Tíz éve nem voltak ilyen rossz eredményei a Volkswagennek: brutális veszteséget hozott a harmadik negyedév, mélybe rántotta a Porsche – elkerülhetetlenné vált a gigászi leépítés

A Volkswagen 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget jelentett a harmadik negyedévre, amire a 2015-ös dízelbotrány óta nem volt példa. A német autógyártó eredményét elsősorban a Porsche eszközeinek leírása rontotta, miközben a vállalat a kínai piacon is egyre nagyobb versennyel és gyengülő kereslettel küzd.

A Volkswagen eladásai visszaestek, a kínai piacon pedig egyre keményebb versennyel kell szembenéznie / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Volkswagen 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el 2026 harmadik negyedévében. A július és szeptember közötti időszak eredményét döntően az egyszeri tételek, mindenekelőtt a nehéz helyzetben lévő Porsche eszközeinek leírása rontotta.

A veszteség a 2015-ös dízelbotrány óta a legrosszabb negyedéves teljesítmény a vállalatnál.

A csütörtökön közzétett negyedéves jelentés szerint a csoport árbevétele éves összevetésben 6,3 százalékkal, 75,3 milliárd euróra csökkent. Az ügyfeleknek átadott autók száma, az értékesítés és a termelés egyaránt nagyjából 15 százalékkal esett vissza. A Volkswagen a gyengülő kereslethez igazítja a gyártási kapacitásait, miközben a kínai piacon a helyi gyártók erősödő versenyével is szembe kell néznie.

Az év első kilenc hónapjában a csoport 233,4 milliárd eurós árbevételt ért el, ami közel áll az egy évvel korábbi 238,7 milliárd euróhoz. Az eladott járművek száma azonban 6,6 millióról 5,9 millióra, 11 százalékkal csökkent. A vállalat így kevesebb autót értékesített, miközben az árbevétele csak mérsékelten esett vissza.

Az üzemi nyereség az első három negyedévben mindössze 100 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 5,4 milliárd euróval. A Volkswagen közlése szerint a zuhanás döntő részét a 8,7 milliárd eurót kitevő rendkívüli tételek magyarázzák. Ezek közül a Porsche eszközeihez kapcsolódó, 6,4 milliárd eurós, készpénzmozgással nem járó leírás volt a legnagyobb.

A nehézségek ellenére az új autókra beérkező megrendelések száma éves alapon 4 százalékkal nőtt az első kilenc hónapban. Az akkumulátoros elektromos járműveknél 39 százalékos volt a bővülés. Ez azonban egyelőre nem ellensúlyozza a gyengébb értékesítést és az átalakítás költségeit.