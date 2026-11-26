Saját kérelmére csődeljárás indult a fizetésképtelenség közelébe került Szatmári Konzervgyár Kft. ellen – derül ki a cégközlönyből. A bíróság elrendelte az eljárást, és a KBAZ Zrt.-t jelölte ki vagyonfelügyelőnek. A fizetési moratórium időt ad a cégnek arra, hogy reorganizációs tervet dolgozzon ki és egyezséget kössön a hitelezőivel.

A gyár 350 embert foglalkoztat, és a fizetési moratórium alatt megpróbál egyezségre jutni a hitelezőivel / Fotó: Google Maps

A 24.hu cikke szerint a beszállító gazdák egy része kifizetetlen számlákról számolt be. A termelők számára az is kérdés, hogy a gyár a következő szezonban vásárol-e tőlük terményt. Ettől függhet, hogy mit és mennyit vetnek.

Újabb ütés a gazdaságnak: csődben a kelet-magyarországi nagy gyár

A Szatmári Konzervgyár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik legnagyobb konzervüzeme. A vállalat adatai szerint

évente több mint 30 ezer tonna, főként hazai nyersanyagot dolgoz fel, és mintegy 100 millió terméket állít elő.

Beszállítói között családi gazdaságok, kistermelők és termelésszervező vállalkozások vannak. A gyár egyebek mellett csemegekukorica-, uborka- és céklakonzerveket, befőtteket és készételeket gyárt, termékeit közel húsz országban értékesíti.

Az állam a gyár legnagyobb finanszírozója

A társaság árbevétele a jobb években megközelítette a 20 milliárd forintot, pénzügyi mutatói azonban a beszámolók szerint gyorsan romlottak. A gyár állami tulajdonban működik, és 2021 óta milliárdos finanszírozást kapott a Magyar Fejlesztési Bankon (MFB) keresztül.

Az MFB szerint a befektetés kezdetben ígéretesnek tűnt, a cég pénzügyi helyzetének romlásához pedig több külső körülmény együttesen járult hozzá. A bank szerint életképes reorganizációs tervvel még van esély arra, hogy a konzervgyár folytassa működését.

Sorra állnak le a gyárak Magyarországon

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az Electrolux jászberényi üzemében heteken belül leáll a termelés, amelynek következtében több százan veszítik el munkahelyüket. Mindeközben a cégcsoport a hatóságokkal együttműködve dolgozik a telephely hasznosításán.

Az Európai Unió élet- és munkakörülményekkel foglalkozó ügynöksége, a Eurofound adatbázisa szerint a jászberényi gyár bezárása mintegy 600 munkahely megszűnésével jár. A döntés a budapesti iroda értékesítési és marketingtevékenységeit nem érinti, 50 munkavállaló pedig 2027 júniusáig végzi majd a felszámolással kapcsolatos feladatokat.