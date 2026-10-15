Hivatalos: óriási üzletről maradt le a Mol, a románokat választották az oroszok – ennek súlyos üzenete van a történelmi felváráslásra nézve

Román üzletemberek veszik át a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásait, a vételárat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Gazprom romániai benzinkútjai közül 19 érintett az ügyletben, amelyhez az amerikai hatóságok jóváhagyása is szükséges.

Román tulajdonba kerülhet a Gazprom romániai töltőállomás-hálózata, amelynek kútjai főként Erdélyben működnek / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Román üzletemberek vásárolják meg a Gazprom romániai üzemanyagtöltő-állomásait, az ügylet azonban még nem zárult le. A 19 benzinkutat eddig a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) romániai leányvállalata, a NIS Petrol SRL üzemeltette. A töltőállomások többsége Erdélyben található.

Az economica.net beszámolója szerint a vevő az Argenta SRL, amely két román üzletember, Adrian Cretoiu és Iulian Stancu tulajdonában van. Utóbbi a magyar piacon is jelen lévő eMag webáruház alapítója. A felek nem közölték, mekkora összeget fizetnek a benzinkutakért.

Adrian Cretoiu tájékoztatása szerint a tranzakció lezárásához még nem szereztek meg minden szükséges hatósági engedélyt.

A bukaresti versenyhivatal ugyanis hiába nem emelt kifogást a felvásárlás ellen, az ügylethez az amerikai kormány jóváhagyása is kell.

Ennek oka, hogy a NIS Petrol SRL közvetve az amerikai szankciók alá eső Gazprom tulajdonában van. A külföldi aktívumok ellenőrzéséért felelős amerikai hivatal, az Office of Foreign Assets Control (OFAC) engedélye ezért szintén szükséges a tranzakció végrehajtásához.

A szerb NIS 2011-ben jelent meg a román piacon, és eredetileg jóval nagyobb hálózat kiépítését tervezte. A vállalat 2015-ig 120 benzinkutat akart működtetni Romániában, ám a tervek nem valósultak meg. A romániai leányvállalat azóta is veszteséges, és jelenleg csődeljárás alatt áll.

A NIS Petrol SRL pénzügyi helyzete tavaly tovább romlott. A társaság 2025-ben 205,454 millió lej, vagyis mintegy 14 milliárd forint árbevételt ért el, miközben 94,318 millió lejes, hozzávetőleg 6,4 milliárd forintos veszteséget halmozott fel. Adósságállománya 1,189 milliárd lejre, azaz körülbelül 81 milliárd forintra emelkedett.

A vevő Argenta ezzel szemben nyereségesen működött. A társaság tavaly több mint kétszáz alkalmazottat foglalkoztatott, 95,012 millió lej árbevétel mellett 17,082 millió lej, mintegy 1,2 milliárd forint nettó nyereséget ért el. A benzinkutak átvételének pénzügyi feltételei egyelőre nem ismertek.