Egyre nagyobb a baj az amerikai óriásgyárnál: sorra távoznak a munkások Sárvárról, mindent átvihetnek Ukrajnába – az igazgató sorsa is megpecsételődött?

Lehetséges, hogy a Flex sárvári gyárában nem csupán egyes gyártósorok, hanem teljes projektek is megszűnhetnek. Az üzem jövője továbbra sem tisztázott, miközben belső információk szerint 2027-ben már jóval kevesebb munkavállalóra lehet szükség – írta a nyugat.hu.

Tovább gyűrűzik a bizonytalanság a sárvári Flex körül, újabb, a gyárból származó információk szerint ugyanis teljes projektek kerülhetnek más telephelyekre / Fotó: Nyugat.hu

Újabb, a sárvári üzemből származó információ érkezett a Flex tervezett átszervezéséről. A gyár egyik állítólagos dolgozója szerint ugyanis

nem egyszerűen egyes gyártósorok áthelyezéséről lehet szó, hanem teljes projektek kerülhetnek ki Sárvárról.

A Flex munkácsi üzemét még 2025 augusztusában érte orosz támadás, ezt követően pedig egy korábban Ukrajnában gyártott projektet ideiglenesen Sárvárra hoztak. Az olvasó szerint ezt a projektet 2026 nyarán visszavitték Munkácsra. A munkácsi üzem elleni támadásról korábban a G7 is beszámolt, és arról is írt, hogy a gyárban kávéfőzőket is gyártottak.

A sárvári dolgozó állítása szerint ezt követően már az is felmerült a gyárban, hogy a Sárváron futó projektek jelentős részét Ukrajnába vihetik. A nyugat-hu-nak küldött levelében azt írta, hogy szerinte jelenleg már csak két műszakban folyik a termelés, miközben egy autóipari projekt még három műszakban működik. Állítása szerint ennek az lehet az oka, hogy év végéig előre legyártsák a szükséges mennyiséget, mielőtt a projektet Zalaegerszegre viszik.

Az értesülés szerint ezt követően Sárváron főként a plasztik- és a tamponozó-üzem maradhatna. Ezek a területek részben éppen az autóipari és kávéfőző-projektek számára gyártanak alkatrészeket, így a projektek távozása a munkamennyiséget is visszavetheti.

A levélíró szerint ezért jövőre már jóval kevesebb dolgozóra lehet szükség.

A munkarendről is új részleteket közölt. Állítása szerint nyáron rendszeresek voltak a szombati munkanapok, és a ledolgozott idő egy részét pihenőidőben adják ki, miközben csak a fennmaradó részt fizetik ki. Szerinte jelenleg is előfordulnak szombati munkanapok, és a dolgozókat akkor is próbálják munkára bírni, ha előre jelezték, hogy más programjuk van.

A levélíró szerint a felső vezetésben is történnek változások: vannak, akik más pozíciókba kerülnek vagy távoznak, és olyan információ is terjed, hogy a gyárigazgató év végén távozhat.