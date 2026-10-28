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Megrendítő vallomást tett a VW-vezér: végérvényesen lemondhat a német konszern a Távol-Keletről – „A teljes kínai autópiac szabadesésben van"

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A német gyártó számára egyre kevésbé működik a korábbi kínai üzleti modell: a helyi piac gyengül, az elektromos autóknál pedig erős a verseny. A Volkswagen ezért újabb kapacitáscsökkentésre készül, miközben a kínai technológiát más régiókban is bevetné.
Nemes Tamás
2026.10.28, 21:20
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A Volkswagen már nem számít arra, hogy Kína továbbra is az egyik legfontosabb növekedési piaca marad, ezért jelentősen csökkentette a következő évekre vonatkozó értékesítési várakozásait. A német autógyártónak exporttal és újabb költségcsökkentésekkel kell ellensúlyoznia a visszaesést, különben a globális átalakítási programja is drágábbá válhat.

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A Volkswagen kínai eladásai az idei év első kilenc hónapjában 30 százalékkal estek vissza, miközben az elektromos autók iránti keresletből sem tudott elegendő növekedést elérni / Fotó: aquatarkus

A Volkswagen kínai üzletében véget ért a növekedés időszaka – legalábbis Ralf Brandstätter, a konszern kínai üzletágának vezetője már nem számít arra, hogy az ország továbbra is húzza a vállalat értékesítését. A Handelsblattnak adott interjúban elmondta: 

2030-ban már csak mintegy 2,2 millió autó eladásával számolnak Kínában, miközben tavasszal még a 3,2 milliós célt jelöltek meg.

A különbség jól érzékelteti a fordulatot. A Volkswagen a kínai piacon elért csúcson évente több mint négymillió autót adott el, az idei első kilenc hónapban viszont a kiszállításai 30 százalékkal, 1,4 millió jármű alá estek. Az éves értékesítés így 2010 óta először kétmillió alá csúszhat.

Brandstätter szerint a kínai autópiac egésze is meredeken zsugorodik. A tavalyi több mint 24 millió belföldi eladás után az idén a piackutatók 19 milliónál kevesebb jármű értékesítésére számítanak. A Volkswagen ráadásul a piac egészénél is gyorsabban veszít pozícióiból. A belső égésű motorral szerelt autók szegmensében még jelentős a részesedése, de az új elektromos modellek egyelőre nem pótolják a kieső eladásokat. Eközben mintegy 500 új vagy jelentősen megújított modell versenyez a vásárlókért.

A helyzet a nyereségességet is veszélyezteti. Brandstätter szerint a kínai autógyártók export nélküli átlagos megtérülése mindössze 1,5 százalék, miközben az emelkedő anyagköltségeket az éles árverseny miatt nehéz áthárítani a vevőkre. A Volkswagen kínai eredményéről nem közölt konkrétumokat, de további megtakarításokat helyezett kilátásba.

Az elmúlt két évben a vállalat

  • több mint egymillió járművel csökkentette kínai gyártókapacitását;
  • alkalmazottainak számát 90 ezerről 70 ezer alá vitte le;
  • a helyi fejlesztési költségek 40 százalékkal mérséklődtek;
  • a gyárak költségeit pedig 2023 óta 20 százalékkal faragták le.

Most legalább további 500 ezer járműnyi kapacitás megszüntetését tervezik, és jövő év végéig 20-30 százalékkal csökkentenék az egy autóra jutó költségeket.

A kínai nehézségek a Volkswagen teljes átalakítását is megnehezítik. Oliver Blume vezérigazgató tervei évi mintegy kilencmillió autó globális értékesítésével számolnak, így a kieső kínai eladásokat más piacokon kell pótolni, vagy újabb megtakarításokra lesz szükség.

A költségcsökkentés Németországban is komoly konfliktust okoz. A Volkswagen felmondta a németországi dolgozókkal kötött bérmegállapodások szinte mindegyikét, így újratárgyalhatóvá váltak a munkafeltételek, köztük a munkaidőre és a szabadság idejére járó fizetés szabályai. Az IG Metall október végéig adott határidőt a felmondások visszavonására, ellenkező esetben januártól sztrájkok jöhetnek. A vállalatcsoport akár 100 ezer munkahely megszüntetését és négy németországi üzem bezárását is mérlegeli. A tervek szerint 2030-ig 20 milliárd euróval csökkentenék a költségeket az értéklánc egészében, a működési kiadásokat pedig további 11 milliárd euróval mérsékelnék.

A Volkswagen kiterjesztené a kínai modellt

A Volkswagen a kínai gyártás exportközponttá alakításával próbálhatja ellensúlyozni a helyi kereslet visszaesését. Kazahsztánban és Üzbegisztánban már megjelentek, a tervek között Mexikó, Egyiptom, Vietnam és Ausztrália is szerepel. A kínai fejlesztéseket más régiókban is hasznosítanák: Dél-Amerikában először komplett autókat szállíthatnak, később pedig a helyi gyártáshoz szükséges platformokat és elektronikai megoldásokat is átadhatják.

A kínai technológia Európában is szerepet kaphat. A Volkswagen már Münchenben tesztelte a Kínában fejlesztett vezetéstámogató rendszerét, bár azt még a németországi körülményekhez kell igazítani. A vállalat a mesterséges intelligenciával a fejlesztési időt is rövidítené: egyes feladatok elvégzése a jelenlegi két napról akár két órára csökkenhet. A német autógyártónak így egyszerre kell visszafognia a költségeket, új piacokat találnia és gyorsítania a fejlesztést, hogy ellensúlyozza a kínai üzlet gyengülését.

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A német autóipari konszern szinte az összes bérmegállapodást felmondta és az évtized végéig befagyasztaná a béreket. A szakszervezet a lépés visszavonását követeli a Volkswagen vezetésétől, ellenkező esetben sztrájkot hirdethetnek januártól.

 

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