Ezért van elege a németeknek Magyarországból: idehozza az autóipari óriásmulti a legújabb beruházását, már a várost is kiválasztotta – részleteket közölt a polgármester

Új kutatás-fejlesztési beruházást készít elő a ZF Hungária Egerben, a vállalat egy csaknem 4,5 hektáros tesztpályát alakítana ki a gyár közelében. A város közgyűlése elfogadta az ehhez szükséges terület hasznosításáról szóló előterjesztést, a német multi projektje azonban még több lépéstől függ.

A német autóipari beszállító egri jelenlétét erősítheti egy új kutatás-fejlesztési beruházás, amelynek előkészítése már a következő szakaszba lépett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Új tesztpályát alakítana ki Egerben a ZF Hungária Kft., a fejlesztéshez szükséges terület hasznosításáról pedig már döntött az egri közgyűlés. Vágner Ákos polgármester közlése szerint a város nyílt, licites eljárást indít a csaknem 4,5 hektáros ipari terület földhasználati jogának biztosítására. A beruházás kutatás-fejlesztési és innovációs célt szolgálna, a kivitelezés pedig sikeres előkészítés esetén 2028-ban kezdődhet meg.

Tovább terjeszkedik hazánkban a német autómulti

A ZF egri mérnökközpontja a gyár közelében, a Külsősor út környékén építené fel a létesítményt. A fejlesztésért Egernek lengyel és szlovák helyszínekkel is versenyeznie kellett, vagyis a városnak egy nemzetközi beruházási döntésben kellett helytállnia.

A kiszemelt területet az önkormányzat idén tavasszal, egy ingatlancsere keretében szerezte meg a korábbi laktanya területének megszerzésével összefüggésben. A mintegy 5,4 hektáros ipari ingatlan hasznosítását azonban több körülmény is bonyolítja. A szomszédos területen az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. új, 132/22 kilovoltos elektromos alállomást készít elő, amely a déli iparterület és a környék áramellátását erősítené.

A két fejlesztés helyigényét ezért össze kell hangolni. A tesztpálya megvalósításához egy további, mintegy 1590 négyzetméteres állami terület használatát is rendezni kell, amelyet a város egy ugyanekkora saját ingatlanrésszel cserélne el. A területen egy 120 centiméter átmérőjű szennyvíz-főgyűjtő is húzódik, amelynek működését és megközelíthetőségét a beruházás során biztosítani kell. A vasútvonalhoz kapcsolódó kisajátítási eljárás lezárása szintén szükséges a telekhatárok rendezéséhez.

Az önkormányzat nem adná el a tesztpályához szükséges földet. Ehelyett földhasználati jogot biztosítana a nyertes pályázónak, így az ingatlan városi tulajdonban maradna, miközben a használatért bevételhez jutna Eger. A korábbi előterjesztés a két érintett ingatlanra együttesen nettó 114,6 millió forintos, bruttó 145,6 millió forintos minimális ellenértéket határozott meg. Ez egyszeri díj, nem éves bérleti költség.