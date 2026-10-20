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Nógrádban építi gigantikus erőművét a budapesti metrókat is gyártó óriásvállalat: elképzelni is nehéz, mennyi energiát termel az Alstom komplexuma – képen a mátranováki napelempark

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Az Alstom újabb energiahatékonysági fejlesztést valósított meg magyarországi gyártóhelyén.A Mátranovákon létesített napelempark éves termelése elérheti az 1700 megawattórát.
Nemes Tamás
2026.10.20, 18:48
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Üzembe helyezte új napelemparkját az Alstom a Nógrád vármegyei Mátranovákon, a beruházás közel két év előkészítés után kezdett áramot termelni. A létesítmény évente mintegy 1700 megawattóra villamos energiát állít elő, és az üzem fogyasztásának több mint 20 százalékát fedezheti.

Az E.ON-nal együttműködésben épített napelempark már áramot termel az Alstom mátranováki telephelyén
Az E.ON-nal együttműködésben épített napelempark már áramot termel az Alstom mátranováki telephelyén / Fotó: Alstom

A Nógrád vármegyei Mátranovákon telepített létesítmény a vállalat számításai szerint évente körülbelül 1700 megawattóra villamos energiát állít majd elő, amivel a gyár fogyasztásának több mint 20 százalékát fedezheti.

Az Alstom közleménye szerint a mintegy 7000 négyzetméteren elterülő napelempark a közel két évig tartó tervezési, engedélyezési és kivitelezési folyamat végére készült el. A beruházás révén az Alstom évente hozzávetőleg 260 tonna szén-dioxid-kibocsátást előzhet meg. 

A vállalat szerint a helyben előállított megújuló energia a környezetterhelés mérséklése mellett stabilabb és kiszámíthatóbb energiaellátást is nyújt a gyártáshoz.

A fejlesztés az Alstom és az E.ON együttműködésében, helyszíni villamosenergia-vásárlási megállapodás (PPA) keretében valósult meg. Ennek lényege, hogy a telephelyen megtermelt áram közvetlenül az üzem energiaellátását szolgálja. A vállalat közlése szerint a konstrukció versenyképes energiaforrást biztosít a gyártási tevékenységhez.

A mostani beruházás nem előzmény nélküli: a mátranováki üzemben az elmúlt években több energiahatékonysági fejlesztést is végrehajtottak. Korszerűbb, energiatakarékos világításra cserélték a korábbi rendszereket, javították az irodák szigetelését, és a fűtést is fejlesztették. A napelempark ezekre az intézkedésekre épül, és a gyártás villamosenergia-igényének egy részét helyben termelt energiával fedezi.

„Napelemparkunk üzembe helyezése fontos mérföldkő a mátranováki telephely és az Alstom Magyarország számára” – mondta Gáspár Balázs, az Alstom Magyarország vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a helyben előállított megújuló villamos energia fenntarthatóbbá teszi a működést, és hosszú távon is támogatja az üzemet. A beruházást a működési hatékonyság és a fenntarthatóság összehangolásának példájaként értékelte.

A napelempark tovább erősíti a magyarországi gyártást

A mátranováki telephely az Alstom nemzetközi gyártási hálózatának része. Az üzemben négy évtizede készülnek metró- és vasúti járművek forgóvázkeretei, amelyek a vasúti közlekedés biztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű alkatrészek. A Mátranovákon gyártott termékeket Európa-szerte használják hagyományos és nagy sebességű vonatokban, elővárosi szerelvényekben, mozdonyokban és emeletes vasúti kocsikban.

Az Alstom több mint húsz éve van jelen Magyarországon. A társaság szállította a budapesti 2-es és 4-es metróvonalakon közlekedő szerelvények felét, emellett a MÁV flottájában 25 Traxx mozdony üzemel, és más, bérelt Alstom villamos mozdonyok is közlekednek az országban.

Hatmilliárdos program végéhez ér Mátranovákon az Alstom

Hatszázmillió forintból logisztikai csarnokot épít a franciaországi Alstom mátranováki forgóvázkeret gyára, ezzel a végéhez ért a társaság hatmilliárd forintos fejlesztési programja. A beruházásra az Alstom telephelyének kapacitásnövelése és a termelési volumen 40 százalékos emelkedése miatt van szükség.

 

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