely támogatásokra és finanszírozási konstrukciókra lehetnek jogosultak, és mekkora összeghez juthatnak hozzá.
A következő időszakban újabb európai uniós támogatási és finanszírozási lehetőségek nyílhatnak meg a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások előtt. A cégeknek azonban nemcsak a megfelelő pályázatokat kell megtalálniuk, hanem azt is fel kell mérniük, hogy megfelelnek-e a jogosultsági feltételeknek. Ebben segít az MBH Csoporthoz tartozó BUPA új, mesterséges intelligenciára épülő előminősítési megoldása, amely automatikusan megvizsgálja, milyen források jöhetnek szóba egy-egy vállalkozásnál.
A bank közleménye szerint a rendszer a vállalkozások hivatalosan elérhető adatai, többek között a cégkivonat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai, valamint a pénzügyi mutatók alapján végzi el az előminősítést. A felhasználóknak ehhez nem kell külön kérdőívet kitölteniük vagy adatokat megadniuk: az eredmény automatikusan megjelenik a BUPA felületén.
A megoldás nemcsak az elérhető támogatási és finanszírozási konstrukciókat azonosítja, hanem előzetes becslést is ad arról, hogy összesen mekkora támogatási és hitelösszeg jöhet szóba az adott vállalkozásnál.
A fejlesztés a már elérhető lehetőségek közötti eligazodást is megkönnyítheti. Az uniós források között technológiai fejlesztéseket, energiahatékonysági beruházásokat, valamint a zöld és digitális átállást támogató konstrukciók is szerepelnek. A különböző pályázati feltételek áttekintése ugyanakkor jelentős időt vehet igénybe, különösen azoknál a cégeknél, amelyeknek nincs külön kapacitásuk a támogatási programok folyamatos követésére.
A BUPA rendszere az új lehetőségekre is felhívhatja a figyelmet. Ha új támogatási konstrukció jelenik meg, vagy megváltoznak egy korábban elérhető finanszírozási forma feltételei, a felhasználók automatikus e-mail-értesítést kaphatnak az előminősítésük alapján releváns lehetőségekről. Ez segíthet abban, hogy a vállalkozások időben értesüljenek a számukra megfelelő forrásokról, és gyorsabban mérlegelhessék a fejlesztési vagy beruházási terveiket.
„A következő időszakban várhatóan több európai uniós támogatási és finanszírozási lehetőség is elérhetővé válhat a hazai vállalkozások számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a cégek minél gyorsabban átlássák, mely források lehetnek relevánsak számukra. Az MBH Csoport és a BUPA célja, hogy ebben a folyamatban is érdemi segítséget nyújtson a vállalkozásoknak. A BUPA új AI-alapú előminősítési funkciója ennek a szemléletnek egy újabb eleme, amellyel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai KKV-k könnyebben és gyorsabban találják meg a fejlődésüket támogató lehetőségeket, és ezzel a teljes hazai vállalkozói ökoszisztéma is erősödjön” – nyilatkozta Kovásznai Ádám, a BUPA üzletágvezetője.
Az MBH-nál egy fedél alá kerül a banki és digitális segítség
Az MBH Bank a hagyományos banki finanszírozás mellett az európai uniós források elérésében is támogatja a vállalkozásokat. A bank által működtetett vállalati MFB Pont Plusz hálózaton keresztül kamatmentes és kedvezményes finanszírozási konstrukciók is elérhetők.
A BUPA új előminősítési funkciója ezt a támogatást egészíti ki digitális eszközökkel. A platformot az MBH eFin Technologies Zrt. fejleszti, és a bankfüggetlen pénzügyi menedzsment mellett banki és számlázási információkat, pénzügyi elemzéseket, cashflow-előrejelzést, valamint a pénzügyi kötelezettségek követését is biztosítja a vállalkozások számára.
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