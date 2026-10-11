Újabb cég rogy térdre a szomszédban: több száz embert tesznek lapátra, az egész gyárat bezárják

Az osztrák Ardo jövő nyár végéig fokozatosan leállítja a termelést a gross-enzersdorfi üzemében, amely jelenleg 194 embert és mintegy 50 kölcsönzött munkavállalót foglalkoztat. A tervezett gyárbezárás nemcsak a dolgozókat érinti, hanem a Marchfeld térség zöldségtermelő gazdaságait és a helyi élelmiszer-ellátást is veszélyeztetheti.

Hiába vizsgálták meg a lehetséges alternatívákat, az osztrák Ardo szerint nincs reális esély arra, hogy a gross-enzersdorfi üzem ismét nyereségessé váljon / Fotó: Magicmaik123 / Shutterstock

2027 augusztusáig fokozatosan leállítja a termelést az Ardo a kelet-ausztriai Gross-Enzersdorfban működő üzemében. A vállalat jelenleg 194 embert alkalmaz, mellettük mintegy 50 kölcsönzött munkavállaló dolgozik a telephelyen. A bezárás a hét értékesítési munkatárs kivételével mindenkit érinthet, de a következmények messze túlmutatnak az elbocsátásokon: a Marchfeld térség mezőgazdasági termelői és más vállalkozásai is nehéz helyzetbe kerülhetnek.

Újabb pofont kapott az osztrák ipar

Az Ardo a magas beruházási igényekkel, a költségekkel és a piaci lehetőségekkel indokolja a döntést. A vállalat szerint Ausztriában az energia, a munkaerő és az alapanyagok is lényegesen drágábbak, mint Európa más térségeiben. „A múltban minden lehetséges erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy nyereségessé tegyük az üzletet, de sajnos az előző tulajdonosokhoz hasonlóan nekünk sem sikerült” – közölte a cég szóvivője a MeinBezirk érdeklődésére.

A vállalat azt is megvizsgálta, átvehetné-e más üzemeltető a telephelyet. Bár potenciális vevők jelentkeztek, az Ardo végül nem folytatja az értékesítés előkészítését. Az új tulajdonosnak jelentős összegeket kellene fordítania a korszerűsítésre, miközben ugyanazokkal a szerkezeti problémákkal szembesülne. A társaság ezért nem tartja reálisnak a nyereséges működés helyreállítását.

A gazdák számára különösen súlyos következményekkel járhat a feldolgozó kiesése. Johann Blatt, a Marchfeld Frozen Vegetables Association (TGM) elnöke szerint a termelők az elmúlt években jelentős összegeket költöttek az öntözés és az elektromos infrastruktúra fejlesztésére.

Minden gazdaság beruházott az öntözésbe és az elektromos ellátásba, hogy hatékonyabb legyen

– mondta.