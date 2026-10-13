Új lehetőséget kapnak a magyar vállalkozások: az MBH mesterséges intelligenciája segít megtalálni az uniós pénzeket

Újabb uniós támogatási lehetőségek nyílhatnak meg a hazai vállalkozások előtt, de a megfelelő konstrukciók kiválasztása időigényes feladat lehet. Az MBH Csoporthoz tartozó BUPA mesterséges intelligenciára épülő előminősítése automatikusan megmutatja, hogy a cégek mely támogatásokra és finanszírozási konstrukciókra lehetnek jogosultak, és mekkora összeghez juthatnak hozzá.

Az MBH Csoporthoz tartozó BUPA új, mesterséges intelligenciára épülő megoldása hivatalos cégadatok alapján végzi el az előminősítést / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A következő időszakban újabb európai uniós támogatási és finanszírozási lehetőségek nyílhatnak meg a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások előtt. A cégeknek azonban nemcsak a megfelelő pályázatokat kell megtalálniuk, hanem azt is fel kell mérniük, hogy megfelelnek-e a jogosultsági feltételeknek. Ebben segít az MBH Csoporthoz tartozó BUPA új, mesterséges intelligenciára épülő előminősítési megoldása, amely automatikusan megvizsgálja, milyen források jöhetnek szóba egy-egy vállalkozásnál.

A bank közleménye szerint a rendszer a vállalkozások hivatalosan elérhető adatai, többek között a cégkivonat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai, valamint a pénzügyi mutatók alapján végzi el az előminősítést. A felhasználóknak ehhez nem kell külön kérdőívet kitölteniük vagy adatokat megadniuk: az eredmény automatikusan megjelenik a BUPA felületén.

A megoldás nemcsak az elérhető támogatási és finanszírozási konstrukciókat azonosítja, hanem előzetes becslést is ad arról, hogy összesen mekkora támogatási és hitelösszeg jöhet szóba az adott vállalkozásnál.

A fejlesztés a már elérhető lehetőségek közötti eligazodást is megkönnyítheti. Az uniós források között technológiai fejlesztéseket, energiahatékonysági beruházásokat, valamint a zöld és digitális átállást támogató konstrukciók is szerepelnek. A különböző pályázati feltételek áttekintése ugyanakkor jelentős időt vehet igénybe, különösen azoknál a cégeknél, amelyeknek nincs külön kapacitásuk a támogatási programok folyamatos követésére.

A BUPA rendszere az új lehetőségekre is felhívhatja a figyelmet. Ha új támogatási konstrukció jelenik meg, vagy megváltoznak egy korábban elérhető finanszírozási forma feltételei, a felhasználók automatikus e-mail-értesítést kaphatnak az előminősítésük alapján releváns lehetőségekről. Ez segíthet abban, hogy a vállalkozások időben értesüljenek a számukra megfelelő forrásokról, és gyorsabban mérlegelhessék a fejlesztési vagy beruházási terveiket.