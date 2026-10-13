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Óriási bajban a német autóipar: szakadatlanul folytatja a leépítéseket a Magyarországon is jelenlévő német multi – több ezer emberre nincs szüksége a Schaefflernek

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A tervezettnél korábban lezárhatja 4700 álláshely megszüntetését a Schaeffler. Az autóipari és ipari beszállító részvényárfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett a bejelentés után.
VG
2026.10.13, 08:05
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A vártnál gyorsabban halad költségcsökkentési programjával a Schaeffler autóipari és ipari beszállító. A vállalat hétfői közlése szerint a tervezett 4700 álláshely megszüntetéséből szeptember végéig már 3715 megvalósult, így a leépítés 2028 végére, az eredetileg tervezettnél egy évvel korábban lezárulhat.

Schaeffler
Több ezer emberre nincs szüksége a Schaefflernek /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Manager Magazin azt írta, hogy a gyorsabb végrehajtásnak köszönhetően a társaság 2029-ben több mint 20 százalékkal meghaladhatja a tervezett 290 millió eurós éves költségmegtakarítást. Az átalakítás egyszeri költségei ugyanakkor a vártnál alacsonyabbak lehetnek.

A Schaeffler ezért a harmadik negyedévben mintegy 84 millió eurónyi, az átszervezésre korábban képzett, 

de már szükségtelen céltartalékot oldott fel. A bejelentést kedvezően fogadták a befektetők: a vállalat részvényárfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, ezzel az MDax index egyik legjobban teljesítő papírja lett. Az év eleje óta számított árfolyamveszteség azonban így is mintegy 27 százalék.

A vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott a nyugdíjba vonulást megelőző, csökkentett munkaidős foglalkoztatási program iránt is. A vállalat október 5-ig 1768 új megállapodást kötött, miközben nyáron még körülbelül 1300 munkavállaló részvételével számolt.

A társaság tájékoztatása szerint a vártnál több megállapodás már 2027-ben kedvezően hat a pénzáramlásra. A vállalat 2029-re mintegy 55 millió eurós pozitív eredményhatást vár ettől.

A programhoz kapcsolódó egyszeri kifizetések miatt ugyanakkor 2030-ig összesen mintegy 70 millió eurónyi további céltartalék képzésére lesz szükség.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hatalmasat mentek a hazánkban négy gyárat – kettőt Debrecenben, kettőt Szombathelyen – működtető Schaeffler AG részvényei. Az utóbbi fél évben 115, az utóbbi egy évben 132 százalékkal értékelődtek fel annak ellenére, hogy a cég fő profilja szerint ipari és autóipari alkatrész-beszállító, mégpedig főként az ezer gonddal küzdő német autógyártóknak dolgozik.  

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