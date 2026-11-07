Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Pofozógéppé vált a debreceni akkugyár, a CATL újabb projektjét állították le és még tüntetnek is ellene

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ötvenmillió forintos környezetvédelmi bírság miatt került bizonytalan időre a fiókba a vállalat egyik debreceni fejlesztése. A CATL megtámadta a büntetést, az ügyben jelenleg a másodfokú döntésére várnak.
Nemes Tamás
2026.11.07, 15:09
Szóljon hozzá!

Egyelőre nem épülhet meg a debreceni CATL üzem elektrolit-tartályparkjának bővítése, miután a kormányhivatal felfüggesztette az építésügyi eljárást. A hatóság egy októberben hatályba lépett jogszabály alapján járt el, amely a környezetvédelmi ügyek lezárásáig megálljt parancsol az érintett beruházásoknak.

Battery manufacturer CATL in Thuringia
Nem kapott szabad utat a CATL debreceni telephelyének újabb fejlesztése, a hatóság ugyanis felfüggesztette az építési engedélyezési eljárást / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Felfüggesztette a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a CATL debreceni telephelyén tervezett elektrolit-tartálypark-bővítés építésügyi eljárását. A döntés október 14-én született, a hivatal pedig a hónap végén tette közzé az erről szóló hirdetményt a nyilvános dokumentumtárában. 

A kínai vállalat addig nem kezdheti meg a létesítmény építését, amíg le nem zárul egy másik, környezetvédelmi hatósági ügy.

A kormányhivatal a haon.hu érdeklődésére ismertette a felfüggesztés jogi hátterét. Egy október 1-jén hatályba lépett jogszabálymódosítás szerint fel kell függeszteni a kiemelt beruházást megvalósító vállalat építésügyi eljárását, ha a céggel szemben környezetvédelmi hatósági eljárás is folyamatban van. A felfüggesztés addig tart, amíg a környezetvédelmi hatóság döntése véglegessé nem válik.

A CATL esetében egy 50 millió forintos bírság áll a háttérben. A vállalat ellen azért indult környezetvédelmi eljárás, mert az egységes környezethasználati engedélytől eltérően üzemeltette a telephelyét. A hatóság bírságot szabott ki, a döntés ellen azonban a CATL fellebbezett, így az ügy jelenleg a másodfokú hatóság előtt van. Az építési engedélyezési eljárás felfüggesztése mindaddig érvényben marad, amíg a bírságról szóló döntés jogerőre nem emelkedik.

A vállalat a HJF07a jelű elektrolit-tartálypark bővítésére nyújtott be kérelmet, s mivel a létesítmény sajátos ipari építménynek minősül, az építésügyi hatósági feladatokat ebben az esetben a kormányhivatal műszaki biztonsági hatósága látja el.

Az elektrolit az akkumulátorcellák működéséhez nélkülözhetetlen anyag. A CATL debreceni üzemének környezethasználati engedélyéhez kapcsolódó dokumentáció szerint a tartálypark 1454 négyzetméteres területet foglal el. Az elektrolitot nem a gyár területén állítják elő, hanem tartálykocsikkal szállítják oda, majd egy kármentővel ellátott tárolóban helyezik el.

A gyártás során az anyagot zárt csőhálózaton keresztül, nitrogénes túlnyomással működő szivattyúk juttatják el a cellagyártás befecskendező gépeihez. Az elektrolit szerves oldószerben oldott lítiumsót tartalmaz, amelynek lítiumionjai részt vesznek a cella működésében. Az anyagot a már fizikailag összeállított, de még nyitott cellába fecskendezik be, még a végleges lezárás és az elektromos töltés előtt.

A kormányhivatal mellett a helyiek is a CATL ellen fordultak

A kínai óriás beruházásai körül a hatósági ügyek mellett a társadalmi ellenállás is folyamatosan jelen van. A Magyar Akkumulátor Szövetség november elején rendezte meg Debrecenben a Hungarian Battery Days 2026 konferenciát, amelyre húsz országból mintegy 230 iparági szakember érkezett. A rendezvény résztvevőit civilek fogadták tiltakozással: előbb a konferencia helyszínén, majd a CATL gyárának bejáratánál is demonstráltak.

A tiltakozást szervező civilek vezetője, Rab János az MTI-nek arról beszélt, hogy aggodalommal figyelik az akkumulátoripar debreceni terjeszkedését. A gyár egyik dolgozója a demonstrálókhoz is kiment, és a vállalat környezetvédelmi intézkedéseiről próbálta meggyőzni őket. A civilek azonban továbbra is fenntartják kifogásaikat.

Megszólalt a debreceni CATL-gyár vezére: olyan számot mondott be a kínai akkumulátorgyárról, amire sokan felkapják a fejüket – új ígéretet is tett a vállalat

Újabb részletek derültek ki a CATL debreceni akkumulátorgyárának működéséről. A kínai vállalat helyi vezetője a Magyar Akkumulátor Napok konferencián elárulta, mennyi akkumulátormodult gyártottak és szállítottak ki eddig az üzemből, és azt is bejelentette, hogy a jövőben rendszeres tájékoztatással erősítenék a lakosság bizalmát. A kínai Hszinhua hírügynökség beszámolója szerint a magyarországi akkumulátoripar jövőjében továbbra is meghatározó szerepet szánnak a kínai beruházásoknak.

Országszerte

Országszerte
1512 cikk

 

Szóljon hozzá!
akkumulátorgyár
elektrolit
Debrecen
bírság
CATL

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu