Megrendítő vallomást tett a VW-vezér: végérvényesen lemondhat a német konszern a Távol-Keletről – „A teljes kínai autópiac szabadesésben van"

A Volkswagen már nem számít arra, hogy Kína továbbra is az egyik legfontosabb növekedési piaca marad, ezért jelentősen csökkentette a következő évekre vonatkozó értékesítési várakozásait. A német autógyártónak exporttal és újabb költségcsökkentésekkel kell ellensúlyoznia a visszaesést, különben a globális átalakítási programja is drágábbá válhat.

A Volkswagen kínai eladásai az idei év első kilenc hónapjában 30 százalékkal estek vissza, miközben az elektromos autók iránti keresletből sem tudott elegendő növekedést elérni / Fotó: aquatarkus

A Volkswagen kínai üzletében véget ért a növekedés időszaka – legalábbis Ralf Brandstätter, a konszern kínai üzletágának vezetője már nem számít arra, hogy az ország továbbra is húzza a vállalat értékesítését. A Handelsblattnak adott interjúban elmondta:

2030-ban már csak mintegy 2,2 millió autó eladásával számolnak Kínában, miközben tavasszal még a 3,2 milliós célt jelöltek meg.

A különbség jól érzékelteti a fordulatot. A Volkswagen a kínai piacon elért csúcson évente több mint négymillió autót adott el, az idei első kilenc hónapban viszont a kiszállításai 30 százalékkal, 1,4 millió jármű alá estek. Az éves értékesítés így 2010 óta először kétmillió alá csúszhat.

Brandstätter szerint a kínai autópiac egésze is meredeken zsugorodik. A tavalyi több mint 24 millió belföldi eladás után az idén a piackutatók 19 milliónál kevesebb jármű értékesítésére számítanak. A Volkswagen ráadásul a piac egészénél is gyorsabban veszít pozícióiból. A belső égésű motorral szerelt autók szegmensében még jelentős a részesedése, de az új elektromos modellek egyelőre nem pótolják a kieső eladásokat. Eközben mintegy 500 új vagy jelentősen megújított modell versenyez a vásárlókért.

A helyzet a nyereségességet is veszélyezteti. Brandstätter szerint a kínai autógyártók export nélküli átlagos megtérülése mindössze 1,5 százalék, miközben az emelkedő anyagköltségeket az éles árverseny miatt nehéz áthárítani a vevőkre. A Volkswagen kínai eredményéről nem közölt konkrétumokat, de további megtakarításokat helyezett kilátásba.

Az elmúlt két évben a vállalat

több mint egymillió járművel csökkentette kínai gyártókapacitását;

alkalmazottainak számát 90 ezerről 70 ezer alá vitte le;

a helyi fejlesztési költségek 40 százalékkal mérséklődtek;

a gyárak költségeit pedig 2023 óta 20 százalékkal faragták le.

Most legalább további 500 ezer járműnyi kapacitás megszüntetését tervezik, és jövő év végéig 20-30 százalékkal csökkentenék az egy autóra jutó költségeket.

A kínai nehézségek a Volkswagen teljes átalakítását is megnehezítik. Oliver Blume vezérigazgató tervei évi mintegy kilencmillió autó globális értékesítésével számolnak, így a kieső kínai eladásokat más piacokon kell pótolni, vagy újabb megtakarításokra lesz szükség.