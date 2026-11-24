A frontra küldik a mesterséges intelligenciát: egy ukrán startup megtalálta az aduászt az orosz drónokkal szemben, sorban állnak náluk a befektetők
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az ukrajnai háborúban, ahol már az ellenséges drónok mozgásának előrejelzésére is bevetnék a technológiát. Egy brit-ukrán védelmi startup ötmillió dolláros befektetést szerzett olyan rendszer fejlesztésére, amely a korábbi repülési adatokból próbálja megjósolni az orosz pilóta nélküli eszközök tevékenységét.
A mesterséges intelligencia a drónok elleni védekezésben is új feladatot kaphat az ukrajnai fronton: egy brit-ukrán védelmi startup már nem egyszerűen az ellenséges eszközök észlelésére, hanem azok mozgásának előrejelzésére fejleszt technológiát. A Pai Defence ötmillió dollár befektetést vont be egy magvető finanszírozási körben, amelyet a norvég Gardar kockázatitőke-alap vezetett – jelentette be a vállalat november 24-én.
A mesterséges intelligencia lehet a válasz a drónháborúra
A fejlesztés lényege, hogy a rendszer a korábban rögzített drónrepülések adatait mesterséges intelligenciával elemzi, és ezekből próbálja felismerni az ellenséges eszközök mozgási mintáit. A vállalat a friss tőkét az érzékelők lefedettségének bővítésére, valamint a repülési adatokat feldolgozó algoritmusok továbbfejlesztésére fordítja.
A Pai Defence társalapítója és vezérigazgatója, Tonia Zakorchemna szerint a rendszer már több mint százezer drónrepülést követett nyomon. Ezekből olyan adatbázist építettek, amely segít megérteni az ellenséges pilóta nélküli eszközök viselkedését. A vezető szerint ez még csak a kezdet.
A vállalat közlése alapján a drónfelderítő rendszer harci körülmények között is bizonyított, és készen áll a sorozatgyártásra. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a katonák ne csak akkor kapjanak jelzést, amikor egy ellenséges drón már közvetlenül a közelükbe ért.
A frontvonal leghalálosabb fegyverénél már túl késő, ha az érzékelő csak akkor jelez, amikor a drón szinte a katonák feje fölött van
– mondta Zakorchemna a Kyiv Independentnek. A technológia ezért a fenyegetés korábbi felismerését és az időben történő reagálást segítheti.
Az ilyen fejlesztések jelentőségét az ukrajnai harctér változásai is mutatják. A kis méretű drónok elterjedése alapvetően alakította át a frontvonalat: megnehezítik a csapatmozgásokat, az utánpótlás eljuttatását és a sebesültek kimenekítését. Az ukrán védelmi minisztérium adatai szerint az ukrán erők októberben több mint 43 ezer orosz taktikai drónt semmisítettek meg.
A mesterséges intelligenciával támogatott előrejelzés kiegészítheti azokat a digitális eszközöket, amelyeket Ukrajna már most is használ a harctéri helyzet követésére. A hangsúly így egyre inkább az adatok gyors feldolgozására és a várható ellenséges mozgások felismerésére kerül.
A befektetők érdeklődése is erősödik az ágazat iránt. A KPMG adatai szerint az ukrán védelmi technológiai szektorban az ötmillió dolláros vagy annál nagyobb értékű befektetési és felvásárlási ügyletek száma 150 százalékkal nőtt 2026 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest: kettő helyett már öt ilyen tranzakciót kötöttek.
Az európai befektetők számára az ukrán fejlesztések a kontinens saját védelmi képességeinek erősítésében is fontosak lehetnek. Az ukrán vállalkozások ugyanis olyan harctéri tapasztalatokra, valós harci adatokra és katonáktól érkező közvetlen visszajelzésekre támaszkodhatnak, amelyek békeidőben nem állnak rendelkezésre. Ez különösen értékessé teszi azokat a mesterségesintelligencia-alapú megoldásokat, amelyek a folyamatosan változó orosz fenyegetésekhez igazíthatók.
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