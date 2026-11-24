Mintegy egymilliárd eurós beruházást jelentett be a Lego a portugáliai Estarrejában, ahol a dán játékgyártó negyedik európai üzeme épül fel – számolt be az Euronews.

Egymilliárd euróból épít új gyárat a Lego – a beruházás feleakkora sem lesz, mint a nyíregyházi / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (Képünk illusztráció)

A tervek szerint 2030-ban indul a termelés, a teljes kapacitással működő gyár pedig több mint ezer embernek ad majd munkát.

A Lego az európai, közel-keleti és afrikai kereslet növekedése miatt bővíti gyártóhálózatát. A portugál üzem a dániai, a magyarországi és a csehországi gyár mellé sorakozik fel, világszerte pedig a vállalat nyolcadik gyára lesz. Az építkezés várhatóan 2027 első felében kezdődik.

A nyíregyházi gyárnál kisebb lesz az új üzem

Az új gyár egy 60 hektáros telken épül fel, az üzem alapterülete 115 ezer négyzetméter lesz. Ez kevesebb mint fele a Lego nyíregyházi gyára alapterületének. Estarrejában fröccsöntéssel készítik majd a Lego-elemeket, elvégzik azok utófeldolgozását, és a kész készleteket is helyben csomagolják.

Carsten Rasmussen, a Lego operatív igazgatója szerint a portugáliai lesz a vállalat leginkább automatizált és technológiailag legfejlettebb gyára. A helyszín kiválasztásában a felvevőpiacok közelsége, a közlekedési kapcsolatok és a képzett helyi munkaerő is szerepet játszott. A bejelentésen részt vevő Luís Montenegro portugál miniszterelnök közölte, hogy a kormány elősegíti a terület mielőbbi átadását és az építkezés felgyorsítását.

A Lego az üzem éves energiaigényét teljes egészében megújuló forrásokból fedezné. A vállalat arra számít, hogy a helyi energetikai infrastruktúra, köztük a napelemek és az akkumulátoros energiatárolók, az éves igény mintegy 80 százalékát fedezheti.

A Világgazdaság megírta, hogy a Lego csoport legújabb fejlesztése, az okoskocka (smart brick) és az arra épülő új Smart Play termékcsalád magyarországi gyártási háttérrel is készül. A vállalat lapunk megkeresésére megerősítette: az új okoskockák több helyszínen gyártott elemekből állnak össze, ezek között Magyarország is kiemelt szerepet kap.

A Lego válasza szerint a Smart Play-termékek alkatrészei több helyszínen, köztük Kínában és Magyarországon készülnek, ami azt jelenti, hogy a nemrég jelentősen kibővített hazai gyártókapacitás már nemcsak klasszikus építőelemeket, hanem magas hozzáadott értékű, szórakoztatóelektronikai komponenseket is előállít.