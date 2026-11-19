Leépítést jelentett be Magyarországon a Telekom: januártól szünteti meg a munkahelyeket – ezzel magyarázzák a döntést
A Magyar Telekom megállapodott a munkavállalói érdekképviseletekkel a jövő évi béremelésről, az idei egyszeri juttatásról és a létszámcsökkentésről. A cég 2026 utolsó negyedévében összesen 4,7 milliárd forint egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak, 2027. április 1-jétől pedig átlagosan 2,8 százalékkal emeli a béreket.
A november 19-én bejelentett megállapodás
a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érinti. A két vállalatnál összesen mintegy 96 munkavállalói pozíció megszüntetéséről állapodtak meg.
A Telekom közlése szerint ezek jelentős része várhatóan 2027 első negyedévében szűnik meg.
A végkielégítések költsége megközelítheti az egymilliárd forintot. Ennek nagy részét a társaság már 2026 negyedik negyedévében elszámolja.
A Telekom a létszámcsökkentést a vállalati átalakítás részeként jelentette be. A cég további hatékonyságjavító intézkedésekkel számol, ezek részleteit a közleményben nem ismertette.
A cég közölte, hogy a 2026 novemberében egyösszegű, bruttó 750 ezer forint egyszeri juttatásban részesülnek a vállalat és az érdekképviseletek megállapodása szerint.
Az egyszeri juttatásra így összesen 4,7 milliárd forintot fordít a vállalat. Emellett mindkét társaság a Telekom javadalmazási intézkedéseinek részeként átlagosan 2,8 százalékos bérfejlesztést hajt végre 2027. április 1-i hatállyal. 7 százalékkal, bruttó 750 ezer forintra növelik a munkavállalóknak járó éves cafeteria keretet és 11 százalékkal, bruttó 50 ezer forintra a havonta igénybe vehető Telekomos szolgáltatások díjkedvezményeit. Így munkavállalói juttatásokra összesen 2,8 milliárd forinttal fordít többet a vállalat 2027-ben.
A hatékonysági tényezőket szem előtt tartva intézkedései között döntött a vállalat arról is, hogy
- munkavállalói létszámát 60 fővel csökkenti,
- 36 esetben pedig nem pótolja a betöltetlen pozíciókat.
Az érintett pozíciók nagyrészt 2027 januárjában szűnnek meg.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a távközlési vállalat a gazdasági körülményekre tekintettel mellőzi a díjemelést. A Magyar Telekom versenytársai még nem nyilatkoztak a jövő évi díjemelésről.