Szijjártó Péter döbbenten figyelheti: az eddigi legsúlyosabb összecsapására készülhet a Tisza és a BYD – ez már nem csak a szegedi gyárról szól, Kínában is aggódnak

A BYD szegedi autógyárának építéséhez korábban jelentős állami támogatást ígért a magyar kormány, a pénz folyósításáról azonban egyelőre nincs hatályos szerződés. A beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtési támogatás értéke a sajtóértesülés szerint több tízmilliárd forint is lehet.

Szijjártó Péter döbbenten figyeli: az eddigi legsúlyosabb összecsapására készülhet a Tisza és a BYD / Fotó: AFP

A szegedi BYD-gyár támogatásáról a HVG érdeklődött a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél. A HIPA válaszából kiderült, hogy a beruházáshoz jelenleg nem kapcsolódik aláírt, hatályos támogatási szerződés. Vagyis a korábban bejelentett munkahelyteremtési támogatás jogi és pénzügyi részletei egyelőre nem rendeződtek szerződéses formában.

A beruházás bejelentésekor, 2023-ban Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként arról beszélt, hogy a magyar állam munkahelyteremtési támogatással segíti a kínai vállalatot. A támogatás pontos összegét akkor nem hozták nyilvánosságra.

A HVG szerint az összeg a teljes beruházási érték 10 százalékát is meghaladhatja, ami több tízmilliárd forintos állami hozzájárulást jelenthet.

A BYD magyarországi megtelepedéséhez más jelentős állami vállalások is kapcsolódtak. Az előző kormány közel tízezer vendégmunkás behozatalára adott engedélyt a vállalatnak, emellett csaknem 70 milliárd forint értékű infrastruktúra-fejlesztést vállalt azon a területen, ahol a szegedi gyár épül. A közvetlen pénzügyi támogatás összegét üzleti titokként kezelik.

A kínai vállalat magyarországi jelenléte ráadásul nem korlátozódik a személyautógyártásra. Az elektromosbusz-gyártással foglalkozó BYD-cégek már korábban is részesültek állami segítségben. A komáromi ipari parkban működő üzem 2018-ban 925,4 millió forint támogatást kapott, a fóti gyárnak pedig 2025-ben ítéltek oda egymilliárd forintot egyedi kormánydöntéssel.

Nem csak a BYD-nak van elege a Tiszából

A szegedi beruházás támogatási helyzete azért is figyelemre méltó, mert a kínai ipari befektetések magyarországi megítélése az utóbbi időben változóban van. A kormányváltás után több ázsiai vállalat beruházása került hatósági vizsgálatok és felülvizsgálatok középpontjába. A kínai sajtó egyes szereplői már a magyarországi befektetési környezet kiszámíthatóságával kapcsolatban is aggályokat fogalmaztak meg. A BYD szegedi projektjének felülvizsgálata szintén része lett ennek a folyamatnak.