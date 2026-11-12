Eldőlt: megvették a kínaiak a magyarok kedvenc elektronikai boltját 1335 millió euróért – ezt ígérik a vásárlóknak
Lezárta a MediaMarkt, a Saturn és a MediaWorld üzletláncokat működtető Ceconomy többségi részesedésének felvásárlását a kínai JD.com. A társaság november 12-i közleménye szerint 1,335 milliárd euróért, átszámítva mintegy 486 milliárd forintért szerzett 59,8 százalékos tulajdonrészt és ugyanekkora szavazati jogot az európai kereskedelmi csoportban.
A vételi ajánlat részvényenként 4,60 euróról. Az ügyletet a JD.com közvetett, teljes tulajdonú német leányvállalatán keresztül hajtották végre, miután teljesült valamennyi zárási feltétel. Ezek között szerepeltek a versenyhatósági és külföldi befektetési engedélyek, valamint a külföldi támogatásokra vonatkozó uniós jóváhagyás is.
A Ceconomy ezzel a JD.com leányvállalatává vált, eredményeit november 12-től bevonják a kínai csoport konszolidált pénzügyi beszámolójába. A partnerként közreműködő Convergenta megtartotta 25,3 százalékos részesedését.
A Ceconomy 11 piacon több mint ezer elektronikai üzletet működtet, az internetes értékesítés mellett.
A csoport több mint 50 ezer embert foglalkoztat, hűségprogramjainak tagsága pedig 2025-ben meghaladta az 53 milliót.
A vállalat ugyanebben az évben 2,2 milliárd ügyfélkapcsolati alkalomról számolt be. A partnerség további növekedését erre a vásárlói bázisra, valamint az online és a fizikai értékesítési hálózatra alapoznák.
Sandy Xu, a JD.com vezérigazgatója szerint a két társaság közös célja Európa vezető, új generációs szórakoztatóelektronikai platformjának felépítése. A kínai vállalat a Ceconomy ismert márkáira, munkatársaira és kiterjedt értékesítési hálózatára alapozná a további növekedést. A vezető szerint az együttműködés az európai innovációt és versenyképességet is támogathatja.
Remko Rijnders, a Ceconomy vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a helyi piaci tapasztalatokat és a meglévő vásárlói kapcsolatokat a JD.com technológiai és logisztikai képességeivel kapcsolják össze. A cél az európai fogyasztók kiszolgálásának javítása, az üzletek és az online csatornák együttműködésére építve.
A közlemény szerint a Ceconomy önálló európai vállalatként működik tovább, helyi, független informatikai rendszerrel. Nem terveznek változtatást a létszámban, a munkavállalói megállapodásokban és a telephelyekben. A JD.com a meglévő márkákba kíván befektetni, azok hagyományainak megőrzésével.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb üzlete
Korábban Kína élesen bírálta az EU-t, mert vizsgálatot folytatott a JD.com német kiskereskedőre tett kínai felvásárlási ajánlat miatt. Peking kijelentette, hogy „határozott ellencsapást mérhet” a Ceconomyra tett ajánlat miatti vizsgálat következtében.
A JD.com, Kína (árbevétel alapján) legnagyobb e-kereskedelmi kiskereskedője, tavaly júliusban 2,2 milliárd eurós ajánlatot tett a Ceconomyra. A ügyletet az ország egyik legnagyobb beruházásaként harangozták be az elmúlt évekből.
A Ceconomy több mint 1000 üzletet üzemeltet Európában a Saturn és a MediaMarkt márkanevek alatt, például Magyarországon is.
A tranzakció lezárását eredetileg az idei év első felére várták, mielőtt az Európai Bizottság májusban mélyreható vizsgálatot indított. A vizsgálat azt elemzi, hogy a megállapodással történt-e tisztességtelen állami támogatások igénybevétele, ami bonyolíthatja az ügyletet.