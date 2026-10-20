Nógrádban építi gigantikus erőművét a budapesti metrókat is gyártó óriásvállalat: elképzelni is nehéz, mennyi energiát termel az Alstom komplexuma – képen a mátranováki napelempark

Üzembe helyezte új napelemparkját az Alstom a Nógrád vármegyei Mátranovákon, a beruházás közel két év előkészítés után kezdett áramot termelni. A létesítmény évente mintegy 1700 megawattóra villamos energiát állít elő, és az üzem fogyasztásának több mint 20 százalékát fedezheti.

Az E.ON-nal együttműködésben épített napelempark már áramot termel az Alstom mátranováki telephelyén / Fotó: Alstom

A Nógrád vármegyei Mátranovákon telepített létesítmény a vállalat számításai szerint évente körülbelül 1700 megawattóra villamos energiát állít majd elő, amivel a gyár fogyasztásának több mint 20 százalékát fedezheti.

Az Alstom közleménye szerint a mintegy 7000 négyzetméteren elterülő napelempark a közel két évig tartó tervezési, engedélyezési és kivitelezési folyamat végére készült el. A beruházás révén az Alstom évente hozzávetőleg 260 tonna szén-dioxid-kibocsátást előzhet meg.

A vállalat szerint a helyben előállított megújuló energia a környezetterhelés mérséklése mellett stabilabb és kiszámíthatóbb energiaellátást is nyújt a gyártáshoz.

A fejlesztés az Alstom és az E.ON együttműködésében, helyszíni villamosenergia-vásárlási megállapodás (PPA) keretében valósult meg. Ennek lényege, hogy a telephelyen megtermelt áram közvetlenül az üzem energiaellátását szolgálja. A vállalat közlése szerint a konstrukció versenyképes energiaforrást biztosít a gyártási tevékenységhez.

A mostani beruházás nem előzmény nélküli: a mátranováki üzemben az elmúlt években több energiahatékonysági fejlesztést is végrehajtottak. Korszerűbb, energiatakarékos világításra cserélték a korábbi rendszereket, javították az irodák szigetelését, és a fűtést is fejlesztették. A napelempark ezekre az intézkedésekre épül, és a gyártás villamosenergia-igényének egy részét helyben termelt energiával fedezi.

„Napelemparkunk üzembe helyezése fontos mérföldkő a mátranováki telephely és az Alstom Magyarország számára” – mondta Gáspár Balázs, az Alstom Magyarország vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a helyben előállított megújuló villamos energia fenntarthatóbbá teszi a működést, és hosszú távon is támogatja az üzemet. A beruházást a működési hatékonyság és a fenntarthatóság összehangolásának példájaként értékelte.