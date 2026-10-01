Új vezetőt neveztek ki az egyik legnagyobb magyarországi biztosító élére – rutinos szakember kezébe kerül az Uniqa irányítása

Október elsejétől az Uniqa Biztosító Zrt. vállalati és bankbiztosítási üzletágának vezetője, Zubor Tibor váltja Kurtisz Krisztiánt a vezérigazgatói poszton. Zubor Tibor 2021 augusztusában csatlakozott a társasághoz, és mintegy 22 éves biztosítói üzletági tapasztalatot tudhat magáénak. Kurtisz Krisztián a jövőben nemzetközi szinten támogatja az Uniqa cégcsoport digitális stratégiai törekvéseit.

Zubor Tibor, az Uniqa Biztosító Zrt. új vezérigazgatója / Fotó: Uniqa Biztosító

A biztosító csütörtöki közlemény kiemelte, hogy Zubor Tibor 2004 októbere óta tevékenykedik a biztosítási szektorban. Karrierjét Magyarország egyik piacvezető biztosítótársaságánál kezdte, ahol közel 17 év alatt szinte valamennyi alkuszi értékesítési és vállalati üzletágat érintő munkakörben tapasztalatot szerzett.

Az Uniqa Biztosítóhoz 2021 augusztusában csatlakozott vállalati és bankbiztosítási üzletágért felelős igazgatósági tagként. Tevékenysége fókuszában ekkor a nem-életbiztosítási területek fejlesztése, valamint az értékesítési és működési modell átalakítása állt, melyben jelentős sikereket ért el, megalapozva ezzel az Uniqa piaci erősödését.

Fontos változások az Uniqa Biztosító életében

Kurtisz Krisztián 2026. október 1-jétől új szerepkörben folytatja munkáját, immár az Uniqa osztrák anyacégénél, és aktívan részt vesz a cégcsoport mesterséges intelligencia stratégiájának alakításában, valamint az ahhoz kapcsolódó programok előkészítésében és megvalósításában. Az elmúlt években az Uniqa Biztosító Zrt. kiemelkedő eredményeket ért el a digitális transzformáció terén – Kurtisz Krisztián irányítása alatt a társaság Európában elsőként vezethetett be olyan mesterségesintelligencia-alapú megoldást a kárügyintézésben, amely a hét minden napján a nap 24 órájában támogatja a biztosítottakat, ezáltal jelentősen lerövidíti az ügyintézési időt, hiszen gyorsabbá, átláthatóbbá teszi a folyamatokat, és megszünteti a felesleges adminisztratív köröket. Kurtisz Krisztián nemzetközi kinevezése ilyen értelemben a magyar leányvállalat digitális transzformáció terén elért eredményeinek elismerése is.