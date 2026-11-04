Újabb lépést tett a SpaceX-szel kialakított együttműködésében a 4iG: albániai mobilszolgáltatója megkapta az engedélyt a közvetlen műholdas mobilkapcsolat tesztelésére. A technológia a hagyományos mobilhálózatok lefedettségén túl is biztosíthat kommunikációt, ami különösen a nehezen elérhető térségekben lehet fontos.

A földi mobilhálózatok és a műholdas kommunikáció összekapcsolásán dolgozik a 4iG és a SpaceX / Fotó: 4iG

A One Albania a Nyugat-Balkán első mobilszolgáltatója, amely engedélyt kapott a közvetlen műholdas mobilkapcsolatot biztosító Direct-to-Device (D2D) technológia kipróbálására. A 4iG Csoport albániai vállalata a SpaceX-szel együttműködésben tesztelheti a megoldást, miután az albán elektronikus hírközlési és postai hatóság (AKEP) kiadta a 120 napra szóló engedélyt.

Tovább bővül a 4iG-SpaceX szövetség

A technológia lényege, hogy a kompatibilis mobiltelefonok közvetlenül a műholdakhoz kapcsolódhatnak, külön műholdas készülék vagy egyéb kiegészítő berendezés nélkül. A teszt során a SpaceX műholdjai a One Albania számára engedélyezett rádiófrekvenciákat használják majd. Ezeket a frekvenciákat a szolgáltató biztosítja, így a műholdas összeköttetés a meglévő mobilhálózat kiegészítőjeként működhet.

A fejlesztés egyik legfontosabb előnye, hogy olyan helyeken is lehetővé teheti a kommunikációt, ahol a hagyományos mobilhálózat nem érhető el. Albániában a hegyvidéki térségek, a távoli települések és a turisztikai célpontok különösen sokat profitálhatnak ebből, amennyiben a tesztek igazolják a technológia gyakorlati alkalmazhatóságát.

A műholdas kapcsolat a földi infrastruktúra kiesése esetén is növelheti a hálózat ellenálló képességét. A megoldás tehát nem a hagyományos mobilhálózat kiváltását célozza, hanem annak kiterjesztését olyan területekre, ahol a bázisállomások kiépítése nehézkes vagy korlátozottan megoldható.

A Nyugat-Balkánon első szolgáltatóként kaptunk engedélyt ennek a technológiának a tesztelésére. Ez lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, miképp feleltethetők meg a jövő távközlési megoldásai ügyfeleink igényeinek

– mondta Kútvölgyi Barna, a One Albania vezérigazgatója.