Újabb jelentős bevásárlóközpont-felvásárlásra készül a Futó Gábor érdekeltségébe tartozó Futureal, amely négy lengyelországi kereskedelmi ingatlan megszerzéséhez kérte a versenyhatóság engedélyét. Az ügylet összesen mintegy 38 500 négyzetméternyi bérbe adható üzletközponti területet érint, a hipermarketek azonban nem kerülnek a magyar befektetőhöz.

Négy lengyel városban is bevásárlóközpontot szerezhet a Futureal-csoport, miután a társaság benyújtotta a szükséges kérelmet a lengyel versenyhivatalhoz / Fotó: NurPhoto via AFP

Négy lengyelországi bevásárlóközpont megszerzésére nyújtott be kérelmet a Futureal Investments Partners BV a lengyel verseny- és fogyasztóvédelmi hivatalhoz (UOKiK). A holland holdingtársaság a magyar Futureal-csoporthoz tartozik, és a november 9-én benyújtott beadványt jelenleg vizsgálja a hatóság. A tranzakció jóváhagyása esetén a társaság Gliwicében, Wrocławban, Katowicében és Szczecinben is új kereskedelmi ingatlanokkal bővítheti portfólióját.

Külföldi bevásárlóközpontokkal bővülhet a Futureal-portfólió

A Retailnet értesülései alapján a kiszemelt ingatlanok az Arena, a Borek, a Dąbrówka és a Turzyn bevásárlóközpontok. A felvásárlás összesen mintegy 38 500 négyzetméternyi bérbe adható üzletközponti területet érint. A Futureal nem a teljes ingatlanegyütteseket vagy az azokat működtető társaságokat vásárolná meg, hanem az üzletközpontok galériarészeihez kapcsolódó tulajdonrészeket és vagyoni elemeket szerezné meg.

A tranzakcióból kimaradnak az egyes létesítményekben működő hipermarketek és a különálló, nagy alapterületű külső üzletek. Ezeknek ugyanis más tulajdonosuk van. A négy eladó társaság a Tristan Capital Partners által kezelt Episo 3 befektetési alaphoz tartozik.

A legnagyobb kiszemelt egység a gliwicei Arena bevásárlóközpont, amelyből mintegy 12 ezer négyzetméternyi galériaterület kerülhet a Futurealhoz. A wrocławi Borek esetében szintén 12 ezer négyzetméterről van szó. A szczecini Turzyn közel 12 ezer négyzetméternyi üzlethelyiséget foglal magában, míg a katowicei Dąbrówka csaknem 3000 négyzetméternyi területtel bővítheti a magyar cég portfólióját.

A központok elsősorban a mindennapi bevásárlást és a helyi szolgáltatásokat kiszolgáló üzleteknek adnak otthont. A Turzynban például a H&M, a Reserved, a Sinsay és az Empik is jelen van, a Borekban pedig 79 üzlet és kereskedelmi egység működik. A gliwicei Arena galériarészében 63 üzlet, hét közepes méretű szaküzlet, valamint három étterem és kávézó található.