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Történelmi drágulásra készülhetnek a magyarok: 20 százalékkal is megugorhatnak a repülőjegyárak – brutális számokkal ijesztget a fapados vezére

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Történelmi drágulás jöhet az európai légi közlekedésben, ami a magyar utasok pénztárcáját is jelentősen megterhelheti. A Ryanair vezetője arra figyelmeztetett, hogy a magas üzemanyagköltségek miatt jövőre akár 20 százalékkal is emelkedhetnek a repülőjegyárak.
VG
2026.10.20, 12:09
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A repülőjegyek ára akár 20 százalékkal is emelkedhet jövőre – mondta Michael O’Leary kedden, egy brüsszeli sajtótájékoztatón. A Ryanair vezetője szerint ugyanakkor még ekkora drágulás sem feltétlenül fedezi a légitársaságok jelentősen megnövekedett üzemanyagszámláját, így a nyereségességük is romolhat.

wizzair Ryanair
Történelmi drágulás készülhetnek a magyarok: 20 százalékkal is megugorhatnak a repülőjegyárak – megszólalt a Ryanair-vezér / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

O’Leary úgy fogalmazott: a következő tizenkét hónapban Európa történetének legnagyobb repülőjegyár-emelkedése következhet be. Szerinte az a kérdés, hogy a magasabb jegyárak elegendők lesznek-e az olajköltségek növekedésének ellensúlyozására. Ő erre nem számít.

A vezérigazgató szerint 

a legtöbb európai légitársaság – köztük a Ryanair – jövőre nem rendelkezik jelentős, az üzemanyag drágulása ellen védelmet nyújtó fedezeti ügyletekkel. 

A helyzetet tovább nehezíti a piaci kapacitások szűkülése és az adóterhek emelkedése.

A Bloomberg beszámolója szerint a sajtótájékoztatón O’Leary élesen bírálta a francia és a belga szabályozást, illetve adópolitikát. Megerősítette, hogy a Ryanair a magasabb adókra válaszul visszafogja jelenlétét ezekben az országokban.

Arra is számít, hogy folytatódik az európai légiközlekedési piac konszolidációja: a magas költségek miatt a gyengébb szereplők egyre nehezebben maradhatnak talpon.

Az iráni háború idei eszkalációja óta a légitársaságokat világszerte sújtja a repülőgép-üzemanyag drágulása, miközben a fogyasztói kereslet is gyengült. A Ryanair szeptemberben csökkentette az üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját, és jelezte, hogy a kevésbé forgalmas téli időszakban kevesebb ülőhelyet kínál. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy járatokat szüntet meg és gépeket von ki az ír légitársaság. A Ryanair viszonya nem éppen rózsás az osztrák kormánnyal. A bécsi útvonalak megszűnéséből és a repülőgépek kivonásából Pozsony és Budapest is profitálhat. 

Az ír légitársaság február közepén tartott sajtótájékoztatóján jelentette be a tizenegyedik budapesti bázisú repülőgépét Jason McGuinness kereskedelmi igazgató. Akkor elhangzott, hogy a budapesti bázisbővítés egy 1,1 milliárd dolláros beruházás keretében valósult meg. A kereskedelmi igazgató elmondta, hogy a rekordösszegű beruházás a magyar kormány légi közlekedési adók eltörléséről szóló döntésének köszönhető. 

Egy regionális légiközlekedési átrendeződés rajzolódik ki, amelyben a diszkont légitársaságok egyre erősebben mérlegelik, melyik közép-európai repülőtéren éri meg kapacitást fenntartani. A közép-európai terveikbe azonban beleszólhat a szerbiai helyzet is. Déli szomszédunk egyelőre elhalasztotta a külföldi légitársaságokat érintő új szabályok hatálybaléptetését. A Wizz Air azonban korábban már figyelmeztetett, hogy az előírások változatlan formában gyakorlatilag kiszoríthatják belgrádi bázisáról.

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légitársaság
repülőjegyárak
drágulás
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