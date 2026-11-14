A sajtgyártás során keletkező tejsavó feldolgozásának lehetőségeiről is egyeztetett Kapitány István a BioTechUSA szadai üzemében. A beszélgetésben felmerült a különböző sajtüzemekben keletkező alapanyag összegyűjtése, szűrése és porítása.

„Nem lehet?” – Kapitány István olyat csinált az egyik legjelentősebb hazai üzemben, amit ott korábban még senki / Fotó: AFP

A gyár képviselője szerint korábban már vizsgáltak egy ilyen beruházást:

az akkori számítások mintegy 35 millió eurós befektetéssel számoltak. A megvalósítás ugyanakkor távol esik a vállalat jelenlegi üzleti tevékenységétől.

A vállalat két üzemmel rendelkezik. Szóba került a korábbi versenytárs, a SScitec Nutrition felvásárlása is, amelynek termékeit továbbra is a saját gyárában készítik.

A két márka eltérő piaci pozicionálással, receptúrákkal és ízvilággal működik. A gyár képviselője szerint ezek a különbségek segítenek elkülöníteni a termékkínálatot és megszólítani a különböző vásárlói csoportokat.

A fehérjeporok mellett a kreatin és a vitaminok jelentőségéről is beszéltek. A vállalat képviselője az új prémium vitamincsaládot is kiemelte.

A BioTechUSA egyik részlegében Kapitány István a bemutatott fehérjeszelet láttán azzal viccelődött, hogy maszkon keresztül nehezen tudná megkóstolni, majd bele is harapott a termékbe.

Lévai Bálint vezérigazgató és társtulajdonos ekkor megjegyezte: „Na, de úgy kóstolja meg, hogy itt még soha nem evett csokit ebben az üzemben senki.”

„Nem lehet?” – kérdezett vissza a kóstolás után a gazdasági miniszter. Lévai Bálint elmondta, hogy az üzemben alapvetően nem szabad enni, a minisztériumi delegáció látogatásakor azonban kivételt tettek.

Kapitány a bevonatoló gép működéséről azt kérdezte, melyik kapszulás termék fogy a legjobban. A válaszban a kreatin került elő, amelyről Kapitány megjegyezte: „Én is vásárolom.”

A videóban elhangzott, hogy a termék népszerűsége az utóbbi években jelentősen nőtt.

A cégcsoport több mint 100 milliárd forint feletti árbevétellel zárta 2025-öt, miközben két számjegyű növekedést ért el a kihívásokkal terhelt piaci környezetben. A vállalat ugyanakkor a tartósan magas alapanyagárak miatt jelentős jövedelmezőségi visszaesést könyvelt el. A BioTechUSA értékesítésének döntő része továbbra is külföldről származik.