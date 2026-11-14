Deviza
EUR/HUF364,83 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,63 0% PLN/HUF82,8 0% RON/HUF68,22 0% CZK/HUF14,95 0% EUR/HUF364,83 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,63 0% PLN/HUF82,8 0% RON/HUF68,22 0% CZK/HUF14,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

„Nem lehet?” – Kapitány István olyat csinált az egyik legjelentősebb hazai üzemben, amit ott korábban még senki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szokatlan párbeszéd kerekedett a fehérjeszelet megkóstolásából a BioTechUSA szadai üzemében. Kapitány István már beleharapott a termékbe, amikor megtudta, hogy a gyártóterületen alapvetően nem szabad enni.
VG
2026.11.14, 17:01
Frissítve: 2026.11.14, 17:13
Szóljon hozzá!

A sajtgyártás során keletkező tejsavó feldolgozásának lehetőségeiről is egyeztetett Kapitány István a BioTechUSA szadai üzemében. A beszélgetésben felmerült a különböző sajtüzemekben keletkező alapanyag összegyűjtése, szűrése és porítása.

Kapitány István
„Nem lehet?” – Kapitány István olyat csinált az egyik legjelentősebb hazai üzemben, amit ott korábban még senki / Fotó: AFP

A gyár képviselője szerint korábban már vizsgáltak egy ilyen beruházást: 

az akkori számítások mintegy 35 millió eurós befektetéssel számoltak. A megvalósítás ugyanakkor távol esik a vállalat jelenlegi üzleti tevékenységétől.

 A vállalat két üzemmel rendelkezik. Szóba került a korábbi versenytárs, a SScitec Nutrition felvásárlása is, amelynek termékeit továbbra is a saját gyárában készítik.

A két márka eltérő piaci pozicionálással, receptúrákkal és ízvilággal működik. A gyár képviselője szerint ezek a különbségek segítenek elkülöníteni a termékkínálatot és megszólítani a különböző vásárlói csoportokat.

A fehérjeporok mellett a kreatin és a vitaminok jelentőségéről is beszéltek. A vállalat képviselője az új prémium vitamincsaládot is kiemelte.

A BioTechUSA egyik részlegében Kapitány István a bemutatott fehérjeszelet láttán azzal viccelődött, hogy maszkon keresztül nehezen tudná megkóstolni, majd bele is harapott a termékbe.

Lévai Bálint vezérigazgató és társtulajdonos ekkor megjegyezte: „Na, de úgy kóstolja meg, hogy itt még soha nem evett csokit ebben az üzemben senki.”

„Nem lehet?” – kérdezett vissza a kóstolás után a gazdasági miniszter. Lévai Bálint elmondta, hogy az üzemben alapvetően nem szabad enni, a minisztériumi delegáció látogatásakor azonban kivételt tettek.

Kapitány a bevonatoló gép működéséről azt kérdezte, melyik kapszulás termék fogy a legjobban. A válaszban a kreatin került elő, amelyről Kapitány megjegyezte: „Én is vásárolom.”

A videóban elhangzott, hogy a termék népszerűsége az utóbbi években jelentősen nőtt.

A cégcsoport több mint 100 milliárd forint feletti árbevétellel zárta 2025-öt, miközben két számjegyű növekedést ért el a kihívásokkal terhelt piaci környezetben. A vállalat ugyanakkor a tartósan magas alapanyagárak miatt jelentős jövedelmezőségi visszaesést könyvelt el. A BioTechUSA értékesítésének döntő része továbbra is külföldről származik.

Szóljon hozzá!
vállalat
BioTechUSA-cégcsoport
termék
Kapitány István

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu