Deviza
EUR/HUF369 +0,63% USD/HUF328,52 +1,48% GBP/HUF433,65 +1% CHF/HUF395,1 +1,98% PLN/HUF84,39 +0,41% RON/HUF69,05 -0,69% CZK/HUF15,09 +0,47% EUR/HUF369 +0,63% USD/HUF328,52 +1,48% GBP/HUF433,65 +1% CHF/HUF395,1 +1,98% PLN/HUF84,39 +0,41% RON/HUF69,05 -0,69% CZK/HUF15,09 +0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 919,21 -3,62% MTELEKOM2 560 +0,63% MOL4 830 -2,9% OTP39 980 -6,37% RICHTER12 400 +0,24% OPUS257 +10,78% ANY6 230 -1,89% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 280 -2,28% BUMIX9 183,18 +0,07% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 090,45 -2,56% BUX139 919,21 -3,62% MTELEKOM2 560 +0,63% MOL4 830 -2,9% OTP39 980 -6,37% RICHTER12 400 +0,24% OPUS257 +10,78% ANY6 230 -1,89% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 280 -2,28% BUMIX9 183,18 +0,07% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 090,45 -2,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Egyre nagyobb a baj az amerikai óriásgyárnál: sorra távoznak a munkások Sárvárról, mindent átvihetnek Ukrajnába – az igazgató sorsa is megpecsételődött?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre több részlet kerül elő a Flex-gyár tervezett átszervezéséről, miközben a vállalat továbbra sem közölt nyilvános, részletes tervet. Egy újabb belső információ szerint a projektek áthelyezése miatt jövőre már lényegesen kevesebb munka maradhat Sárváron.
VG
2026.10.01, 16:39
Frissítve: 2026.10.01, 16:55

Lehetséges, hogy a Flex sárvári gyárában nem csupán egyes gyártósorok, hanem teljes projektek is megszűnhetnek. Az üzem jövője továbbra sem tisztázott, miközben belső információk szerint 2027-ben már jóval kevesebb munkavállalóra lehet szükség – írta a nyugat.hu.

Flex, amerikai gyár sárvár
Tovább gyűrűzik a bizonytalanság a sárvári Flex körül, újabb, a gyárból származó információk szerint ugyanis teljes projektek kerülhetnek más telephelyekre / Fotó: Nyugat.hu

Újabb, a sárvári üzemből származó információ érkezett a Flex tervezett átszervezéséről. A gyár egyik állítólagos dolgozója szerint ugyanis 

nem egyszerűen egyes gyártósorok áthelyezéséről lehet szó, hanem teljes projektek kerülhetnek ki Sárvárról.

A Flex munkácsi üzemét még 2025 augusztusában érte orosz támadás, ezt követően pedig egy korábban Ukrajnában gyártott projektet ideiglenesen Sárvárra hoztak. Az olvasó szerint ezt a projektet 2026 nyarán visszavitték Munkácsra. A munkácsi üzem elleni támadásról korábban a G7 is beszámolt, és arról is írt, hogy a gyárban kávéfőzőket is gyártottak.

A sárvári dolgozó állítása szerint ezt követően már az is felmerült a gyárban, hogy a Sárváron futó projektek jelentős részét Ukrajnába vihetik. A nyugat-hu-nak küldött levelében azt írta, hogy szerinte jelenleg már csak két műszakban folyik a termelés, miközben egy autóipari projekt még három műszakban működik. Állítása szerint ennek az lehet az oka, hogy év végéig előre legyártsák a szükséges mennyiséget, mielőtt a projektet Zalaegerszegre viszik.

Az értesülés szerint ezt követően Sárváron főként a plasztik- és a tamponozó-üzem maradhatna. Ezek a területek részben éppen az autóipari és kávéfőző-projektek számára gyártanak alkatrészeket, így a projektek távozása a munkamennyiséget is visszavetheti. 

A levélíró szerint ezért jövőre már jóval kevesebb dolgozóra lehet szükség.

A munkarendről is új részleteket közölt. Állítása szerint nyáron rendszeresek voltak a szombati munkanapok, és a ledolgozott idő egy részét pihenőidőben adják ki, miközben csak a fennmaradó részt fizetik ki. Szerinte jelenleg is előfordulnak szombati munkanapok, és a dolgozókat akkor is próbálják munkára bírni, ha előre jelezték, hogy más programjuk van.

A levélíró szerint a felső vezetésben is történnek változások: vannak, akik más pozíciókba kerülnek vagy távoznak, és olyan információ is terjed, hogy a gyárigazgató év végén távozhat.

Ezeket az állításokat egyelőre nem sikerült más forrásból megerősíteni.

Továbbra sem tudni, mi lesz a sárvári Flex-gyár jövője

Ami biztos, hogy a sárvári üzem jövőjéről továbbra sincs részletes, nyilvános vállalati döntés. A Flex korábban azt közölte, hogy a telephely működését a vevői igények és a piaci környezet változásai alapján alakítja, az automatizáció erősítése pedig a hosszú távú stratégia része. A sárvári önkormányzat szeptemberben arról számolt be, hogy mintegy 1400 ember dolgozik a gyárban, és két-három héten belül hivatalos tájékoztatást vártak az átszervezésről.

Az ügy szeptember végén már az Országgyűlésben is előkerült. Szalai Piroska arról kérdezte a kormányt, mit tesz, ha valóban jelentős létszámleépítés következik, miután korábbi értesülések szerint akár 2000 magyar ember dolgozó is Ukrajnába telepíthetik. Barna-Szabó Tímea államtitkár válaszában azt mondta: a Flex eddig nem jelentett be csoportos létszámcsökkentést, az állami foglalkoztatási szerv pedig kapcsolatban áll a vállalattal, és szükség esetén célzott, egyedi foglalkoztatási programot is indíthat.

Hivatalos nyilatkozatot tett az amerikai óriásgyár, tényleg átköltezteti-e Ukrajnába a termelést: filippínó vendégmunkások nélkül nem tudják kiszolgálni az igényeket – a következő 2-3 hét perdöntő lesz

Megszólalt a sárvári Flex a gyár jövőjéről, miután felmerült, hogy termelést csökkenthetnek, és egyes gyártósorokat akár Ukrajnába is áthelyezhetnek. Az amerikai óriásgyár egyelőre azonban még nem erősítette meg sem a költözést, sem a több száz fős leépítést, azt viszont közölte: a telephely működését folyamatosan a vevői igényekhez és a piaci környezethez igazítják. A következő két-három hétben jöhet hivatalos döntés, miközben jelenleg mintegy 1400 ember dolgozik az üzemben.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
694 cikk

 

létszámcsökkentés
Sárvár
Ukrajna
átszervezés
flex
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu