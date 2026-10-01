Egyre nagyobb a baj az amerikai óriásgyárnál: sorra távoznak a munkások Sárvárról, mindent átvihetnek Ukrajnába – az igazgató sorsa is megpecsételődött?
Lehetséges, hogy a Flex sárvári gyárában nem csupán egyes gyártósorok, hanem teljes projektek is megszűnhetnek. Az üzem jövője továbbra sem tisztázott, miközben belső információk szerint 2027-ben már jóval kevesebb munkavállalóra lehet szükség – írta a nyugat.hu.
Újabb, a sárvári üzemből származó információ érkezett a Flex tervezett átszervezéséről. A gyár egyik állítólagos dolgozója szerint ugyanis
nem egyszerűen egyes gyártósorok áthelyezéséről lehet szó, hanem teljes projektek kerülhetnek ki Sárvárról.
A Flex munkácsi üzemét még 2025 augusztusában érte orosz támadás, ezt követően pedig egy korábban Ukrajnában gyártott projektet ideiglenesen Sárvárra hoztak. Az olvasó szerint ezt a projektet 2026 nyarán visszavitték Munkácsra. A munkácsi üzem elleni támadásról korábban a G7 is beszámolt, és arról is írt, hogy a gyárban kávéfőzőket is gyártottak.
A sárvári dolgozó állítása szerint ezt követően már az is felmerült a gyárban, hogy a Sárváron futó projektek jelentős részét Ukrajnába vihetik. A nyugat-hu-nak küldött levelében azt írta, hogy szerinte jelenleg már csak két műszakban folyik a termelés, miközben egy autóipari projekt még három műszakban működik. Állítása szerint ennek az lehet az oka, hogy év végéig előre legyártsák a szükséges mennyiséget, mielőtt a projektet Zalaegerszegre viszik.
Az értesülés szerint ezt követően Sárváron főként a plasztik- és a tamponozó-üzem maradhatna. Ezek a területek részben éppen az autóipari és kávéfőző-projektek számára gyártanak alkatrészeket, így a projektek távozása a munkamennyiséget is visszavetheti.
A levélíró szerint ezért jövőre már jóval kevesebb dolgozóra lehet szükség.
A munkarendről is új részleteket közölt. Állítása szerint nyáron rendszeresek voltak a szombati munkanapok, és a ledolgozott idő egy részét pihenőidőben adják ki, miközben csak a fennmaradó részt fizetik ki. Szerinte jelenleg is előfordulnak szombati munkanapok, és a dolgozókat akkor is próbálják munkára bírni, ha előre jelezték, hogy más programjuk van.
A levélíró szerint a felső vezetésben is történnek változások: vannak, akik más pozíciókba kerülnek vagy távoznak, és olyan információ is terjed, hogy a gyárigazgató év végén távozhat.
Ezeket az állításokat egyelőre nem sikerült más forrásból megerősíteni.
Továbbra sem tudni, mi lesz a sárvári Flex-gyár jövője
Ami biztos, hogy a sárvári üzem jövőjéről továbbra sincs részletes, nyilvános vállalati döntés. A Flex korábban azt közölte, hogy a telephely működését a vevői igények és a piaci környezet változásai alapján alakítja, az automatizáció erősítése pedig a hosszú távú stratégia része. A sárvári önkormányzat szeptemberben arról számolt be, hogy mintegy 1400 ember dolgozik a gyárban, és két-három héten belül hivatalos tájékoztatást vártak az átszervezésről.
Az ügy szeptember végén már az Országgyűlésben is előkerült. Szalai Piroska arról kérdezte a kormányt, mit tesz, ha valóban jelentős létszámleépítés következik, miután korábbi értesülések szerint akár 2000 magyar ember dolgozó is Ukrajnába telepíthetik. Barna-Szabó Tímea államtitkár válaszában azt mondta: a Flex eddig nem jelentett be csoportos létszámcsökkentést, az állami foglalkoztatási szerv pedig kapcsolatban áll a vállalattal, és szükség esetén célzott, egyedi foglalkoztatási programot is indíthat.
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Megszólalt a sárvári Flex a gyár jövőjéről, miután felmerült, hogy termelést csökkenthetnek, és egyes gyártósorokat akár Ukrajnába is áthelyezhetnek. Az amerikai óriásgyár egyelőre azonban még nem erősítette meg sem a költözést, sem a több száz fős leépítést, azt viszont közölte: a telephely működését folyamatosan a vevői igényekhez és a piaci környezethez igazítják. A következő két-három hétben jöhet hivatalos döntés, miközben jelenleg mintegy 1400 ember dolgozik az üzemben.