Tíz éve nem voltak ilyen rossz eredményei a Volkswagennek: brutális veszteséget hozott a harmadik negyedév, mélybe rántotta a Porsche – elkerülhetetlenné vált a gigászi leépítés
A Volkswagen 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget jelentett a harmadik negyedévre, amire a 2015-ös dízelbotrány óta nem volt példa. A német autógyártó eredményét elsősorban a Porsche eszközeinek leírása rontotta, miközben a vállalat a kínai piacon is egyre nagyobb versennyel és gyengülő kereslettel küzd.
A Volkswagen 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el 2026 harmadik negyedévében. A július és szeptember közötti időszak eredményét döntően az egyszeri tételek, mindenekelőtt a nehéz helyzetben lévő Porsche eszközeinek leírása rontotta.
A veszteség a 2015-ös dízelbotrány óta a legrosszabb negyedéves teljesítmény a vállalatnál.
A csütörtökön közzétett negyedéves jelentés szerint a csoport árbevétele éves összevetésben 6,3 százalékkal, 75,3 milliárd euróra csökkent. Az ügyfeleknek átadott autók száma, az értékesítés és a termelés egyaránt nagyjából 15 százalékkal esett vissza. A Volkswagen a gyengülő kereslethez igazítja a gyártási kapacitásait, miközben a kínai piacon a helyi gyártók erősödő versenyével is szembe kell néznie.
Az év első kilenc hónapjában a csoport 233,4 milliárd eurós árbevételt ért el, ami közel áll az egy évvel korábbi 238,7 milliárd euróhoz. Az eladott járművek száma azonban 6,6 millióról 5,9 millióra, 11 százalékkal csökkent. A vállalat így kevesebb autót értékesített, miközben az árbevétele csak mérsékelten esett vissza.
Az üzemi nyereség az első három negyedévben mindössze 100 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 5,4 milliárd euróval. A Volkswagen közlése szerint a zuhanás döntő részét a 8,7 milliárd eurót kitevő rendkívüli tételek magyarázzák. Ezek közül a Porsche eszközeihez kapcsolódó, 6,4 milliárd eurós, készpénzmozgással nem járó leírás volt a legnagyobb.
A nehézségek ellenére az új autókra beérkező megrendelések száma éves alapon 4 százalékkal nőtt az első kilenc hónapban. Az akkumulátoros elektromos járműveknél 39 százalékos volt a bővülés. Ez azonban egyelőre nem ellensúlyozza a gyengébb értékesítést és az átalakítás költségeit.
A Volkswagennek össze kell húzni a nadrágszíjat
Oliver Blume vezérigazgató a következő években mintegy 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi a csoportnál, beleértve az Audit és a Porschét is. A létszám csökkentése elbocsátásokkal, valamint a távozó és nyugdíjba vonuló dolgozók pótlásának elmaradásával történhet. Németországban akár négy üzem bezárása is felmerült, a terveket azonban a szakszervezetek ellenzik, és jövőre sztrájkokhoz is vezethetnek.
Arno Antlitz pénzügyi igazgató szerint a vállalatnak gyorsan és határozottan kell cselekednie. Az üzemi eredményhányad az első kilenc hónapban a rendkívüli leírások nélkül is csak 3,8 százalékot ért el, ami hosszú távon nem elegendő. A Volkswagen 2030-ra 8 és 10 százalék közötti üzemi marzsot céloz meg.
A társaság az idei évre a mintegy 10 milliárd euróra emelkedő egyszeri költségek miatt már legfeljebb 1 százalékos nyereséghányaddal számol, szemben a korábbi, körülbelül 5 százalékos várakozással. A részvények a frankfurti kereskedés kezdetén rövid időre visszaestek, később azonban emelkedtek, és délelőttre mintegy 2 százalékos pluszba kerültek. A befektetők így a már előre jelzett veszteségek ellenére is vásárolták a papírokat.
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A német gyártó számára egyre kevésbé működik a korábbi kínai üzleti modell: a helyi piac gyengül, az elektromos autóknál pedig erős a verseny. A Volkswagen ezért újabb kapacitáscsökkentésre készül, miközben a kínai technológiát más régiókban is bevetné.