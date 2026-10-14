Magyarországról már kivonult a háború következményeként, most ukrán drónzápor zúdult rá: találat érte Oroszország legnagyobb bankját – ez rosszabb lehet, mint a szankciók
Drónok csaptak le az orosz Sberbank balakovói adatközpontjára, amely a pénzintézet mellett több állami elektronikus szolgáltatást is kiszolgál. Az ukrán támadás ellenére a bank szerint a rendszerei működnek, de Oroszország több pontjáról is érkeztek panaszok az alkalmazás hibáira és a számlák elérhetetlenségére.
Ukrán drónok támadtak a legnagyobb orosz bankra
A Sberbank vezetése megerősítette a támadás tényét, ugyanakkor azt állítja, hogy a bank informatikai rendszerei és szolgáltatásai rendben működnek. Alekszandr Vedjahin, a pénzintézet igazgatóságának első elnökhelyettese a Politico kérdésére válaszolva elmondta: „Megerősítjük az adatközpont elleni támadást. Ugyanakkor a Sberbank valamennyi rendszere és szolgáltatása normálisan működik.”
Az orosz szolgáltatáskieséseket figyelő oldalak jelentései azonban más képet mutattak: országszerte megugrott a panaszok száma. A felhasználók a banki alkalmazás meghibásodásáról és a számláik elérésével kapcsolatos problémákról számoltak be. Arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy a bejelentett hibák közvetlenül a dróntámadás következményei voltak-e.
A Sberbank több mint százmillió ügyfelet szolgál ki Oroszországban.
A Kreml-hez kapcsolható bankot 2022 óta európai uniós, amerikai és brit szankciók sújtják. A Balakovóban működő adatközpont építését 2021-ben kezdték meg, a létesítmény pedig a pénzügyi rendszerek mellett állami elektronikus szolgáltatások működésében is szerepet kapott.
Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben egyre több oroszországi digitális infrastruktúrát vett célba. A múlt héten az orosz technológiai óriás, a Yandex több adatközpontja is kiesett, ami fennakadásokat okozott a vállalat taxiszolgáltatásában, ételkiszállításában és levelezőrendszerében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz adatközpontokat érő csapásokat az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokra adott válaszként indokolta.
Mi mindig hasonló módon válaszolunk. Mindannyian tudják, hogy ők folyamatosan támadják az adatközpontjainkat, mi pedig válaszoltunk nekik
– mondta.
Az adatközpontok elleni támadások jelentősége, hogy a digitális infrastruktúra kiesése egyszerre érintheti
- a pénzügyi szolgáltatásokat,
- a vállalati működést, és
- az állami ügyintézést.
A mostani esetben egyelőre nem ismert, mekkora fizikai kár keletkezett a létesítményben, és az sem, hogy a szolgáltatásokban tapasztalt hibák mennyi ideig tartottak.
A magyar Sberbank története megmutatta, milyen következményekkel jár egy háború a pénzügyi szektorban
A 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háború és az azt követő szankciók a magyar Sberbank működését is súlyosan érintették. Az orosz pénzintézet európai érdekeltségeinek helyzete gyorsan romlott, miután az osztrák Sberbank Europe fizetőképességi problémákkal szembesült.
A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-i hatállyal visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét, és elrendelte a pénzintézet végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap megkezdte az ügyfelek kártalanítását: a biztosított betétek után ügyfelenként legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő összeget fizetett ki. A magyarországi bank megszűnése így közvetlenül is érzékeltette, hogy az orosz pénzügyi rendszerrel szembeni korlátozások következményei az ország határain túlra is elérhetnek.
Így teszik tönkre az ukrán rakétacsapások az orosz internetet, nem is lehet tudni, mikor áll helyre a szolgáltatás
Újabb dróntámadás érte a Yandex oroszországi adatközpontját, ez két napon belül már a második. Az orosz technológiai vállalat szerint a kalugai létesítmény több modulja teljesen leállt, és egyes szolgáltatásokban is fennakadások lehetnek. A támadások az orosz-ukrán háború újabb frontját jelzik: a felek egyre gyakrabban veszik célba egymás digitális infrastruktúráját.