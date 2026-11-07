Pofozógéppé vált a debreceni akkugyár, a CATL újabb projektjét állították le és még tüntetnek is ellene
Egyelőre nem épülhet meg a debreceni CATL üzem elektrolit-tartályparkjának bővítése, miután a kormányhivatal felfüggesztette az építésügyi eljárást. A hatóság egy októberben hatályba lépett jogszabály alapján járt el, amely a környezetvédelmi ügyek lezárásáig megálljt parancsol az érintett beruházásoknak.
Felfüggesztette a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a CATL debreceni telephelyén tervezett elektrolit-tartálypark-bővítés építésügyi eljárását. A döntés október 14-én született, a hivatal pedig a hónap végén tette közzé az erről szóló hirdetményt a nyilvános dokumentumtárában.
A kínai vállalat addig nem kezdheti meg a létesítmény építését, amíg le nem zárul egy másik, környezetvédelmi hatósági ügy.
A kormányhivatal a haon.hu érdeklődésére ismertette a felfüggesztés jogi hátterét. Egy október 1-jén hatályba lépett jogszabálymódosítás szerint fel kell függeszteni a kiemelt beruházást megvalósító vállalat építésügyi eljárását, ha a céggel szemben környezetvédelmi hatósági eljárás is folyamatban van. A felfüggesztés addig tart, amíg a környezetvédelmi hatóság döntése véglegessé nem válik.
A CATL esetében egy 50 millió forintos bírság áll a háttérben. A vállalat ellen azért indult környezetvédelmi eljárás, mert az egységes környezethasználati engedélytől eltérően üzemeltette a telephelyét. A hatóság bírságot szabott ki, a döntés ellen azonban a CATL fellebbezett, így az ügy jelenleg a másodfokú hatóság előtt van. Az építési engedélyezési eljárás felfüggesztése mindaddig érvényben marad, amíg a bírságról szóló döntés jogerőre nem emelkedik.
A vállalat a HJF07a jelű elektrolit-tartálypark bővítésére nyújtott be kérelmet, s mivel a létesítmény sajátos ipari építménynek minősül, az építésügyi hatósági feladatokat ebben az esetben a kormányhivatal műszaki biztonsági hatósága látja el.
Az elektrolit az akkumulátorcellák működéséhez nélkülözhetetlen anyag. A CATL debreceni üzemének környezethasználati engedélyéhez kapcsolódó dokumentáció szerint a tartálypark 1454 négyzetméteres területet foglal el. Az elektrolitot nem a gyár területén állítják elő, hanem tartálykocsikkal szállítják oda, majd egy kármentővel ellátott tárolóban helyezik el.
A gyártás során az anyagot zárt csőhálózaton keresztül, nitrogénes túlnyomással működő szivattyúk juttatják el a cellagyártás befecskendező gépeihez. Az elektrolit szerves oldószerben oldott lítiumsót tartalmaz, amelynek lítiumionjai részt vesznek a cella működésében. Az anyagot a már fizikailag összeállított, de még nyitott cellába fecskendezik be, még a végleges lezárás és az elektromos töltés előtt.
A kormányhivatal mellett a helyiek is a CATL ellen fordultak
A kínai óriás beruházásai körül a hatósági ügyek mellett a társadalmi ellenállás is folyamatosan jelen van. A Magyar Akkumulátor Szövetség november elején rendezte meg Debrecenben a Hungarian Battery Days 2026 konferenciát, amelyre húsz országból mintegy 230 iparági szakember érkezett. A rendezvény résztvevőit civilek fogadták tiltakozással: előbb a konferencia helyszínén, majd a CATL gyárának bejáratánál is demonstráltak.
A tiltakozást szervező civilek vezetője, Rab János az MTI-nek arról beszélt, hogy aggodalommal figyelik az akkumulátoripar debreceni terjeszkedését. A gyár egyik dolgozója a demonstrálókhoz is kiment, és a vállalat környezetvédelmi intézkedéseiről próbálta meggyőzni őket. A civilek azonban továbbra is fenntartják kifogásaikat.
Megszólalt a debreceni CATL-gyár vezére: olyan számot mondott be a kínai akkumulátorgyárról, amire sokan felkapják a fejüket – új ígéretet is tett a vállalat
Újabb részletek derültek ki a CATL debreceni akkumulátorgyárának működéséről. A kínai vállalat helyi vezetője a Magyar Akkumulátor Napok konferencián elárulta, mennyi akkumulátormodult gyártottak és szállítottak ki eddig az üzemből, és azt is bejelentette, hogy a jövőben rendszeres tájékoztatással erősítenék a lakosság bizalmát. A kínai Hszinhua hírügynökség beszámolója szerint a magyarországi akkumulátoripar jövőjében továbbra is meghatározó szerepet szánnak a kínai beruházásoknak.