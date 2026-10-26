Kiskorú „őrszemekkel" figyeltetik a palackvisszaváltókat a bulinegyedben: megszabják, ki mehet be, aztán vámolnak – egyre több a sokkoló történet a REpontok miatt

Az elmúlt hónapokban látványosan romlott a közbiztonság Budapesten, amióta sokan megélhetési lehetőségként tekintenek a visszaváltható palackok gyűjtésére. Egyes kerületi polgármesterek szerint számos esetben a palackok visszaváltásából származó bevételt kábítószer-vásárlásra fordítják.

A Tesco-üzleteknél is konfliktusokat okoz a palackgyűjtés, a Pozsonyi úti egységnél már biztonsági szolgálatot is munkába állítottak / Fotó: NurPhoto / AFP (illusztráció)

A gyűjtésre bűnözői csoportok is rátelepedtek, amelyek az ország számos pontjáról felutazva keresik az 50 forintért visszaváltható üvegeket és palackokat. Egyesek naponta 60–80 ezer forintot is kereshetnek ezzel.

Lapunkhoz több olyan esetről is érkezett beszámoló, amely arra utal, hogy a palackvisszaváltás körül kialakuló konfliktusok már a kereskedelmi egységek működését is érintik.

Információink szerint az egyik esetben a Budapesten a Rákoczi úti Tesco üzlet palackvisszaváltó automatáját ismeretlenek állták el. Egy férfi otthonról hozott palackjait szerette volna visszaváltani a Mohu automatájánál, amikor egy nagyjából 10 év körüli gyerek elé állt és közölte vele, hogy oda most nem mehet be.

A lapunkhoz eljutott beszámoló szerint meg is fenyegették:

azt mondták a férfinak, jobban teszi, ha távozik, különben baj lesz.

Az nem derült ki, hogy pontosan mi volt a konfliktus oka, de olvasónk arról beszélt nekünk, hogy az egy teljesen általános jelenség, nem csak a bulinegyedben, hanem tapasztalatai szerint máshol is, hogy „palackmaffia" úgynevezett figyelőket alkalmaz, akik a REpontok közelében azt nézik, hogy éppen ki visz vissza és milyen értékben palackokat, üvegeket – „mekkora a szatyor".

A „felügyelet" célja, hogy a kiszolgáltatott, gyengébb személyektől elszedjék a visszaváltásból származó bevételüket.

Ez nem csak a bulinegyedben van így. Egyes üzletekben már saját, kizárólag a visszaváltó-egységekre vigyázó biztonsági őröket fogadnak fel a kiskerláncok.