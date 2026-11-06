Már nem Magyarországra figyel a BYD, új országot talált magának Nyugat-Európában: rögtön óriásgyárat építhetnek a kínaiak – ott tárt karokkal várják őket
Újabb jelentős európai beruházás lehetőségét mérlegeli a kínai BYD, amely Portugáliában építene akkumulátorgyárat. A lehetséges helyszínek között egy korábbi olajfinomító területe is szerepel, a projekt pedig az Ibériai-félsziget elektromosautó-iparának ellátását szolgálhatná.
Portugáliában építhet akkumulátorgyárat a BYD, amely a Matosinhos városában található egykori Galp olajfinomító területét is megvizsgálta lehetséges helyszínként. A portugál Expresso értesülései szerint a kínai autógyártó már tárgyalásokat folytatott a portugál kormánnyal és az ország befektetési ügynökségével, az AICEP-pel.
A beruházás újabb fontos szerepet adhatna Portugáliának az európai elektromosautó-ipar ellátási láncában.
A kiszemelt terület különösen kedvező adottságokkal rendelkezik. Az egykori finomító összesen 240 hektáron terül el, ebből 100 hektár már az önkormányzathoz került. A tervek szerint 40 hektáron a Portói Egyetem központja kap helyet, további 20 hektáron pedig zöldparkot alakítanak ki. A fennmaradó terület hasznosításáról egyelőre nem született döntés, így egy nagyobb ipari beruházás számára is maradhat hely.
A BYD számára az elhelyezkedés is vonzó lehet. A közelben található Leixões kikötője, a térség közlekedési kapcsolatai pedig lehetővé tennék az akkumulátorok hatékony szállítását. Emellett a vállalat egy jövőbeli lítiumforrásra is támaszkodhatna: a Boticas közelében található Barroso-bányában a várakozások szerint 2028-ban indulhat meg a kitermelés.
A tervezett üzem az Ibériai-félsziget akkumulátorgyártásának egyik központjává válhatna. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a BYD jövőbeli spanyolországi autógyára is a lehetséges felvevőpiacok közé tartozhatna. A portugál beruházás tehát egy szélesebb regionális ipari hálózat részeként működhetne.
A portugál gazdasági tárca és az AICEP már egy ideje támogatja a projekt előkészítését. Castro Almeida gazdasági miniszter korábban elismerte, hogy gyümölcsöző párbeszédet folytatnak egy kínai autógyártóval egy portugáliai üzem létrehozásáról, a vállalat nevét és a tárgyalások részleteit azonban nem árulta el.
Matosinhos polgármestere, Luísa Salgueiro szintén kedvezően fogadná a beruházást. Mint mondta, egy ilyen fejlesztés nagyon üdvözlendő projekt lenne, a városvezetést azonban a BYD hivatalosan még nem kereste meg. Vagyis a lehetséges helyszínről már beszélnek, de a konkrét beruházási döntés egyelőre nem született meg.
Hazánk már nem a BYD kedvence
Magyarországon közben egyre kényesebb kérdéssé vált a kínai vállalat támogatása. A szegedi autógyárhoz korábban jelentős állami segítséget ígértek, a munkahelyteremtési támogatásról azonban a HIPA tájékoztatása szerint még nincs aláírt, hatályos szerződés. A beruházás mellett csaknem 70 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési vállalás is szerepel a korábbi kormány intézkedései között.
A BYD magyarországi jelenléte ráadásul a kormányváltás után a kínai befektetési környezet megítéléséről szóló vitákba is belekerült. A hazai hatósági felülvizsgálatok és egyes beruházások körüli bizonytalanságok a kínai sajtóban is visszhangot kaptak. Ebben a helyzetben Portugália újabb európai lehetőséget kínálhat a vállalatnak, bár a matosinhosi akkumulátorgyár egyelőre csak a mérlegelt beruházások között szerepel.
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A kínai vállalat magyarországi beruházásaihoz több alkalommal is kapcsolódott közpénzből nyújtott támogatás. A BYD szegedi gyára esetében ugyanakkor még az ígért munkahelyteremtési támogatás jogi háttere sem rendeződött.