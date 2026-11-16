Komoly nehézségekkel küzd a körmendi ADA bútorgyár, amelynek új vezetése most a működés stabilizálásával próbálja megakadályozni a vállalat további visszaesését. A dolgozókat érintő intézkedések között munkaidő-csökkentés és létszámleépítés is szerepel, a cég pedig új megrendelésektől várja a fordulatot.

Nem sikerült elkerülni a létszámcsökkentést a körmendi ADA-nál, miközben a dolgozók munkaidejét is mérsékelték / Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Nehéz helyzetbe került a körmendi ADA bútorgyár: a vállalatnál a csődeljárás és a tulajdonosváltás után munkaidő-csökkentést vezettek be, és létszámleépítésre is sor került. A dolgozók a korábban megszokott juttatások egy részétől is eleshetnek, a 13. havi fizetésük ugyanis a rendelkezésre álló információk szerint elmarad.

Válaszolt az ADA vezetése

A vállalat vezetése a Nyugat.hu-nak küldött részletes állásfoglalásában elismerte, hogy az ADA az elmúlt hónapokban rendkívül nehéz időszakon ment keresztül. A csődeljárások, a tulajdonosváltás és az ezekkel járó szervezeti átalakítások komoly terhet jelentettek a cégnek és a munkavállalóknak is.

A vezetőség megerősítette, hogy november 1-jétől három hónapos időszakra heti 32 órás munkarendet vezettek be. Indoklásuk szerint a megrendelések mennyisége már korábban sem biztosította a teljes munkaidős foglalkoztatás lehetőségét, ezért az elmúlt időszakban többször is csökkentett munkanapszámmal kellett megszervezni a termelést.

A cég szerint az intézkedés átmeneti megoldás, amelynek elsődleges célja a munkahelyek lehető legnagyobb részének megőrzése. A vezetőség úgy látja, hogy a munkaidő mérséklése hosszabb távon fenntarthatóbb megoldás lehet, mint egy nagyobb létszámleépítés.

A leépítéseket sem tagadta a vállalat. Közlése szerint a szervezeti átalakítások részeként bizonyos munkakörökben létszámcsökkentésre volt szükség. A döntéseket a működőképesség megőrzésével indokolta, és elismerte, hogy azok az érintett dolgozóknak és családjaiknak is nehézséget okoznak.

Az ADA vezetése most elsősorban új megrendelések megszerzésével próbálja visszafordítani a kedvezőtlen folyamatokat. A vállalat ismét minél több európai bútoráruház kínálatában szeretné viszontlátni termékeit, és visszaszerezné korábbi piaci pozícióit.

Beszámolójuk szerint az elmúlt hetekben több tárgyalást folytattak, új modelljeik iránt érdeklődés mutatkozott, és együttműködések is körvonalazódnak.

A tulajdonosváltás további üzleti lehetőségeket is hozhat. Az ADA Magyarország vezetése a PRIMA vállalatcsoporttal kialakuló együttműködéstől a hazai gyártókapacitások jobb kihasználását, új termékek és értékesítési csatornák bevonását reméli.