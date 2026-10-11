Újabb cég rogy térdre a szomszédban: több száz embert tesznek lapátra, az egész gyárat bezárják
Az osztrák Ardo jövő nyár végéig fokozatosan leállítja a termelést a gross-enzersdorfi üzemében, amely jelenleg 194 embert és mintegy 50 kölcsönzött munkavállalót foglalkoztat. A tervezett gyárbezárás nemcsak a dolgozókat érinti, hanem a Marchfeld térség zöldségtermelő gazdaságait és a helyi élelmiszer-ellátást is veszélyeztetheti.
2027 augusztusáig fokozatosan leállítja a termelést az Ardo a kelet-ausztriai Gross-Enzersdorfban működő üzemében. A vállalat jelenleg 194 embert alkalmaz, mellettük mintegy 50 kölcsönzött munkavállaló dolgozik a telephelyen. A bezárás a hét értékesítési munkatárs kivételével mindenkit érinthet, de a következmények messze túlmutatnak az elbocsátásokon: a Marchfeld térség mezőgazdasági termelői és más vállalkozásai is nehéz helyzetbe kerülhetnek.
Újabb pofont kapott az osztrák ipar
Az Ardo a magas beruházási igényekkel, a költségekkel és a piaci lehetőségekkel indokolja a döntést. A vállalat szerint Ausztriában az energia, a munkaerő és az alapanyagok is lényegesen drágábbak, mint Európa más térségeiben. „A múltban minden lehetséges erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy nyereségessé tegyük az üzletet, de sajnos az előző tulajdonosokhoz hasonlóan nekünk sem sikerült” – közölte a cég szóvivője a MeinBezirk érdeklődésére.
A vállalat azt is megvizsgálta, átvehetné-e más üzemeltető a telephelyet. Bár potenciális vevők jelentkeztek, az Ardo végül nem folytatja az értékesítés előkészítését. Az új tulajdonosnak jelentős összegeket kellene fordítania a korszerűsítésre, miközben ugyanazokkal a szerkezeti problémákkal szembesülne. A társaság ezért nem tartja reálisnak a nyereséges működés helyreállítását.
A gazdák számára különösen súlyos következményekkel járhat a feldolgozó kiesése. Johann Blatt, a Marchfeld Frozen Vegetables Association (TGM) elnöke szerint a termelők az elmúlt években jelentős összegeket költöttek az öntözés és az elektromos infrastruktúra fejlesztésére.
Minden gazdaság beruházott az öntözésbe és az elektromos ellátásba, hogy hatékonyabb legyen
– mondta.
Blatt szerint az érintett szántóterületek negyedét nem lehet majd megfelelően hasznosítani. A burgonya és a hagyma piaca már most is feszült, ezért a kieső feldolgozói kereslet tovább növelheti a kínálati nyomást. A gazdák egy része cukorrépára és őszi búzára válthat, de a tavaszi vetésről csak a gazdaságosság mérlegelése után dönthetnek. A kisebb, elsősorban zöldségtermesztésre szakosodott gazdaságok különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek.
Az Ardo közlése szerint 2025-ben mintegy 270 aktív helyi termelő áruját dolgozták fel. A Marchfeld térség mezőgazdasági területeinek körülbelül négy százalékán termelnek a vállalat számára a fagyasztott zöldségek termelőinek egyesületén, az ETG-n keresztül. A cég hangsúlyozza, hogy egyetlen gazda sem kizárólagos beszállítója, és kész egyeztetni a mezőgazdasági képviselőkkel, illetve a politikusokkal az átállás megkönnyítéséről.
Lorenz Mayr, az alsó-ausztriai agrárkamara alelnöke ennél jóval súlyosabbnak látja a helyzetet. „Az Ardo hátat fordít a Marchfeld térség 500 gazdaságának” - jelentette ki, és a döntést az osztrák élelmiszer-termelést érő csapásnak nevezte. Attól tart, hogy a helyben termesztett zöldségeket importból származó termékek válthatják fel.
A politikai pártok alternatívát követelnek. Indra Collini, a NEOS tartományi vezetője Johanna Mikl-Leitner tartományfőnököt szólította fel a közbelépésre.
A remény nem menti meg a munkahelyeket – egy B terv igen
– fogalmazott. Azt szeretné, ha a tartomány potenciális befektetőket vonna be, és megvizsgálná a működés fenntartását segítő intézkedéseket.
Az SPÖ szintén folytatná a tárgyalásokat a tulajdonosokkal, átfogó szociális tervet és munkahelyi alapítvány létrehozásának vizsgálatát sürgetve. A Zöldek a regionális élelmiszer-ellátás veszélyeztetésére figyelmeztetnek, és az érintett mezőgazdasági vállalkozások számára az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó jövőképet követelnek.
Az Ardo egyelőre kitart a bezárás mellett. A dolgozói képviselőkkel már megkezdődtek az egyeztetések a szociális tervről, a vállalat közlése szerint most a munkavállalók számára elfogadható megoldás megtalálása a legfontosabb. A döntő kérdés az, hogy sikerül-e olyan befektetőt vagy új működési modellt találni, amely megmentheti az üzemet és a hozzá kapcsolódó regionális termelési láncot.
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