Hatalmas terjeszkedésbe kezd külföldön a magyar óriásvállalat, bevásárlóközpontok sorát szerezheti meg: most fog dönteni a felvásárlásról a hatóság
Újabb jelentős bevásárlóközpont-felvásárlásra készül a Futó Gábor érdekeltségébe tartozó Futureal, amely négy lengyelországi kereskedelmi ingatlan megszerzéséhez kérte a versenyhatóság engedélyét. Az ügylet összesen mintegy 38 500 négyzetméternyi bérbe adható üzletközponti területet érint, a hipermarketek azonban nem kerülnek a magyar befektetőhöz.
Négy lengyelországi bevásárlóközpont megszerzésére nyújtott be kérelmet a Futureal Investments Partners BV a lengyel verseny- és fogyasztóvédelmi hivatalhoz (UOKiK). A holland holdingtársaság a magyar Futureal-csoporthoz tartozik, és a november 9-én benyújtott beadványt jelenleg vizsgálja a hatóság. A tranzakció jóváhagyása esetén a társaság Gliwicében, Wrocławban, Katowicében és Szczecinben is új kereskedelmi ingatlanokkal bővítheti portfólióját.
Külföldi bevásárlóközpontokkal bővülhet a Futureal-portfólió
A Retailnet értesülései alapján a kiszemelt ingatlanok az Arena, a Borek, a Dąbrówka és a Turzyn bevásárlóközpontok. A felvásárlás összesen mintegy 38 500 négyzetméternyi bérbe adható üzletközponti területet érint. A Futureal nem a teljes ingatlanegyütteseket vagy az azokat működtető társaságokat vásárolná meg, hanem az üzletközpontok galériarészeihez kapcsolódó tulajdonrészeket és vagyoni elemeket szerezné meg.
A tranzakcióból kimaradnak az egyes létesítményekben működő hipermarketek és a különálló, nagy alapterületű külső üzletek. Ezeknek ugyanis más tulajdonosuk van. A négy eladó társaság a Tristan Capital Partners által kezelt Episo 3 befektetési alaphoz tartozik.
A legnagyobb kiszemelt egység a gliwicei Arena bevásárlóközpont, amelyből mintegy 12 ezer négyzetméternyi galériaterület kerülhet a Futurealhoz. A wrocławi Borek esetében szintén 12 ezer négyzetméterről van szó. A szczecini Turzyn közel 12 ezer négyzetméternyi üzlethelyiséget foglal magában, míg a katowicei Dąbrówka csaknem 3000 négyzetméternyi területtel bővítheti a magyar cég portfólióját.
A központok elsősorban a mindennapi bevásárlást és a helyi szolgáltatásokat kiszolgáló üzleteknek adnak otthont. A Turzynban például a H&M, a Reserved, a Sinsay és az Empik is jelen van, a Borekban pedig 79 üzlet és kereskedelmi egység működik. A gliwicei Arena galériarészében 63 üzlet, hét közepes méretű szaküzlet, valamint három étterem és kávézó található.
A felvásárlási terv illeszkedik a Futureal új befektetési irányához. A cégcsoport az ingatlanfejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a már működő, stabil bevételt termelő kereskedelmi ingatlanok megszerzésére. Ennek egyik fontos állomása volt a biatorbágyi Premier Outlet Budapest októberi felvásárlása.
A több mint 90 üzletnek otthont adó, 23 ezer négyzetméternyi bérbe adható területtel rendelkező outletközpont megszerzésével a Futureal a magyar piacon is megerősítette jelenlétét.
Futó Gábor és Futó Péter érdekeltségének stratégiájában a meglévő ingatlanok aktív vagyonkezelése és továbbfejlesztése is fontos szerepet kap. A Premier Outlet megvásárlásakor a vállalat jelezte, hogy további akvizíciók is követhetik az ügyletet. A lengyelországi bevásárlóközpontok megszerzése ennek a törekvésnek lehet az újabb jelentős lépése.
A Futureal-csoport a kereskedelmi ingatlanok mellett irodaházakkal, raktárakkal, lakóingatlanokkal és energetikai befektetésekkel is foglalkozik. Lengyelországban a Cordia révén a lakóingatlanpiacon is jelen van, kiskereskedelmi portfóliójához pedig már korábban is tartozott a varsói Galeria Bemowo.
A négy bevásárlóközpont tulajdonosváltása még nem végleges: a tranzakció csak az UOKiK feltétel nélküli jóváhagyása után zárulhat le.
Már hivatalos: lezárult a gigantikus magyarországi bevásárlóközpont felvásárlása, fejlesztéseket jelentett be az új tulajdonos – ez vár a sokak által látogatott outletre
Hivatalosan is új tulajdonosa van Magyarország legnagyobb outletközpontjának: Futó Gábor ingatlanvállalata, a Futureal-csoport lezárta a biatorbágyi Premier Outlet Budapest felvásárlását. A német tulajdonos kiszállását követően a több mint 90 üzletnek otthont adó bevásárlóközpont új fejlesztések előtt áll, miközben a Premier Outlet üzemeltetése változatlan marad.