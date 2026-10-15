Már csak ez hiányzott a Volkswagennek: több tízezer elektromos autóval lehet súlyos baj Németországban, túlmelegednek az akkumulátorok – újabb tömeges visszahívás jöhet
Újabb biztonsági problémával szembesült a Volkswagen: egyes elektromos autók akkumulátorcellái túlmelegedhetnek, szélsőséges esetben pedig tüzet okozhatnak. A Volkswagen visszahívásra készül, a német piacon akár több tízezer jármű is érintett lehet, miközben a tulajdonosoknál átmenetileg 80 százalékra korlátozzák a maximális töltöttséget.
A gyártósorokon is döcög a Volkswagen
A probléma a Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 és ID. Buzz modelljeinek egyes, 2023 és 2025 között gyártott példányait érintheti. A Cupra elektromos modellje, a Born szintén érintett lehet, a Skoda járműveinél viszont a vállalat szerint nincs szükség hasonló intézkedésre. A pontos darabszámot egyelőre nem közölték: a Handelsblatt alacsony, ötszámjegyű németországi érintettségről írt, az NDR-nek a Volkswagen ugyanakkor csak több ezer járműről beszélt.
A gyártó belső minőségellenőrzései során arra jutott, hogy egy beszállító gyártási hibái miatt bizonyos nagyfeszültségű akkumulátorcellák nem felelnek meg az előírt minőségi követelményeknek. A hiba ritkán túlmelegedést okozhat, amelynek szélsőséges következménye járműtűz lehet. A vállalat egyelőre nem hozta nyilvánosságra az összes érintett típust és a visszahívás teljes terjedelmét.
A Volkswagen elővigyázatosságból 80 százalékban korlátozza az érintett autók maximális töltöttségét. A módosítást távolról, szoftveresen hajtják végre, így ehhez az első lépésben nem szükséges szervizbe vinni a járműveket.
A tulajdonosokat a következő napokban tájékoztathatják a további teendőkről.
A vállalat szóvivője a Handelsblattnak azt mondta: „A további járművekre és piacokra, köztük Németországra vonatkozó intézkedések az illetékes hatóságokkal szoros egyeztetésben előkészítés alatt állnak, és rövid időn belül életbe lépnek.”
Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában már folyamatban vannak hasonló akkumulátorproblémák miatti intézkedések. A Volkswagen brit tájékoztatója szerint az érintett ID.3, ID.4 és ID.7 modelleknél a 80 százalékos töltési korlátozás a biztonsági ellenőrzések része. Az Egyesült Államokban egy külön intézkedés több mint 22 ezer ID.4-est érint. A németországi visszahívás hivatalos részletei a hatósági egyeztetések után válhatnak ismertté.
A tartós megoldás az autók állapotától függhet. A szervizek egyes járműveknél ellenőrizhetik a nagyfeszültségű akkumulátort és az érintett cellamodulokat, szükség esetén pedig további javításokra kerülhet sor. Az európai érintettség teljes nagysága egyelőre nem ismert.
Újabb visszahívás egy többmilliós akció után
A mostani ügy különösen kellemetlen a Volkswagennek, mivel a konszern szeptember végén egy kormányzási probléma miatt is nagyszabású visszahívást jelentett be. Egyes járművek kormányrendszerének rögzítőcsavarja korrodálódhat, ami idővel a rögzítés meghibásodásához és a kormányzás működésének romlásához vezethet.
A Handelsblatt akkor mintegy 4,6 millió, több márkához tartozó autóról számolt be világszerte. Az újabb ügy ennél jóval kisebb lehet, de közvetlenül az elektromos autók biztonságát érinti. A Volkswagen számára ez azért is kedvezőtlen fejlemény, mert a vállalat európai elektromosautó-eladásai ismét erősödnek, így a minőségi problémák a vásárlói bizalom szempontjából is jelentősek.
Ennek ellenére azonban a Volkswagen elektromos autói iránt közben látványosan nő a kereslet. A vállalat szeptemberben már termelési kapacitásainak átszervezésére készült: a belső égésű motorral szerelt modellek gyártásának bővítése helyett az elektromos autókat előállító üzemek kihasználtságát növelné. Az újabb, kedvezőbb árú modellek közül az ID. Polo különösen sikeresnek bizonyult, Európában több mint 40 ezer megrendelést adtak le rá, a várakozási idő pedig elérte a tíz hónapot.
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