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Hihetetlen: bevallotta az osztrák multi, úgy, ahogy van, széthordaná Mészáros Lőrinc legfontosabb cégének eszközeit – már a kormány kezében a V-Híd sorsa

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A V-Híd esetleges eladásáról szóló hírek után tisztázta a terveit az osztrák PORR. A vállalat nem a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó társaság felvásárlásában gondolkodik, hanem a munkavállalók, az eszközök és az építkezések átvételét mérlegeli.
Nemes Tamás
2026.10.19, 19:36
Frissítve: 2026.10.19, 19:57
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Az osztrák PORR pontosította, milyen szerepet vállalhat Mészáros Lőrinc építőipari vállalatának jövőjében. A cég nem vásárolná fel a V-Híd Építő Zrt.-t, de a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan átvenné a dolgozókat, a gépeket és akár a kivitelezési feladatokat is.

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Nem Mészáros Lőrinc építőipari vállalatát venné meg az osztrák PORR, csak a V-Híd egyes tevékenységei iránt érdeklődik / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hihetetlen: bevallotta az osztrák multi, úgy, ahogy van, széthordaná Mészáros Lőrinc legfontosabb cégének eszközeit – már a kormány kezében a V-Híd sorsa

A Telex kérdésére válaszolva a PORR közölte, hogy szerintük csak a meglévő beruházásokhoz kapcsolódóan jöhet szóba az átvétel. „Az egyetlen fontolóra vett lehetőség a meglévő építési projektekkel összefüggésben a munkavállalók, a gépek és a berendezések esetleges átvétele. A munkahelyek megőrzése és a folyamatban lévő építési projektek folytatásának biztosítása érdekében a PORR – amennyiben az érintett megrendelők ezt kívánják – átvehetné a felelősséget az érintett építkezésekért, és a munkálatokat a befejezésig folytathatná” – írta az osztrák vállalat.

A cég hozzátette, hogy bármely ilyen lépést természetesen kizárólag a magyar kormánnyal folytatott egyeztetés után tennének meg. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés hosszú távon lehetőséget nyújtana a PORR magyarországi tevékenységének bővítésére is. 

Céljuk a PORR magyarországi piaci jelenlétének további erősítése, valamint az, hogy az építőipari értéklánc egészét lefedő, széles körű szolgáltatásokkal rendelkező, megbízható partnerként pozícionálják magukat.

A vállalat azt is egyértelművé tette, hogy a V-Híd felvásárlása nincs napirenden. Közlésük szerint ezért a társaság eddigi társadalmi vagy politikai tevékenységének folytatása sem merül fel.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a kormány kizárja Mészáros Lőrinc cégét a folyamatban lévő vasúti beszerzési eljárásokból a közbeszerzési szabályok megsértése és a magyar állam megkárosítása miatt. A döntést kormányzati sajtótájékoztatón is ismertették, a miniszterelnök pedig külön bejegyzésben erősítette meg.

Továbbra is bizonytalan a sorsa a Mészáros-birodalom ékkövének

A V-Híd az elmúlt években Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb vállalkozásává nőtte ki magát. A társaság 2018 óta mintegy 600 milliárd forintos árbevételt ért el, tulajdonosainak pedig összesen 142 milliárd forint osztalékot fizettek ki. Egy korábbi Forbes-becslés 155,4 milliárd forintra tette a vállalat értékét, eszközállománya pedig a cégnyilvántartási adatok alapján eléri a 225 milliárd forintot.

A társaság helyzetét az állami vasúti beruházásokkal kapcsolatos döntések is nehezítik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be, hogy a V-Hídat kizárják azokból a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből, amelyek előkészítésében a Kontúr Csoport Kft. részt vett. A döntés hátterében a Déli körvasút második ütemének közbeszerzésével kapcsolatos szabálytalanságok állnak, az ügy miatt pedig Magyarország több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatást veszíthet el.

Váratlan fordulat: Mészáros Lőrinc eladhatja egyik legértékesebb cégét — osztrák multi veheti át, napokon belül jöhet a bejelentés

Jelentős változás körvonalazódik a magyar vasútépítési piacon, miután egy osztrák építőipari óriásvállalat érdeklődése konkrét üzleti megállapodáshoz vezethetett. Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb vállalkozásának jövője különösen az elmúlt napok fejleményei miatt vált kérdésessé.

 

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