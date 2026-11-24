A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az ukrajnai háborúban, ahol már az ellenséges drónok mozgásának előrejelzésére is bevetnék a technológiát. Egy brit-ukrán védelmi startup ötmillió dolláros befektetést szerzett olyan rendszer fejlesztésére, amely a korábbi repülési adatokból próbálja megjósolni az orosz pilóta nélküli eszközök tevékenységét.

A drónhadviselésben már nemcsak az ellenséges eszközök észlelése, hanem a következő mozgásuk előrejelzése is kulcsfontosságúvá válik / Fotó: Bumble Dee

A mesterséges intelligencia a drónok elleni védekezésben is új feladatot kaphat az ukrajnai fronton: egy brit-ukrán védelmi startup már nem egyszerűen az ellenséges eszközök észlelésére, hanem azok mozgásának előrejelzésére fejleszt technológiát. A Pai Defence ötmillió dollár befektetést vont be egy magvető finanszírozási körben, amelyet a norvég Gardar kockázatitőke-alap vezetett – jelentette be a vállalat november 24-én.

A mesterséges intelligencia lehet a válasz a drónháborúra

A fejlesztés lényege, hogy a rendszer a korábban rögzített drónrepülések adatait mesterséges intelligenciával elemzi, és ezekből próbálja felismerni az ellenséges eszközök mozgási mintáit. A vállalat a friss tőkét az érzékelők lefedettségének bővítésére, valamint a repülési adatokat feldolgozó algoritmusok továbbfejlesztésére fordítja.

A Pai Defence társalapítója és vezérigazgatója, Tonia Zakorchemna szerint a rendszer már több mint százezer drónrepülést követett nyomon. Ezekből olyan adatbázist építettek, amely segít megérteni az ellenséges pilóta nélküli eszközök viselkedését. A vezető szerint ez még csak a kezdet.

A vállalat közlése alapján a drónfelderítő rendszer harci körülmények között is bizonyított, és készen áll a sorozatgyártásra. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a katonák ne csak akkor kapjanak jelzést, amikor egy ellenséges drón már közvetlenül a közelükbe ért.

A frontvonal leghalálosabb fegyverénél már túl késő, ha az érzékelő csak akkor jelez, amikor a drón szinte a katonák feje fölött van

– mondta Zakorchemna a Kyiv Independentnek. A technológia ezért a fenyegetés korábbi felismerését és az időben történő reagálást segítheti.