Jelentős gyógyszeripari beruházás készül Gödöllő nyugati szélén, ám a Hongene Biotech tervei ellen egyre több helyi lakos emeli fel a hangját. A tiltakozók szerint a városvezetés nem tájékoztatta megfelelően az érintetteket, ezért november 28-án a főtéren tartanak demonstrációt - írta a budapestkornyeke.hu.

Több civil csoport is kifogásolja a Gödöllőn épülő gyógyszeralapanyag-gyár előkészítését / Fotó: Szolgalat.hu

A szingapúri Hongene Biotech 35–36 milliárd forintos beruházással épít gyógyszeralapanyag-gyárat Gödöllő nyugati szélén, egy ipari park területén. A zöldmezős fejlesztés korábban beépítetlen területet érint, az üzemben gyógyszerek gyártásához szükséges alapanyagokat állítanak majd elő. Az önkormányzat jelentős iparűzésiadó-bevételt vár a vállalattól.

Nem mindenki örül az új gyárberuházásnak

A fejlesztés ellen több helyi civil csoport is fellépett. A tiltakozók elsősorban azt kifogásolják, hogy a beruházás előkészítése során nem kaptak megfelelő tájékoztatást, és a véleményüket sem kérték ki. A lakossági elégedetlenségnek már külön közösségi oldala is van, ahol a gyárral kapcsolatos aggályaikat osztják meg.

A tiltakozók november 28-án, szombaton 14 órára demonstrációt hirdettek Gödöllő főterére. Az „Itt élünk. Számít, mi épül mellénk!” címmel meghirdetett eseményen tüntetést és lakossági beszélgetést is tartanak. A szervezők így szeretnék nyilvánosan megvitatni, milyen következményekkel járhat a beruházás a városban élők számára.

A Hongene-gyár ügye a november 19-i képviselő-testületi ülésen is előkerült. Gémesi György polgármester az egyebek napirendi pontnál reagált a beruházással kapcsolatos kérdésekre és bírálatokra. Közlése szerint jelenleg nincs olyan dokumentált veszély, amely alapján arra lehetne következtetni, hogy a gyár nem épül meg.

A polgármester arra is kitért, hogy a beruházás kiemelt állami projekt, amelynek megvalósítása kikerült a város közvetlen hatásköréből. Gémesi szerint azonban nem helytálló azt állítani, hogy az önkormányzatnak semmi köze a fejlesztéshez.

Emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület korábban az építési szabályokat is módosította a gyár megvalósítása érdekében.

A vita így két fontos kérdés körül összpontosul: a beruházás városi előnyei mellett a lakosság megfelelő tájékoztatása és a helyiek bevonása is meghatározó szemponttá vált. A november 28-i rendezvényen a tiltakozók várhatóan ezeknek az aggályoknak adnak majd hangot.