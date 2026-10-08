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Mégsem tér vissza a Wizz Air: egész télre törölte több járatát

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A Wizz Air a teljes téli szezonra törölte több járatát. A légitársaság szerint a légtérkorlátozások miatt szükséges kerülő útvonalak annyira megnövelik a repülési időt és a költségeket, hogy a járatok üzemeltetése jelenleg nem gazdaságos.
VG
2026.10.08, 15:49
Frissítve: 2026.10.08, 15:49
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A Wizz Air elhalasztotta az Abu-Dzabiba és Dubajba tartó járatainak tervezett újraindítását, és a teljes téli szezonra törölte a két célállomást érintő repüléseket. A légitársaság szerint a légtérkorlátozások miatt szükséges kerülő útvonalak annyira megnövelik a repülési időt és a költségeket, hogy a járatok üzemeltetése jelenleg gazdaságilag nem fenntartható–  írja a The National.

wizzair ryanair
Mégsem tér vissza a Wizz Air: egész télre törölte több járatát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A légitársaság eredetileg október 25. és március 27. között közlekedett volna az Egyesült Arab Emírségek két városába. Szeptemberben még azt jelentette be, hogy Abu-Dzabi és Dubaj mellett a szaúd-arábiai Dzsiddába és a jordániai Ammánba is visszatér.

A Wizz Air a hét elején először csak egyes abu-dzabi útvonalak indulását halasztotta januárra az európai repülésbiztonsági hatóság friss tájékoztatása nyomán. 

Most azonban már a teljes téli időszakra törölte az Abu-Dzabiba és Dubajba tartó, illetve onnan induló járatokat.

Korábban a Világgazadság is emgírta, hogy fordulatot vett a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán történt drámai incidens vizsgálata. A napokkal ezelőtt még több ponton tisztázatlan eseménysorról most először adott részletesebb tájékoztatást az emírségekbeli ügyészség, miközben a másodpilóta személyéről is új információk kerültek nyilvánosságra. A Flydubai egyelőre szűkszavú.

A légitársaság a The Nationalnek küldött közleményében a szeptember 30-án meghosszabbított regionális légtérkorlátozásokkal indokolta a döntést. Ezek miatt a gépeknek jelentősen hosszabb útvonalakon kellene eljutniuk a célállomásokra.

A megnövekedett menetidő és költség a vállalat szerint a jelenlegi körülmények között sem az Airbus A321neo, sem az A321XLR típusokkal nem teszi gazdaságossá a járatok üzemeltetését.

A Wizz Air megerősítette, hogy az ammáni járatokat is érinti az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének, az EASA-nak a legfrissebb konfliktuszónákra vonatkozó tájékoztatója. A hatóság azt javasolja a légitársaságoknak, hogy ne repüljenek Jordánia légterében.

A vállalat sajnálatát fejezte ki az utazási tervek felborulása miatt, és jelezte: 

folyamatosan figyeli a fejleményeket, a biztonsági ajánlások és az üzemeltetési feltételek változásával pedig újraértékeli a lehetőségeket.

Az emírségekbeli járatok egy szélesebb közel-keleti visszatérés részei lettek volna. A Wizz Air a téli szezonban összesen 12 útvonalat és heti 49 járatot tervezett az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába és Jordániába. A kilenc európai várost érintő kínálat összesen 470 ezer ülőhelyet jelentett volna.

A térségben fennmaradó légtérkorlátozások az amerikai–iráni háború nyomán több nemzetközi légitársaságot is menetrendje módosítására kényszerítettek. A Wizz Air február végén függesztette fel az európai üzemeltetésű közel-keleti járatait a regionális konfliktus miatt.

A most elhalasztott visszatérés azután következett volna, hogy a vállalat helyi leánycége, a Wizz Air Abu Dhabi 2025 szeptemberében beszüntette működését.

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