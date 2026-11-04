Új korszak a mobilkommunikációban: elsőként kapott engedélyt a 4iG cége a Nyugat-Balkánon a SpaceX műholdas technológiájára
Újabb lépést tett a SpaceX-szel kialakított együttműködésében a 4iG: albániai mobilszolgáltatója megkapta az engedélyt a közvetlen műholdas mobilkapcsolat tesztelésére. A technológia a hagyományos mobilhálózatok lefedettségén túl is biztosíthat kommunikációt, ami különösen a nehezen elérhető térségekben lehet fontos.
A One Albania a Nyugat-Balkán első mobilszolgáltatója, amely engedélyt kapott a közvetlen műholdas mobilkapcsolatot biztosító Direct-to-Device (D2D) technológia kipróbálására. A 4iG Csoport albániai vállalata a SpaceX-szel együttműködésben tesztelheti a megoldást, miután az albán elektronikus hírközlési és postai hatóság (AKEP) kiadta a 120 napra szóló engedélyt.
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A technológia lényege, hogy a kompatibilis mobiltelefonok közvetlenül a műholdakhoz kapcsolódhatnak, külön műholdas készülék vagy egyéb kiegészítő berendezés nélkül. A teszt során a SpaceX műholdjai a One Albania számára engedélyezett rádiófrekvenciákat használják majd. Ezeket a frekvenciákat a szolgáltató biztosítja, így a műholdas összeköttetés a meglévő mobilhálózat kiegészítőjeként működhet.
A fejlesztés egyik legfontosabb előnye, hogy olyan helyeken is lehetővé teheti a kommunikációt, ahol a hagyományos mobilhálózat nem érhető el. Albániában a hegyvidéki térségek, a távoli települések és a turisztikai célpontok különösen sokat profitálhatnak ebből, amennyiben a tesztek igazolják a technológia gyakorlati alkalmazhatóságát.
A műholdas kapcsolat a földi infrastruktúra kiesése esetén is növelheti a hálózat ellenálló képességét. A megoldás tehát nem a hagyományos mobilhálózat kiváltását célozza, hanem annak kiterjesztését olyan területekre, ahol a bázisállomások kiépítése nehézkes vagy korlátozottan megoldható.
A Nyugat-Balkánon első szolgáltatóként kaptunk engedélyt ennek a technológiának a tesztelésére. Ez lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, miképp feleltethetők meg a jövő távközlési megoldásai ügyfeleink igényeinek
– mondta Kútvölgyi Barna, a One Albania vezérigazgatója.
A vállalatvezető kiemelte, hogy a szolgáltató biztosítja a kompatibilis mobiltelefonok és a SpaceX műholdjai közötti közvetlen kapcsolathoz szükséges rádiófrekvenciákat. A D2D-technológia a hagyományos mobilhálózat lefedettségén túl is lehetővé teheti a kommunikációt, miközben a hálózat ellenálló képességét is javíthatja.
Az albániai teszt a 4iG és a SpaceX szeptemberben bejelentett együttműködésének újabb állomása. A magyar vállalatcsoport akkor Európában elsőként írt alá megállapodást az amerikai űripari társasággal a Starlink Mobile és a Sovereign Solutions bevezetéséről.
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A 4iG és a SpaceX olyan megállapodást kötött, amelyek a magyarországi és nyugat-balkáni mobilhálózatokat, valamint az állami szintű műholdas kommunikációt is új technológiával erősítenék. A 4iG a Starlink Mobile révén közvetlen műhold-mobil kapcsolatot biztosítana, miközben a Sovereign Solutions révén védett, szuverén kommunikációs képességeket fejlesztenének. A két cég szerint ezzel Európában egyedülálló együttműködési modell jön létre.