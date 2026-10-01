Rendkívüli bejelentést tett a Mol csütörtök reggel az évszázad olajüzletéről: megszólalt az amerikaiak döntéséről – mostantól ketyeg a 30 napos határidő

Fontos akadály hárult el a Mol előtt: a vállalat amerikai engedélyt kapott a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. Az időkeret azonban szűk: az engedély október 30-ig érvényes.

Rendkívüli bejelentést tett a Mol csütörtök reggel az évszázad olajüzletéről / Fotó: NurPhoto / AFP

A döntés lehetővé teszi, hogy tovább működjön a pancsovai olajfinomító, miközben a szerb kormány szerint az amerikai hatóság és a Mol közötti egyeztetések is folytatódnak.

Ez különösen fontos fejlemény azok után, hogy néhány nappal korábban már felmerült: Szerbia akár maga is megpróbálhatná megszerezni az orosz tulajdonrészt a magyar olajtársaság elől. Dubravka Dedovic Handanovic, a technikai ügyvezető szerb kormány bányászati és energiaügyi minisztere közölte, hogy

az OFAC újabb egy hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét.

A döntés nélkül a szerb olajvállalat működése ismét közvetlen veszélybe került volna az amerikai szankciók miatt. Az engedély azonban október 30-ig biztosítja, hogy a pancsovai finomító tovább működhessen, és maximális mennyiségben állíthasson elő dízelt, benzint, kerozint és fűtőolajat.

A Mol januárban állapodott meg a Gazprom Nyefttel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének lehetséges megvásárlásáról. A szerb társaság stratégiai jelentőségű: az ország egyetlen nagy olajfinomítóját működteti Pancsován, évi 4,8 millió tonnás kapacitással, és több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal rendelkezik a Balkánon.

Egy sikeres felvásárlással a Mol Szlovákiától az Adria térségéig tovább erősíthetné pozícióját az olajfeldolgozásban és az üzemanyag-kereskedelemben.

A tranzakció értékét korábban 1–2 milliárd euró közötti összegre becsülték.

A NIS azért került szankciós helyzetbe, mert többségi orosz tulajdonban áll, Washington pedig az orosz részesedés teljes kivonását várja el. Az október 30-ig meghosszabbított engedély ezért most időt nyert az üzletnek.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy korábban Alekszandr Vulin volt szerb miniszterelnök-helyettes arról beszélt az orosz RIA hírügynökségnek, hogy Szerbia szükség esetén maga is megvásárolhatná az orosz részesedést, így a NIS nem kerülne sem magyar, sem más külföldi kézbe.