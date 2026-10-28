Ebből még hatalmas balhé lesz: miközben Németországban leépít, Magyarországon épp most tervez egy gigantikus beruházást a világhírű autóipari vállalat – tesztpályát építhet a ZF Egerben

Új tesztpálya kialakítását készítheti elő a ZF Hungária Kft. Eger déli ipari területén, ahol a beruházáshoz több ingatlan használatát is rendezni kell. A terv pedig pont akkor kerül az önkormányzati közgyűlés elé, amikor a német autóipari vállalat hazai telephelyének szerepe is gyökerestül megváltozhat.

A ZF Hungária új tesztpályát tervez az egri déli ipari parkban, a megvalósításhoz önkormányzati és állami területek rendezésére van szükség / Fotó: Chris Ratcliffe

A fejlesztéshez szükséges ingatlanok használatáról október 29-én tárgyal a városi közgyűlés, a projekt előkészítése pedig egy olyan időszakban zajlik, amikor a német autóipari beszállító magyarországi telephelyének szerepe is felértékelődhet.

Óriási lenne a ZF tesztpályája

A beruházás mintegy 4,5 hektárt érintene azon a területen, amelyet az önkormányzat márciusban, a Magyar Állammal kötött ingatlancsere során szerzett meg. A mellékelt helyszínrajzon a vasútvonal mellett hosszan elnyúló pályarendszer látható, mindkét végén nagy ívű visszafordító szakaszokkal. Az egrinapok.hu által látott dokumentum nem részletezi, pontosan milyen vizsgálatokat végeznének a létesítményben, de a fejlesztést kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez kapcsolja.

A megvalósításhoz egy további, mintegy 1590 négyzetméteres állami területre is szükség lenne. Ezt a város egy ugyanekkora, saját tulajdonú telekrésszel cserélné el. A szomszédos ingatlanon az MVM ÉMÁSZ egy új, 132/22 kilovoltos elektromos alállomás építését készíti elő, ezért a két beruházás területigényét össze kell hangolni. Az egyeztetésekben az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, az MVM, a HIPA és a ZF is részt vesz.

A város nem értékesítené a tesztpályához szükséges földeket, hanem határozatlan időre szóló földhasználati jogot hirdetne meg nyilvános versenyeztetéssel. A két ingatlanra együttesen nettó 114,6 millió, bruttó 145,6 millió forintos minimális ellenértéket szabtak meg.

Ez egyszeri díj lenne, nem éves bérleti költség.

A föld önkormányzati tulajdonban maradna, a rajta felépülő létesítmények viszont a beruházó tulajdonába kerülnének. A versenyeztetés tervezett időpontja november 19., a nyertest a felajánlott díj alapján választanák ki.