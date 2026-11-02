Szijjártó Péter döbbenten figyelheti: az eddigi legsúlyosabb összecsapására készülhet a Tisza és a BYD – ez már nem csak a szegedi gyárról szól, Kínában is aggódnak
A BYD szegedi autógyárának építéséhez korábban jelentős állami támogatást ígért a magyar kormány, a pénz folyósításáról azonban egyelőre nincs hatályos szerződés. A beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtési támogatás értéke a sajtóértesülés szerint több tízmilliárd forint is lehet.
A szegedi BYD-gyár támogatásáról a HVG érdeklődött a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél. A HIPA válaszából kiderült, hogy a beruházáshoz jelenleg nem kapcsolódik aláírt, hatályos támogatási szerződés. Vagyis a korábban bejelentett munkahelyteremtési támogatás jogi és pénzügyi részletei egyelőre nem rendeződtek szerződéses formában.
A beruházás bejelentésekor, 2023-ban Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként arról beszélt, hogy a magyar állam munkahelyteremtési támogatással segíti a kínai vállalatot. A támogatás pontos összegét akkor nem hozták nyilvánosságra.
A HVG szerint az összeg a teljes beruházási érték 10 százalékát is meghaladhatja, ami több tízmilliárd forintos állami hozzájárulást jelenthet.
A BYD magyarországi megtelepedéséhez más jelentős állami vállalások is kapcsolódtak. Az előző kormány közel tízezer vendégmunkás behozatalára adott engedélyt a vállalatnak, emellett csaknem 70 milliárd forint értékű infrastruktúra-fejlesztést vállalt azon a területen, ahol a szegedi gyár épül. A közvetlen pénzügyi támogatás összegét üzleti titokként kezelik.
A kínai vállalat magyarországi jelenléte ráadásul nem korlátozódik a személyautógyártásra. Az elektromosbusz-gyártással foglalkozó BYD-cégek már korábban is részesültek állami segítségben. A komáromi ipari parkban működő üzem 2018-ban 925,4 millió forint támogatást kapott, a fóti gyárnak pedig 2025-ben ítéltek oda egymilliárd forintot egyedi kormánydöntéssel.
Nem csak a BYD-nak van elege a Tiszából
A szegedi beruházás támogatási helyzete azért is figyelemre méltó, mert a kínai ipari befektetések magyarországi megítélése az utóbbi időben változóban van. A kormányváltás után több ázsiai vállalat beruházása került hatósági vizsgálatok és felülvizsgálatok középpontjába. A kínai sajtó egyes szereplői már a magyarországi befektetési környezet kiszámíthatóságával kapcsolatban is aggályokat fogalmaztak meg. A BYD szegedi projektjének felülvizsgálata szintén része lett ennek a folyamatnak.
Különös fordulat, hogy a beruházás magyarországi bejelentésének egyik legfontosabb szereplője időközben maga is a kínai vállalathoz került. Szijjártó Péter júliusban közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolataiért, valamint az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását.
A BYD első európai személyautógyárát Magyarországon építi fel, a szegedi üzemet pedig a vállalat európai terjeszkedésének egyik fontos állomásaként kezelik. A több tízmilliárd forintra becsült munkahelyteremtési támogatás sorsa azonban a HIPA tájékoztatása alapján egyelőre nem jutott el a hatályos szerződésig.
Ebből baj lesz: eljutott Pekingbe is Magyar Péter fenyegetésének híre, egyre kevésbé bíznak a kormányban a kínai vállalatok – „Megfordult a széljárás Magyarországon”
Egyre több kérdés vetődik fel Magyarország befektetési környezetének megbízhatóságával és kiszámíthatóságával kapcsolatban – erről írt egy kínai gazdasági portál, miután a magyar hatóságok visszavonták a sóskúti Dongwha Electrolyte akkumulátoripari üzem engedélyét. Korántsem ez az első ilyen hangvételű írás a kínai sajtóban: az utóbbi időben több cikk is arra figyelmeztette a távol-keleti ország vállalatait és befektetőit, hogy a magyarországi beruházások a korábban feltételezettnél nagyobb kockázatokat rejthetnek.