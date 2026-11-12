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Rendkívüli döntésre készül a Mercedes, ami Magyarországot is érintheti: leállítja a konszern az összes beruházását Németországban – már a gyárbezárások is szóba kerültek

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A német autóipar egyik legnagyobb szereplője már a gyárbezárások lehetőségét is komolyan mérlegeli. A Mercedes-Benz vezetése szerint a munkavállalókkal folytatott tárgyalások eddig nem hoztak áttörést, ezért most a németországi üzemek jövőjét vizsgálják.
Nemes Tamás
2026.11.12, 18:13
Frissítve: 2026.11.12, 18:40
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Felfüggeszti a további beruházásokat Németországban a Mercedes-Benz, miután a vállalatvezetés nem tudott megállapodni a munkavállalói képviseletekkel a termelési költségek csökkentéséről. A vezetőség már azt is vizsgálja, mely gyárakat tudja egyáltalán fenntartani, ha nem sikerül átalakítani a németországi működés feltételeit.

Mercedes, gyár
Nem hajlandó tovább várni a Mercedes-Benz vezetése a németországi termelés átalakítására / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Leállítja a további beruházásokat németországi gyáraiban a Mercedes-Benz, miután a vállalatvezetésnek az intenzív egyeztetések ellenére sem sikerült megállapodnia a munkavállalói képviseletekkel a költségek csökkentéséről. A döntésről Michael Schiebe termelési igazgató és Britta Seeger munkaügyi igazgató egy csütörtökön közzétett belső interjúban beszélt, amelyet a Handelsblatt hozott nyilvánosságra

Schiebe szerint a jelenlegi költségszerkezet mellett a vállalat nem tud újabb beruházásokat indítani Németországban. A következő járműgenerációkról ugyanis már most dönteni kell, mivel az ipari gyártás előkészítése hosszú időt vesz igénybe. A vezető reményét fejezte ki, hogy rövid időn belül sikerül közös megoldást találni, de ennek hiányában a gyárbezárások lehetőségét is mérlegelik.

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– fogalmazott Schiebe. Hozzátette: ha nem sikerül megállapodni, a későbbi termékeket már kizárólag külföldön gyárthatják. Szerinte a beszállítói körben már most is látható a folyamat: németországi telephelyeket zárnak be, és több tízezer munkahelyet helyeznek át más országokba.

Britta Seeger szintén megerősítette, hogy a vállalat részletesen felülvizsgálja németországi üzemeinek jövőjét. A Mercedes mindenáron szeretné elkerülni a gyárbezárásokat, de a munkaügyi igazgató szerint a lehetőséget most már konkrétan is vizsgálniuk kell.

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A konfliktus középpontjában a németországi termelés költségei és a munkaidő áll. A vállalatvezetés korábban azt vetette fel, hogy a dolgozók változatlan fizetés mellett vállaljanak több munkát, ezzel csökkentve az egy munkaórára jutó költséget. Ola Källenius vezérigazgató a németországi és a külföldi gyártás közötti különbséget is érzékeltette: az általa bemutatott költségindexben Németország 100-as értékéhez képest Magyarország 30-on, Románia 20-on, Kína pedig 10 és 20 között áll. Källenius szerint a német értéket 80-ra kellene leszorítani, de nem célja, hogy a németországi termelés magyar vagy román költségszintre kerüljön.

A németországi üzemek jövőjét a vállalat romló pénzügyi teljesítménye is befolyásolja. A Mercedes október végén újabb németországi létszámcsökkentést jelentett be, decemberben pedig ismét elindítja az önkéntes távozást ösztönző programját. Az autógyártó személyautó-üzletágának korrigált árbevétel-arányos nyeresége a harmadik negyedévben 4,8 százalékról 2,5 százalékra esett.

A kínai piacon különösen nagy a visszaesés: a Mercedes ottani értékesítése 31 százalékkal, 86 800 járműre csökkent. Az autógyártó kedden a 2026-os évre vonatkozó várakozásait is rontotta. A személyautó-üzletág árbevétel-arányos megtérülése így már csak 2–3 százalék lehet a korábban várt 3–5 százalék helyett.

A németországi gyártás költségeinek mérséklése a magyarországi üzemek szempontjából is fontos kérdés. Källenius ugyanakkor korábban világossá tette, hogy nem akarja Németországból Magyarországra vagy Romániába áthelyezni a termelést. A mostani beruházási stop azonban már azt jelzi, hogy a németországi gyártókapacitások megőrzése a vállalat számára is egyre nehezebb feladattá vált.

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Egyre nagyobb nyomás nehezedik a német autóiparra, az egyik legnagyobb szereplő pedig a munkaerőköltségek jelentős mérséklését tartja szükségesnek. A Mercedes-Benz vezetője szerint a németországi termelés fenntartásához érdemi változtatásokra van szükség.

 

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