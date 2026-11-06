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Megroppantak az MI-részvények, befékeztek a befektetők: már 1,3 ezermilliárd dollár alatt is bevezetnék a tőzsdére a Claude fejlesztőjét

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Az amerikai technológiai részvények zuhanása az MI-iparág legnagyobb szereplőinek megítélését is befolyásolja. Az Anthropic közelgő tőzsdei bevezetése előtt már az eddiginél alacsonyabb árazásról egyeztetnek a potenciális vásárlók.
Nemes Tamás
2026.11.06, 17:01
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Néhány hét alatt jelentősen visszafogták a befektetők az egyik legértékesebb mesterségesintelligencia-vállalattal kapcsolatos várakozásaikat. Az Anthropic tőzsdei rajta előtt már az is felmerült, hogy a korábban tervezett értékelésnél jóval alacsonyabb árral kellene elindítani a részvények kereskedését.

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Már 1,3 ezermilliárd dollár alatt is bevezetnék a tőzsdére az Anthropicot, nagyot fordult a befektetők véleménye / Fotó: Algi Febri Sugita

Az Anthropic potenciális részvényvásárlói jelenleg 1,2-1,3 ezermilliárd dollár közötti vállalatértékről tárgyalnak, miközben néhány héttel ezelőtt még 1,4-1,5 ezermilliárd dolláros árazást is elfogadhatónak tartottak. A Bloomberg értesülése szerint a befektetői várakozások visszaesése az MI-részvények piacán végigsöprő eladási hullámmal függ össze.

A társaság részvényeinek értékesítését előkészítő hivatalos befektetői tájékoztatás a tervek szerint már a jövő héten megkezdődhet. A végleges kibocsátási értékelésről azonban még nem született döntés.

Nem csak az Anthropictól fordultak el a befektetők

A piaci hangulat romlását jól érzékelteti, hogy a Nasdaq 100 index csütörtökön 6,4 százalékot zuhant. Az egynapos esés 2,3 ezermilliárd dollárnyi piaci értéket törölt el, ami új rekordnak számít. Október elején a befektetők még akár kétbillió dollárra is értékelték az Anthropicot, azóta azonban jelentősen visszafogták az árral kapcsolatos várakozásaikat.

Az értékelés körüli bizonytalanságot az amerikai politikai fejlemények is növelték. A demokraták kongresszusi győzelme után felmerült a szigorúbb felügyelet lehetősége az adatközpontok építése és bővítése területén. Csütörtökön közben a piaci félelmeket jelző Cboe Volatilitási Index (VIX) 2025 áprilisa óta nem látott csúcsra emelkedett.

Stephan Kemper, a BNP Paribas Wealth Management németországi befektetési igazgatója szerint az Anthropic értékelésének a korábban emlegetett 1,5-2 ezermilliárd dolláros sáv alsó határához kellene közelítenie, de akár 10-15 százalékkal ez alá is kerülhet. Michael Alfaro, a Gallo Partners befektetési igazgatója még a csütörtöki zuhanás előtt 1,3-1,4 ezermilliárd dolláros értékelést tartott megfelelőnek ahhoz, hogy a részvénykibocsátás iránt kellő befektetői érdeklődés alakuljon ki.

Max Kettner, a HSBC vezető többeszközös stratégája a Bloomberg rádióműsorában arról beszélt, hogy az egyezermilliárd dollár körüli árazás biztonságosabb kiindulópont lehetne. 

Ez mérsékelhetné annak kockázatát, hogy a részvények árfolyama a tőzsdei rajt után jelentősen ingadozzon.

A kibocsátás előkészítése során az Anthropic és az értékesítő részvényesek óvatos stratégiát is választhatnak: kezdetben kisebb részvénymennyiséget kínálhatnak alacsonyabb áron, majd a befektetői érdeklődés függvényében emelhetik a célokat. A tőzsdei bevezetés elhalasztása szintén szóba jöhet. A vállalatoknak legalább 15 naptári nappal a hivatalos befektetői körút előtt nyilvánosságra kell hozniuk a kibocsátási dokumentumaikat, de a gyakorlatban ennél hosszabb várakozásra is van példa.

Az Anthropic korábban a november 26-i amerikai hálaadás előtt tervezte a tőzsdei bemutatkozást, a befektetői körút pedig november 9-i héten indulhatott volna. Akkor még 1,8-2 ezermilliárd dollárra becsülték a Claude fejlesztőjének értékét.

A vállalat hétfőn módosított S-1-es regisztrációs dokumentumot nyújtott be. Eszerint január 1. és szeptember 30. között 33,24 milliárd dollár bevételt ért el, miközben nettó vesztesége 104 milliárd dollár volt. A legutóbbi finanszírozási körben 965 milliárd dollárra értékelték. Az Anthropic A osztályú törzsrészvényeit a Nasdaq Global Select Marketen tervezik bevezetni, ANT tőzsdei jelzéssel.

Minden idők egyik legnagyobb tőzsdei üzletére készül az Anthropic – a befektetők mégis pórul járhatnak

Történelmi tőzsdei bevezetésre készül a Claude fejlesztője, amely akár 100 milliárd dollárt is bevonhat a befektetőktől, megelőzve legnagyobb riválisát, az OpenAI-t. Az Anthropic nyilvánosságra hozott pénzügyi adatai azonban rendkívüli kockázatokról és szokatlan részvényesi feltételekről árulkodnak, amelyek komoly dilemmát jelenthetnek a leendő tulajdonosoknak.

 

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