Ebből még hatalmas balhé lesz: miközben Németországban leépít, Magyarországon épp most tervez egy gigantikus beruházást a világhírű autóipari vállalat – tesztpályát építhet a ZF Egerben
Új tesztpálya kialakítását készítheti elő a ZF Hungária Kft. Eger déli ipari területén, ahol a beruházáshoz több ingatlan használatát is rendezni kell. A terv pedig pont akkor kerül az önkormányzati közgyűlés elé, amikor a német autóipari vállalat hazai telephelyének szerepe is gyökerestül megváltozhat.
A fejlesztéshez szükséges ingatlanok használatáról október 29-én tárgyal a városi közgyűlés, a projekt előkészítése pedig egy olyan időszakban zajlik, amikor a német autóipari beszállító magyarországi telephelyének szerepe is felértékelődhet.
Óriási lenne a ZF tesztpályája
A beruházás mintegy 4,5 hektárt érintene azon a területen, amelyet az önkormányzat márciusban, a Magyar Állammal kötött ingatlancsere során szerzett meg. A mellékelt helyszínrajzon a vasútvonal mellett hosszan elnyúló pályarendszer látható, mindkét végén nagy ívű visszafordító szakaszokkal. Az egrinapok.hu által látott dokumentum nem részletezi, pontosan milyen vizsgálatokat végeznének a létesítményben, de a fejlesztést kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez kapcsolja.
A megvalósításhoz egy további, mintegy 1590 négyzetméteres állami területre is szükség lenne. Ezt a város egy ugyanekkora, saját tulajdonú telekrésszel cserélné el. A szomszédos ingatlanon az MVM ÉMÁSZ egy új, 132/22 kilovoltos elektromos alállomás építését készíti elő, ezért a két beruházás területigényét össze kell hangolni. Az egyeztetésekben az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, az MVM, a HIPA és a ZF is részt vesz.
A város nem értékesítené a tesztpályához szükséges földeket, hanem határozatlan időre szóló földhasználati jogot hirdetne meg nyilvános versenyeztetéssel. A két ingatlanra együttesen nettó 114,6 millió, bruttó 145,6 millió forintos minimális ellenértéket szabtak meg.
Ez egyszeri díj lenne, nem éves bérleti költség.
A föld önkormányzati tulajdonban maradna, a rajta felépülő létesítmények viszont a beruházó tulajdonába kerülnének. A versenyeztetés tervezett időpontja november 19., a nyertest a felajánlott díj alapján választanák ki.
A projektnek műszaki és jogi feltételei is vannak. A területen egy 120 centiméter átmérőjű szennyvíz-főgyűjtő húzódik, amelynek zavartalan működését és megközelíthetőségét a munkálatok alatt is biztosítani kell. A közeli vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó kisajátítási eljárás lezárása pedig szintén szükséges a telekhatárok rendezéséhez.
A ZF magyarországi szerepe a németországi átszervezési tervek miatt is figyelmet kapott. A vállalat 2025 júliusában került a hírekbe azzal, hogy a Handelsblatt értesülése szerint a saarbrückeni üzemből Egerbe helyezheti át a sebességváltó-gyártás egy részét. A cég Németországban 2028-ig 14 ezer munkahely megszüntetését tervezte, miközben az elektromos hajtásokra való átállás a hagyományos sebességváltók iránti igényre is hatással van. A gyártás áthelyezéséről akkor még nem született végleges döntés.
Áll a bál a németeknél: a válság miatt Magyarországra helyezné át a termelésének egy részét az autóipari világcég
Egerbe helyezheti át a saarbrückeni üzeméből a gyártás egy részét a ZF, miután az autóipari beszállító vállalat, amely továbbra is optimalizálni próbálja a működését, 2028-ig 14 ezer munkahelyet tervez megszüntetni Németországban. Az ügy akkora vihart kavart, hogy a város polgármestere összefogásra biztatja az érdekképviseleteket, hogy megakadályozzák a leépítéseket és a termelés áthelyezését Magyarországra. Július 29-én pedig, amikor a felügyelőbizottság ülésezik, országszerte tiltakozó akciókat szerveznek a szakszervezetek.