Hamarosan megkezdődik az első kiskunfélegyházi McDonald’s étterem építése – jelentette be Facebookon Csányi József polgármester. A gyorsétterem a tervek szerint

2027 első felében nyithatja meg kapuit, és várhatóan 60–70 új munkahelyet teremt a térségben.

Itt a következő: új McDonald’s nyílik Magyarországon, épül a következő étterem / Fotó: Csányi József - a Polgi / Facebook

A polgármester a bejelentéshez látványterveket is mellékelt, amelyeken már látható, milyen lesz az új étterem. A beruházás részeként kiszélesítik a megközelítését szolgáló mellékutcát is, hogy biztosítsák a zavartalan kétirányú forgalmat.

Csányi József szerint az étterem tovább bővíti a város vendéglátó-kínálatát, és új találkozóhelyet jelenthet a helyieknek, a családoknak, a baráti társaságoknak és a Kiskunfélegyházára látogatóknak. Bejegyzésében hangsúlyozta a már működő vendéglátóhelyek szerepét is a város mindennapjaiban és közösségi életében. Mint írta, bízik abban, hogy az új beruházás hozzájárul Kiskunfélegyháza fejlődéséhez és vonzerejének erősödéséhez.

A polgásmeter posztja szerint az új McDonald’s étterem Kiskunfélegyháza belvárosában, a Móra Ferenc tér 11. szám alatt kap majd helyet. A politikus egy korábbi kapcsolódást is felidézett: a McDonald’s néhány évvel ezelőtt már forgalmazott kiskunfélegyházi libamájas hamburgert, most pedig maga az étteremlánc is megjelenik a városban.

Korábban a szomszédos Csongrád-Csanád vármegyében is terjeszkedett a lánc: Szentesen nyitott új éttermet. A beruházás helyi szinten is jelentős figyelmet kapott. Szabó Ferenc Zoltán polgármester üdvözölte a fejlesztést, hangsúlyozva, hogy az nemcsak a város gasztronómiai kínálatát bővíti, hanem a gazdaság élénkítéséhez is hozzájárul. A városvezető szerint

az új McDonald’s étterem hosszabb távon stabilitást és fejlődési lehetőséget jelenthet Szentes számára.

A szentesi McDonald’s jó példája annak, hogy a gyorséttermek a kisebb magyar városokban is elérhetővé akarnak válni, ezzel is terjesztve a márkát, de az sem utolsó szempont, hogy ezzel terjednek a korszerű megoldások is, valamint a helyi munkaerőpiac is erősödik.