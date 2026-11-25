Fizetésképtelenség megelőzését célzó eljárást kezdeményezett a legnagyobb román vegyipari vállalat, a Chimcomplex. A cég termelésének visszafogása átrendezheti a BorsodChem és a Mol számára is fontos régiós kínálatot és árazást, az esetleges szállítási fennakadások pedig új alapanyagforrások keresésére késztethetik a román gyártótól vásárló magyar beszállítókat.

A Chimcomplex a fizetésképtelenség elkerüléséért küzd – a Mol és a BorsodChem piacát is érintheti a visszaesés / Fotó: Chimcomplex S.A. Borzesti / Facebook

A kérelmet november 20-án iktatták a bíróságon, egy nappal azután, hogy a Chimcomplex közzétette harmadik negyedéves pénzügyi jelentését – írta az Economica.net. A társaság az év első kilenc hónapját közel 148 millió lejes, mintegy 10,3 milliárd forintos veszteséggel zárta. Ez 68 százalékkal nagyobb veszteség volt, mint egy évvel korábban.

A magyar gyártókat és a beszállítókat is érintheti a visszaesés

A Chimcomplex poliolokat és klór-alkáli termékeket gyárt, és oxoalkoholokat is előállított. A kazincbarcikai BorsodChem szintén gyárt poliolokat és klór-alkáli termékeket, a Mol csoport pedig a tiszaújvárosi poliolkomplexummal bővíti petrolkémiai üzletágát. A román vállalat kapacitáscsökkentése így mindkét magyarországi szereplő számára hatással lehet a közép- és kelet-európai piaci viszonyokra.

A vállalalt értékesítésének több mint 65 százalékát adja az export, amelynek egyik fő célpiaca Magyarország. Ha a termelés visszafogása miatt akadoznak a szállítások, a román vállalattól vásárló magyar építőipari, bútoripari, csomagolóipari és autóipari beszállítóknak más forrásból kellhet beszerezniük az alapanyagaikat.

A Chimcomplex az év elején azt jelentette be, hogy áprilisban több részlegét bezárja, és 1200 dolgozóját elbocsátja. A vezetés a magas energiaárakkal indokolta a döntést, amelyek miatt veszteségessé vált a termelés. Stefan Vuza vezérigazgató szerint a vállalat termelési kapacitásának egy része tartósan leállt volna, az intézkedések célja pedig az volt, hogy a Chimcomplex egy éven belül ismét nyereséges legyen.

A cég oxoalkoholokat előállító részlegét már 2025-ben leállították az Európai Unión kívülről érkező olcsó import miatt. Az oxoalkoholokat többek között műanyaglágyítók, oldószerek és festékek gyártásához használják. A Chimcomplex két vegyipari kombinátot működtet Romániában, Borzesti-ben és Ramnicu Valceában.