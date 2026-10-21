Durván beleszállt a Ryanair-vezér Ursula von der Leyenbe: O'Leary szerint a bizottság elnöke „használhatatlan"
Michael O’Leary szerint az Európai Unió úgy terheli az európai légitársaságokat környezetvédelmi adókkal, hogy közben a külföldi versenytársak jelentős része mentesül ezek alól. A Ryanair vezérigazgatója Ursula von der Leyent is élesen bírálta, miközben arra figyelmeztetett, hogy 2027-ben jelentősen emelkedhetnek a repülőjegyárak.
Nem válogatta meg a szavait Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója, amikor az európai légiközlekedés szabályozásáról beszélt Brüsszelben. Az Euronewsnak adott interjújában Ursula von der Leyenről azt mondta, hogy „használhatatlan”, az Európai Parlamentet pedig „bolondok hajójának” nevezte. Szerinte az uniós intézmények a versenyképesség javításáról beszélnek, miközben olyan szabályokat alkotnak, amelyek megdrágítják a repülést.
O’Leary legfőbb kifogása, hogy az európai légitársaságoknak olyan környezetvédelmi terheket kell viselniük, amelyek alól több amerikai, ázsiai és kínai versenytársuk mentesül.
A Ryanair vezetője szerint ezek a légitársaságok az európai légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának több mint feléért felelnek, mégsem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk.
A légiforgalmi adatokat összesítő Eurocontrol szerint a hosszú távú járatok az európai indulások mindössze 6 százalékát adják, a kontinens légi közlekedésének szén-dioxid-kibocsátásából viszont több mint felét teszik ki. Ezekre az útvonalakra egy enyhébb, ENSZ-keretben működő kibocsátáskompenzációs rendszer vonatkozik.
Az Európai Bizottság júliusban javaslatot tett arra, hogy 2029-től bizonyos, Európából induló járatokra is kiterjesszék az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert. A tervek szerint a Frankfurt-Dubaj és a Frankfurt-Isztambul útvonal is bekerülne a rendszerbe, a Frankfurt-Tokió járat viszont kimaradna belőle. Az Egyesült Államokból és Kínából érkező járatok szintén mentességet kapnának a javaslat alapján.
O’Leary minden Európába érkező vagy onnan induló járatra „tisztességes és észszerű” adót vetne ki. Azt is felrótta von der Leyennek, hogy nem hajtja végre Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök 2024 szeptemberében közzétett versenyképességi jelentésének ajánlásait. A dokumentum évi akár 800 milliárd eurónyi többletberuházást sürgetett az Európai Unióban. Egy múlt havi jelentés ugyanakkor arra jutott, hogy az ajánlások 26 százalékát már végrehajtották.
Súlyos áremelkedésekre számít a Ryanair vezére
A Ryanair vezetője a társaság téli menetrendjének brüsszeli bemutatóján a belga adóemelést is bírálta. A Bart De Wever vezette kormány jegyenként 2 euróval, 7 euróra emelte a légiközlekedési adót, miután az eredetileg tervezett, 10 eurós összegből az ágazat nyomására visszavett. A Ryanair erre válaszul egymillió ülőhellyel és húsz útvonallal csökkenti belgiumi téli kínálatát. O’Leary szerint a gépeket inkább versenyképesebb országokba csoportosítják át. Franciaországot és Németországot szintén bírálta, utóbbit különösen kedvezőtlen helyzetűnek nevezve.
A belga adó a szomszédos országok terheihez képest továbbra is alacsonyabb:
- Hollandiában 30,25 eurót kell fizetni induló utasonként.
- Németországban pedig a legtöbb európai járat esetében 13,03 euró az adó.
A Ryanair vezére közben jelentős jegyáremelkedést vár 2027-ben. A társaság az idei üzemanyag-szükséglet árát előre rögzítette, hordónként körülbelül 67 dolláron, de O’Leary szerint a védelem kifutása után jövőre ennek akár a duplájára is nőhet a költség. Azt ígérte, hogy a Ryanair nem vezet be üzemanyag-felárat, a jegyárak azonban szerinte így is jelentősen emelkednek majd.
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