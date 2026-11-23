A független könyvkiadók számára nyit teret a Libri, a program első partnerei az Ampersand, a Két Hold Kiadó, a Leányvállalat Könyvkiadó, az Okapi Press és a Symposion Kiadó.

Új programot indít a Libri – ezeket a könyveket talán eddig nem kereste volna / Fotó: Libri Könyvesboltok / Facebook

A Libri új támogató programja a vállalat országos könyvesbolthálózatára és online kereskedelmi felületeire építve támogatja a független kiadókat. A könyvkiadó közlése szerint a cél az, hogy a kisebb műhelyek könyvei könnyebben megtalálhatók legyenek a boltokban, az olvasók pedig olyan kiadványokat is felfedezhessenek, amiket korábban talán nem kerestek volna tudatosan.

A program keretében a bolti és online kiemelések 2026. december 1-jén indulnak.

„Számomra a legfontosabb a független kiadók működésében, hogy sokszor nem arra keresik a választ, mit vár el épp a piac, hanem arra, hogy milyen könyvnek kellene mindenképp léteznie. Olyan szerzőknek, témáknak és műfajoknak adnak teret, amiknek a nagyobb piaci szereplőknél nehezebb helyet találni” – mondta Ott Anna, a Libri olvasásnépszerűsítő nagykövete.

„A független kiadók egyedi hanggal, szerkesztői bátorsággal és olyan könyvekkel teszik gazdagabbá a kínálatot, amelyek nélkül jóval kiszámíthatóbb lenne a könyvpiac. Könyvkereskedőként nemcsak az a feladatunk, hogy kiszolgáljuk azt, amit az olvasó már keres, hanem az is, hogy segítsünk neki felfedezni azt, amiről még nem tudja, hogy keresi” – fogalmazott Zulik Ákos, a Libri-Bookline stratégiai és operációs vezérigazgató-helyettese.

Az öt független kiadó kínálata a képeskönyvektől a kortárs költészeten át a fotókönyvekig terjed. A Kiss Barnabás alapította budapesti Ampersand első kötete 2021-ben jelent meg. A mikrokiadó magyar és külföldi szerzőktől egyaránt válogat, többféle műfajból. A Két Hold Kiadó gyerekeknek és felnőtteknek készít képeskönyveket, amelyekben a képek önállóan is mesélnek.

A Leányvállalat kísérletező regényei és művészeti albumai a fiatal felnőttek kérdéseivel foglalkoznak. A Simon Márton és Visnyai Zoltán alapította Okapi Press költészeti kiadványai gyakran a képzőművészet határterületeit járják be. A Symposion Kiadó kortárs művészeti albumokat, monográfiákat és fotókönyveket jelentet meg, kiadványai hazai és nemzetközi elismeréseket is kaptak.