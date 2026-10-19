Az osztrák PORR pontosította, milyen szerepet vállalhat Mészáros Lőrinc építőipari vállalatának jövőjében. A cég nem vásárolná fel a V-Híd Építő Zrt.-t, de a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan átvenné a dolgozókat, a gépeket és akár a kivitelezési feladatokat is.

Nem Mészáros Lőrinc építőipari vállalatát venné meg az osztrák PORR, csak a V-Híd egyes tevékenységei iránt érdeklődik / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hihetetlen: bevallotta az osztrák multi, úgy, ahogy van, széthordaná Mészáros Lőrinc legfontosabb cégének eszközeit – már a kormány kezében a V-Híd sorsa

A Telex kérdésére válaszolva a PORR közölte, hogy szerintük csak a meglévő beruházásokhoz kapcsolódóan jöhet szóba az átvétel. „Az egyetlen fontolóra vett lehetőség a meglévő építési projektekkel összefüggésben a munkavállalók, a gépek és a berendezések esetleges átvétele. A munkahelyek megőrzése és a folyamatban lévő építési projektek folytatásának biztosítása érdekében a PORR – amennyiben az érintett megrendelők ezt kívánják – átvehetné a felelősséget az érintett építkezésekért, és a munkálatokat a befejezésig folytathatná” – írta az osztrák vállalat.

A cég hozzátette, hogy bármely ilyen lépést természetesen kizárólag a magyar kormánnyal folytatott egyeztetés után tennének meg. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés hosszú távon lehetőséget nyújtana a PORR magyarországi tevékenységének bővítésére is.

Céljuk a PORR magyarországi piaci jelenlétének további erősítése, valamint az, hogy az építőipari értéklánc egészét lefedő, széles körű szolgáltatásokkal rendelkező, megbízható partnerként pozícionálják magukat.

A vállalat azt is egyértelművé tette, hogy a V-Híd felvásárlása nincs napirenden. Közlésük szerint ezért a társaság eddigi társadalmi vagy politikai tevékenységének folytatása sem merül fel.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a kormány kizárja Mészáros Lőrinc cégét a folyamatban lévő vasúti beszerzési eljárásokból a közbeszerzési szabályok megsértése és a magyar állam megkárosítása miatt. A döntést kormányzati sajtótájékoztatón is ismertették, a miniszterelnök pedig külön bejegyzésben erősítette meg.

Továbbra is bizonytalan a sorsa a Mészáros-birodalom ékkövének

A V-Híd az elmúlt években Mészáros Lőrinc egyik legjövedelmezőbb vállalkozásává nőtte ki magát. A társaság 2018 óta mintegy 600 milliárd forintos árbevételt ért el, tulajdonosainak pedig összesen 142 milliárd forint osztalékot fizettek ki. Egy korábbi Forbes-becslés 155,4 milliárd forintra tette a vállalat értékét, eszközállománya pedig a cégnyilvántartási adatok alapján eléri a 225 milliárd forintot.