A Wizz Air elhalasztotta az Abu-Dzabiba és Dubajba tartó járatainak tervezett újraindítását, és a teljes téli szezonra törölte a két célállomást érintő repüléseket. A légitársaság szerint a légtérkorlátozások miatt szükséges kerülő útvonalak annyira megnövelik a repülési időt és a költségeket, hogy a járatok üzemeltetése jelenleg gazdaságilag nem fenntartható– írja a The National.

Mégsem tér vissza a Wizz Air: egész télre törölte több járatát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A légitársaság eredetileg október 25. és március 27. között közlekedett volna az Egyesült Arab Emírségek két városába. Szeptemberben még azt jelentette be, hogy Abu-Dzabi és Dubaj mellett a szaúd-arábiai Dzsiddába és a jordániai Ammánba is visszatér.

A Wizz Air a hét elején először csak egyes abu-dzabi útvonalak indulását halasztotta januárra az európai repülésbiztonsági hatóság friss tájékoztatása nyomán.

Most azonban már a teljes téli időszakra törölte az Abu-Dzabiba és Dubajba tartó, illetve onnan induló járatokat.

Korábban a Világgazadság is emgírta, hogy fordulatot vett a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán történt drámai incidens vizsgálata. A napokkal ezelőtt még több ponton tisztázatlan eseménysorról most először adott részletesebb tájékoztatást az emírségekbeli ügyészség, miközben a másodpilóta személyéről is új információk kerültek nyilvánosságra. A Flydubai egyelőre szűkszavú.

A légitársaság a The Nationalnek küldött közleményében a szeptember 30-án meghosszabbított regionális légtérkorlátozásokkal indokolta a döntést. Ezek miatt a gépeknek jelentősen hosszabb útvonalakon kellene eljutniuk a célállomásokra.

A megnövekedett menetidő és költség a vállalat szerint a jelenlegi körülmények között sem az Airbus A321neo, sem az A321XLR típusokkal nem teszi gazdaságossá a járatok üzemeltetését.

A Wizz Air megerősítette, hogy az ammáni járatokat is érinti az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének, az EASA-nak a legfrissebb konfliktuszónákra vonatkozó tájékoztatója. A hatóság azt javasolja a légitársaságoknak, hogy ne repüljenek Jordánia légterében.

A vállalat sajnálatát fejezte ki az utazási tervek felborulása miatt, és jelezte:

folyamatosan figyeli a fejleményeket, a biztonsági ajánlások és az üzemeltetési feltételek változásával pedig újraértékeli a lehetőségeket.

Az emírségekbeli járatok egy szélesebb közel-keleti visszatérés részei lettek volna. A Wizz Air a téli szezonban összesen 12 útvonalat és heti 49 járatot tervezett az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába és Jordániába. A kilenc európai várost érintő kínálat összesen 470 ezer ülőhelyet jelentett volna.