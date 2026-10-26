Kiskorú „őrszemekkel" figyeltetik a palackvisszaváltókat a bulinegyedben: megszabják, ki mehet be, aztán vámolnak – egyre több a sokkoló történet a REpontok miatt
Az elmúlt hónapokban látványosan romlott a közbiztonság Budapesten, amióta sokan megélhetési lehetőségként tekintenek a visszaváltható palackok gyűjtésére. Egyes kerületi polgármesterek szerint számos esetben a palackok visszaváltásából származó bevételt kábítószer-vásárlásra fordítják.
A gyűjtésre bűnözői csoportok is rátelepedtek, amelyek az ország számos pontjáról felutazva keresik az 50 forintért visszaváltható üvegeket és palackokat. Egyesek naponta 60–80 ezer forintot is kereshetnek ezzel.
Lapunkhoz több olyan esetről is érkezett beszámoló, amely arra utal, hogy a palackvisszaváltás körül kialakuló konfliktusok már a kereskedelmi egységek működését is érintik.
Információink szerint az egyik esetben a Budapesten a Rákoczi úti Tesco üzlet palackvisszaváltó automatáját ismeretlenek állták el. Egy férfi otthonról hozott palackjait szerette volna visszaváltani a Mohu automatájánál, amikor egy nagyjából 10 év körüli gyerek elé állt és közölte vele, hogy oda most nem mehet be.
A lapunkhoz eljutott beszámoló szerint meg is fenyegették:
azt mondták a férfinak, jobban teszi, ha távozik, különben baj lesz.
Az nem derült ki, hogy pontosan mi volt a konfliktus oka, de olvasónk arról beszélt nekünk, hogy az egy teljesen általános jelenség, nem csak a bulinegyedben, hanem tapasztalatai szerint máshol is, hogy „palackmaffia" úgynevezett figyelőket alkalmaz, akik a REpontok közelében azt nézik, hogy éppen ki visz vissza és milyen értékben palackokat, üvegeket – „mekkora a szatyor".
A „felügyelet" célja, hogy a kiszolgáltatott, gyengébb személyektől elszedjék a visszaváltásból származó bevételüket.
Ez nem csak a bulinegyedben van így. Egyes üzletekben már saját, kizárólag a visszaváltó-egységekre vigyázó biztonsági őröket fogadnak fel a kiskerláncok.
A XIII. kerületben az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak a palackgyűjtésből eredő utcai konfliktusok, valamint a boltok és társasházak nyugalmának megzavarása. A Pozsonyi úton található Tesco Expressnél ezért már biztonsági szolgálat is ügyel a rendre.
A Tesco a visszaélésekkel kapcsolatban a Világgazdaságnak azt írta, hogy a palackvisszaváltó automaták országos bevezetése óta időnként előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek kellemetlenséget okoznak a vásárlóknak. Hangsúlyozták: „A Tesco számára kiemelten fontos, hogy üzleteiben mindenki biztonságos és kulturált körülmények között vehesse igénybe a szolgáltatásokat.”
Az üzletlánc közölte, hogy a visszaváltási rendszer működtetéséért a Mohu felel, munkatársaik ugyanakkor a helyszínen segítik a folyamat zavartalanságát.
Visszaélés vagy rendbontás esetén a vásárlók az üzlet dolgozóihoz fordulhatnak, akik megteszik a szükséges intézkedéseket, és „szükség esetén az illetékes hatóságok bevonását kezdeményezik”.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a palackvisszaváltás miatt halálos fenyegetés is történt már a belvárosban: egy palackgyűjtő halálosan megfenyegette a Lidl egyik munkatársát az V. kerületben. Az ügyben rendőrségi bejelentés történt. Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester fokozott rendőri jelenlétet kért a REpont automatáknál, ahol a közterület-felügyelet is sűríti a járőrözést.
„Kérjük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy a hasonló esetek megelőzése és a belvárosiak biztonságérzetének erősítése érdekében
biztosítson fokozottabb rendőri jelenlétet a REpont automaták helyszínén”
– írta Szentgyörgyvölgyi Péter.
A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését. A kerületi vezetők közölték: a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.
A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékfeldolgozó cég úgy reagált Magyar Péter szavaira, hogy valóban felül kell vizsgálni a rendszert.
A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.
Lapunk azt is megkérdezte a cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.
A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel.