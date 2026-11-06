Megroppantak az MI-részvények, befékeztek a befektetők: már 1,3 ezermilliárd dollár alatt is bevezetnék a tőzsdére a Claude fejlesztőjét

Néhány hét alatt jelentősen visszafogták a befektetők az egyik legértékesebb mesterségesintelligencia-vállalattal kapcsolatos várakozásaikat. Az Anthropic tőzsdei rajta előtt már az is felmerült, hogy a korábban tervezett értékelésnél jóval alacsonyabb árral kellene elindítani a részvények kereskedését.

Már 1,3 ezermilliárd dollár alatt is bevezetnék a tőzsdére az Anthropicot, nagyot fordult a befektetők véleménye / Fotó: Algi Febri Sugita

Az Anthropic potenciális részvényvásárlói jelenleg 1,2-1,3 ezermilliárd dollár közötti vállalatértékről tárgyalnak, miközben néhány héttel ezelőtt még 1,4-1,5 ezermilliárd dolláros árazást is elfogadhatónak tartottak. A Bloomberg értesülése szerint a befektetői várakozások visszaesése az MI-részvények piacán végigsöprő eladási hullámmal függ össze.

A társaság részvényeinek értékesítését előkészítő hivatalos befektetői tájékoztatás a tervek szerint már a jövő héten megkezdődhet. A végleges kibocsátási értékelésről azonban még nem született döntés.

Nem csak az Anthropictól fordultak el a befektetők

A piaci hangulat romlását jól érzékelteti, hogy a Nasdaq 100 index csütörtökön 6,4 százalékot zuhant. Az egynapos esés 2,3 ezermilliárd dollárnyi piaci értéket törölt el, ami új rekordnak számít. Október elején a befektetők még akár kétbillió dollárra is értékelték az Anthropicot, azóta azonban jelentősen visszafogták az árral kapcsolatos várakozásaikat.

Az értékelés körüli bizonytalanságot az amerikai politikai fejlemények is növelték. A demokraták kongresszusi győzelme után felmerült a szigorúbb felügyelet lehetősége az adatközpontok építése és bővítése területén. Csütörtökön közben a piaci félelmeket jelző Cboe Volatilitási Index (VIX) 2025 áprilisa óta nem látott csúcsra emelkedett.

Stephan Kemper, a BNP Paribas Wealth Management németországi befektetési igazgatója szerint az Anthropic értékelésének a korábban emlegetett 1,5-2 ezermilliárd dolláros sáv alsó határához kellene közelítenie, de akár 10-15 százalékkal ez alá is kerülhet. Michael Alfaro, a Gallo Partners befektetési igazgatója még a csütörtöki zuhanás előtt 1,3-1,4 ezermilliárd dolláros értékelést tartott megfelelőnek ahhoz, hogy a részvénykibocsátás iránt kellő befektetői érdeklődés alakuljon ki.