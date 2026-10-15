Már csak ez hiányzott a Volkswagennek: több tízezer elektromos autóval lehet súlyos baj Németországban, túlmelegednek az akkumulátorok – újabb tömeges visszahívás jöhet

Újabb biztonsági problémával szembesült a Volkswagen: egyes elektromos autók akkumulátorcellái túlmelegedhetnek, szélsőséges esetben pedig tüzet okozhatnak. A Volkswagen visszahívásra készül, a német piacon akár több tízezer jármű is érintett lehet, miközben a tulajdonosoknál átmenetileg 80 százalékra korlátozzák a maximális töltöttséget.

Újabb minőségi probléma árnyékolja be a Volkswagen elektromosautó-programját: beszállítói gyártási hibák miatt egyes akkumulátorcellák nem felelnek meg az előírásoknak / Fotó: Anadolu via AFP

A gyártósorokon is döcög a Volkswagen

A probléma a Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 és ID. Buzz modelljeinek egyes, 2023 és 2025 között gyártott példányait érintheti. A Cupra elektromos modellje, a Born szintén érintett lehet, a Skoda járműveinél viszont a vállalat szerint nincs szükség hasonló intézkedésre. A pontos darabszámot egyelőre nem közölték: a Handelsblatt alacsony, ötszámjegyű németországi érintettségről írt, az NDR-nek a Volkswagen ugyanakkor csak több ezer járműről beszélt.

A gyártó belső minőségellenőrzései során arra jutott, hogy egy beszállító gyártási hibái miatt bizonyos nagyfeszültségű akkumulátorcellák nem felelnek meg az előírt minőségi követelményeknek. A hiba ritkán túlmelegedést okozhat, amelynek szélsőséges következménye járműtűz lehet. A vállalat egyelőre nem hozta nyilvánosságra az összes érintett típust és a visszahívás teljes terjedelmét.

A Volkswagen elővigyázatosságból 80 százalékban korlátozza az érintett autók maximális töltöttségét. A módosítást távolról, szoftveresen hajtják végre, így ehhez az első lépésben nem szükséges szervizbe vinni a járműveket.

A tulajdonosokat a következő napokban tájékoztathatják a további teendőkről.

A vállalat szóvivője a Handelsblattnak azt mondta: „A további járművekre és piacokra, köztük Németországra vonatkozó intézkedések az illetékes hatóságokkal szoros egyeztetésben előkészítés alatt állnak, és rövid időn belül életbe lépnek.”

Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában már folyamatban vannak hasonló akkumulátorproblémák miatti intézkedések. A Volkswagen brit tájékoztatója szerint az érintett ID.3, ID.4 és ID.7 modelleknél a 80 százalékos töltési korlátozás a biztonsági ellenőrzések része. Az Egyesült Államokban egy külön intézkedés több mint 22 ezer ID.4-est érint. A németországi visszahívás hivatalos részletei a hatósági egyeztetések után válhatnak ismertté.