Újabb ütés a gazdaságnak: csődben a kelet-magyarországi nagy gyár, most próbálják megmenteni – több száz dolgozó és a beszállítók sorsa a tét
Saját kérelmére csődeljárás indult a fizetésképtelenség közelébe került Szatmári Konzervgyár Kft. ellen – derül ki a cégközlönyből. A bíróság elrendelte az eljárást, és a KBAZ Zrt.-t jelölte ki vagyonfelügyelőnek. A fizetési moratórium időt ad a cégnek arra, hogy reorganizációs tervet dolgozzon ki és egyezséget kössön a hitelezőivel.
A 24.hu cikke szerint a beszállító gazdák egy része kifizetetlen számlákról számolt be. A termelők számára az is kérdés, hogy a gyár a következő szezonban vásárol-e tőlük terményt. Ettől függhet, hogy mit és mennyit vetnek.
Újabb ütés a gazdaságnak: csődben a kelet-magyarországi nagy gyár
A Szatmári Konzervgyár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik legnagyobb konzervüzeme. A vállalat adatai szerint
évente több mint 30 ezer tonna, főként hazai nyersanyagot dolgoz fel, és mintegy 100 millió terméket állít elő.
Beszállítói között családi gazdaságok, kistermelők és termelésszervező vállalkozások vannak. A gyár egyebek mellett csemegekukorica-, uborka- és céklakonzerveket, befőtteket és készételeket gyárt, termékeit közel húsz országban értékesíti.
Az állam a gyár legnagyobb finanszírozója
A társaság árbevétele a jobb években megközelítette a 20 milliárd forintot, pénzügyi mutatói azonban a beszámolók szerint gyorsan romlottak. A gyár állami tulajdonban működik, és 2021 óta milliárdos finanszírozást kapott a Magyar Fejlesztési Bankon (MFB) keresztül.
Az MFB szerint a befektetés kezdetben ígéretesnek tűnt, a cég pénzügyi helyzetének romlásához pedig több külső körülmény együttesen járult hozzá. A bank szerint életképes reorganizációs tervvel még van esély arra, hogy a konzervgyár folytassa működését.
Sorra állnak le a gyárak Magyarországon
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az Electrolux jászberényi üzemében heteken belül leáll a termelés, amelynek következtében több százan veszítik el munkahelyüket. Mindeközben a cégcsoport a hatóságokkal együttműködve dolgozik a telephely hasznosításán.
Az Európai Unió élet- és munkakörülményekkel foglalkozó ügynöksége, a Eurofound adatbázisa szerint a jászberényi gyár bezárása mintegy 600 munkahely megszűnésével jár. A döntés a budapesti iroda értékesítési és marketingtevékenységeit nem érinti, 50 munkavállaló pedig 2027 júniusáig végzi majd a felszámolással kapcsolatos feladatokat.
Már több mint féltucat gyárról ismert, hogy leállás történt.
- A japán Nippon Paper szeptember végén jelentette be, hogy 2026. december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését.
- Közvetlenül előtte hangzott el a parlamentben Pócs jános részéről, hogy a jászfényszarui Sangjin Micron Hungary Kft. közel 20 éves termelést követően bezárhatja az üzemének az egyik fő részlege.
- Szeptember elején a győri WKW autóipari gyár hirdette ki, hogy befejezi a magyarországi tevékenységét.
- Augusztus végén felszámolást jelentettek be a 115 éves bonyhádi EMA-LION zománcgyárnál,
- augusztus elején pedig a tószegi Accell Hunland kerékpárgyár bezárása látott napvilágot, igaz, azóta kiderült, hogy ez részlegesen megmenekülhet.
- Júliusban pedig a Nestlé jelentette be diósgyőri csokoládégyárának bezárását – az üzemet eladta –, azóta viszont a Nestlé bővített is idehaza.