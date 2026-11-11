Ez most nem esett jól Kecskemétnek: kifakadt a Mercedes-vezér, nem akar Németországból Magyarországot csinálni – "Ez ostobaság"

A Mercedes-Benz vezetése jelentősen csökkentené a németországi gyártás költségeit, és ehhez a szakszervezetektől is komoly engedményeket vár. Ola Källenius vezérigazgató szerint a jelenlegi különbségek mellett hosszabb távon veszélybe kerülhet az ország ipari termelése, ezért a vállalat nem éri be kisebb korrekciókkal.

A németországi gyártás költségeit a magyarországi és a romániai szinttel is összevetette a Mercedes-Benz vezérigazgatója / Fotó: Kapitány István / Facebook

A németországi munkaerőköltségek jelentős csökkentését követeli a Mercedes-Benz vezetése, és a vállalat vezérigazgatója szerint ehhez a szakszervezeteknek is komoly engedményeket kell tenniük. Ola Källenius a Süddeutsche Zeitung berlini rendezvényén arról beszélt, hogy a munkavállalói képviseletekkel folytatott egyeztetéseken nem éri be félmegoldásokkal: valódi változást akar elérni.

A tárgyalások két szinten zajlanak. A Mercedes-Benz üzemi tanácsaival jelenleg is egyeztet a vállalatvezetés, miközben a fém- és villamosiparban zajló bértárgyalások is érintik a céget. Källenius szerint olyan megállapodásra van szükség, amely érdemben javítja a németországi termelés versenyképességét. Úgy látja, ha a felek nem hajlandók jelentős előrelépésre, tíz év múlva már jóval kisebb ipari tevékenység folyhat Németországban, mint napjainkban.

Magyarországra mutogat a Mercedes-vezér

A vezérigazgató egy költségindexszel érzékeltette a különbségeket. Ha Németország értéke 100, akkor Magyarországé 30, Romániáé 20, Kínáé pedig 10 és 20 közé esik. Még az Egyesült Államok is kedvezőbb helyzetben van ezen a téren: Källenius szerint ott 80-as értékkel lehet számolni.

A Mercedes vezetője ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem a németországi termelés Magyarországra vagy Romániába költöztetése a vállalat célja. Szerinte értelmetlen lenne Németországot ezeknek az országoknak a költségszintjére leszorítani. A 100-as indexről 80-ra történő elmozdulást viszont elérhetőnek tartja. Ez a különbség is jelzi, mekkora költségcsökkentést tart szükségesnek a vállalat.

Källenius nyitott az IG Metall szakszervezet egyik javaslatára is. Eszerint a vállalatok ideiglenes kollektív megállapodásokat köthetnének, amelyekben bizonyos ágazati előírásoktól eltérhetnének, cserébe viszont kötelező érvényű vállalásokat tennének a jövőbeli termékekhez kapcsolódó beruházásokról, a munkahelyek megőrzéséről és a képzésekről.