Magyarországról már kivonult a háború következményeként, most ukrán drónzápor zúdult rá: találat érte Oroszország legnagyobb bankját – ez rosszabb lehet, mint a szankciók

Drónok csaptak le az orosz Sberbank balakovói adatközpontjára, amely a pénzintézet mellett több állami elektronikus szolgáltatást is kiszolgál. Az ukrán támadás ellenére a bank szerint a rendszerei működnek, de Oroszország több pontjáról is érkeztek panaszok az alkalmazás hibáira és a számlák elérhetetlenségére.

A legnagyobb orosz bank infrastruktúrája került célkeresztbe, amikor ukrán drónok támadták meg a Sberbank balakovói adatközpontját / Fotó: AFP

Ukrán drónok támadtak a legnagyobb orosz bankra

A Sberbank vezetése megerősítette a támadás tényét, ugyanakkor azt állítja, hogy a bank informatikai rendszerei és szolgáltatásai rendben működnek. Alekszandr Vedjahin, a pénzintézet igazgatóságának első elnökhelyettese a Politico kérdésére válaszolva elmondta: „Megerősítjük az adatközpont elleni támadást. Ugyanakkor a Sberbank valamennyi rendszere és szolgáltatása normálisan működik.”

Az orosz szolgáltatáskieséseket figyelő oldalak jelentései azonban más képet mutattak: országszerte megugrott a panaszok száma. A felhasználók a banki alkalmazás meghibásodásáról és a számláik elérésével kapcsolatos problémákról számoltak be. Arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy a bejelentett hibák közvetlenül a dróntámadás következményei voltak-e.

A Sberbank több mint százmillió ügyfelet szolgál ki Oroszországban.

A Kreml-hez kapcsolható bankot 2022 óta európai uniós, amerikai és brit szankciók sújtják. A Balakovóban működő adatközpont építését 2021-ben kezdték meg, a létesítmény pedig a pénzügyi rendszerek mellett állami elektronikus szolgáltatások működésében is szerepet kapott.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben egyre több oroszországi digitális infrastruktúrát vett célba. A múlt héten az orosz technológiai óriás, a Yandex több adatközpontja is kiesett, ami fennakadásokat okozott a vállalat taxiszolgáltatásában, ételkiszállításában és levelezőrendszerében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz adatközpontokat érő csapásokat az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokra adott válaszként indokolta.

Mi mindig hasonló módon válaszolunk. Mindannyian tudják, hogy ők folyamatosan támadják az adatközpontjainkat, mi pedig válaszoltunk nekik

– mondta.