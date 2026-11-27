A kormányhivatal 60 millió forintos bírságot szabott ki, és azonnali hatállyal felfüggesztette a termelést a nyíregyházi akkumulátoralkatrész-gyárban. A Szon.hu beszámolója szerint Nyíregyháza polgármestere hétfő reggel 9 óráig vár részletes írásos választ a Boysen vezetésétől.

Azonnali válaszokat vár Nyíregyháza polgármestere a gigabírsággal sújtott Boysen Kft.-től / Autopro.hu / Facebook

A kormányhivatal első közleményében nem nevezte meg az érintett vállalatot. Gajdos László a bejegyzésében közölte, hogy az intézkedés a Boysen Battery Components Hungary Kft. üzemét érinti. A cég 2025 óta működik a Nyíregyházi Ipari Parkban, ahol akkumulátorokhoz gyárt tartó- és takarólemezeket.

Gajdos közlése szerint a hatósági ellenőrzések környezetvédelmi, vízvédelmi és tűzvédelmi szabályszegéseket tártak fel. A cég 17 ponton sértette meg az egységes környezethasználati engedély előírásait. A felszín alatti vízben az alumínium, a benzol, a króm és a nikkel koncentrációja haladta meg a határértéket. Az üzem illékony szerves vegyületekből és nitrogén-oxidokból is a megengedettnél többet bocsátott ki. Az épület köré ültetett idegenhonos növények miatt szintén szabálytalanságot állapítottak meg.

A hatóság elrendelte a szennyezés feltárását, az azt okozó technológiai folyamatok azonosítását és a szükséges műszaki intézkedéseket. Gajdos azt írta, hogy a mérések alapján a szennyezés helyi maradt, a lakosságot és a térség ivóvízbázisát nem érintette, a környék levegőminőségében pedig nem okozott kedvezőtlen változást.

A városháza sajtószolgálata a Szon.hu megkeresésére közölte, hogy dr. Kovács Ferenc polgármester Szilágyi Péter gyárigazgatótól kért tájékoztatást. A válaszadás határideje november 30., hétfő reggel 9 óra.

A polgármester arra vár választ, hogy hol és milyen méréseket végeztek, mekkora túllépéseket állapítottak meg, és mely technológiai folyamatoknál tártak fel szabálytalanságokat. Az önkormányzat azt is tudni szeretné, milyen azonnali műszaki, környezetvédelmi és tűzvédelmi lépéseket tett a Boysen, milyen ütemezéssel tervezi megszüntetni a kifogásolt kibocsátásokat, és mikor tájékoztatja a lakosságot. A városháza közölte, hogy a vállalat válaszát a beérkezése után azonnal közzéteszi.