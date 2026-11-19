A Magyar Telekom megállapodott a munkavállalói érdekképviseletekkel a jövő évi béremelésről, az idei egyszeri juttatásról és a létszámcsökkentésről. A cég 2026 utolsó negyedévében összesen 4,7 milliárd forint egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak, 2027. április 1-jétől pedig átlagosan 2,8 százalékkal emeli a béreket.

Megvan a Magyar Telekom jövő évi bérmegállapodása: az átalakítással járó létszámcsökkentésről is közölt számokat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A november 19-én bejelentett megállapodás

a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érinti. A két vállalatnál összesen mintegy 96 munkavállalói pozíció megszüntetéséről állapodtak meg.

A Telekom közlése szerint ezek jelentős része várhatóan 2027 első negyedévében szűnik meg.

A végkielégítések költsége megközelítheti az egymilliárd forintot. Ennek nagy részét a társaság már 2026 negyedik negyedévében elszámolja.

A Telekom a létszámcsökkentést a vállalati átalakítás részeként jelentette be. A cég további hatékonyságjavító intézkedésekkel számol, ezek részleteit a közleményben nem ismertette.