Már nem Magyarországra figyel a BYD, új országot talált magának Nyugat-Európában: rögtön óriásgyárat építhetnek a kínaiak – ott tárt karokkal várják őket

Újabb jelentős európai beruházás lehetőségét mérlegeli a kínai BYD, amely Portugáliában építene akkumulátorgyárat. A lehetséges helyszínek között egy korábbi olajfinomító területe is szerepel, a projekt pedig az Ibériai-félsziget elektromosautó-iparának ellátását szolgálhatná.

A magyarországi beruházásai körül kialakult viták közepette újabb európai országban építhet ki ipari hátteret a BYD / Fotó: CFOTO via AFP / Illusztráció

Portugáliában építhet akkumulátorgyárat a BYD, amely a Matosinhos városában található egykori Galp olajfinomító területét is megvizsgálta lehetséges helyszínként. A portugál Expresso értesülései szerint a kínai autógyártó már tárgyalásokat folytatott a portugál kormánnyal és az ország befektetési ügynökségével, az AICEP-pel.

A beruházás újabb fontos szerepet adhatna Portugáliának az európai elektromosautó-ipar ellátási láncában.

A kiszemelt terület különösen kedvező adottságokkal rendelkezik. Az egykori finomító összesen 240 hektáron terül el, ebből 100 hektár már az önkormányzathoz került. A tervek szerint 40 hektáron a Portói Egyetem központja kap helyet, további 20 hektáron pedig zöldparkot alakítanak ki. A fennmaradó terület hasznosításáról egyelőre nem született döntés, így egy nagyobb ipari beruházás számára is maradhat hely.

A BYD számára az elhelyezkedés is vonzó lehet. A közelben található Leixões kikötője, a térség közlekedési kapcsolatai pedig lehetővé tennék az akkumulátorok hatékony szállítását. Emellett a vállalat egy jövőbeli lítiumforrásra is támaszkodhatna: a Boticas közelében található Barroso-bányában a várakozások szerint 2028-ban indulhat meg a kitermelés.

A tervezett üzem az Ibériai-félsziget akkumulátorgyártásának egyik központjává válhatna. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a BYD jövőbeli spanyolországi autógyára is a lehetséges felvevőpiacok közé tartozhatna. A portugál beruházás tehát egy szélesebb regionális ipari hálózat részeként működhetne.

A portugál gazdasági tárca és az AICEP már egy ideje támogatja a projekt előkészítését. Castro Almeida gazdasági miniszter korábban elismerte, hogy gyümölcsöző párbeszédet folytatnak egy kínai autógyártóval egy portugáliai üzem létrehozásáról, a vállalat nevét és a tárgyalások részleteit azonban nem árulta el.