Pofozógéppé vált a debreceni akkugyár, a CATL újabb projektjét állították le és még tüntetnek is ellene

Egyelőre nem épülhet meg a debreceni CATL üzem elektrolit-tartályparkjának bővítése, miután a kormányhivatal felfüggesztette az építésügyi eljárást. A hatóság egy októberben hatályba lépett jogszabály alapján járt el, amely a környezetvédelmi ügyek lezárásáig megálljt parancsol az érintett beruházásoknak.

Nem kapott szabad utat a CATL debreceni telephelyének újabb fejlesztése, a hatóság ugyanis felfüggesztette az építési engedélyezési eljárást / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Felfüggesztette a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a CATL debreceni telephelyén tervezett elektrolit-tartálypark-bővítés építésügyi eljárását. A döntés október 14-én született, a hivatal pedig a hónap végén tette közzé az erről szóló hirdetményt a nyilvános dokumentumtárában.

A kínai vállalat addig nem kezdheti meg a létesítmény építését, amíg le nem zárul egy másik, környezetvédelmi hatósági ügy.

A kormányhivatal a haon.hu érdeklődésére ismertette a felfüggesztés jogi hátterét. Egy október 1-jén hatályba lépett jogszabálymódosítás szerint fel kell függeszteni a kiemelt beruházást megvalósító vállalat építésügyi eljárását, ha a céggel szemben környezetvédelmi hatósági eljárás is folyamatban van. A felfüggesztés addig tart, amíg a környezetvédelmi hatóság döntése véglegessé nem válik.

A CATL esetében egy 50 millió forintos bírság áll a háttérben. A vállalat ellen azért indult környezetvédelmi eljárás, mert az egységes környezethasználati engedélytől eltérően üzemeltette a telephelyét. A hatóság bírságot szabott ki, a döntés ellen azonban a CATL fellebbezett, így az ügy jelenleg a másodfokú hatóság előtt van. Az építési engedélyezési eljárás felfüggesztése mindaddig érvényben marad, amíg a bírságról szóló döntés jogerőre nem emelkedik.

A vállalat a HJF07a jelű elektrolit-tartálypark bővítésére nyújtott be kérelmet, s mivel a létesítmény sajátos ipari építménynek minősül, az építésügyi hatósági feladatokat ebben az esetben a kormányhivatal műszaki biztonsági hatósága látja el.

Az elektrolit az akkumulátorcellák működéséhez nélkülözhetetlen anyag. A CATL debreceni üzemének környezethasználati engedélyéhez kapcsolódó dokumentáció szerint a tartálypark 1454 négyzetméteres területet foglal el. Az elektrolitot nem a gyár területén állítják elő, hanem tartálykocsikkal szállítják oda, majd egy kármentővel ellátott tárolóban helyezik el.