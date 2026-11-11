Deviza
EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF328,95 +0,82% GBP/HUF436,68 +0,26% CHF/HUF394,79 -0,2% PLN/HUF82,73 -0,21% RON/HUF68,25 +0,08% CZK/HUF14,97 +0,01% EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF328,95 +0,82% GBP/HUF436,68 +0,26% CHF/HUF394,79 -0,2% PLN/HUF82,73 -0,21% RON/HUF68,25 +0,08% CZK/HUF14,97 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 591,85 +1,39% MTELEKOM2 920 -0,21% MOL4 950 +3,51% OTP42 500 +1,05% RICHTER13 150 +1,15% OPUS195,4 -0,81% ANY5 730 +0,88% AUTOWALLIS116,5 +1,3% WABERERS4 070 -3,1% BUMIX8 496,13 -0,37% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 147,06 -0,42% BUX146 591,85 +1,39% MTELEKOM2 920 -0,21% MOL4 950 +3,51% OTP42 500 +1,05% RICHTER13 150 +1,15% OPUS195,4 -0,81% ANY5 730 +0,88% AUTOWALLIS116,5 +1,3% WABERERS4 070 -3,1% BUMIX8 496,13 -0,37% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 147,06 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez most nem esett jól Kecskemétnek: kifakadt a Mercedes-vezér, nem akar Németországból Magyarországot csinálni – "Ez ostobaság"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a német autóiparra, az egyik legnagyobb szereplő pedig a munkaerőköltségek jelentős mérséklését tartja szükségesnek. A Mercedes-Benz vezetője szerint a németországi termelés fenntartásához érdemi változtatásokra van szükség.
Nemes Tamás
2026.11.11, 19:30
Frissítve: 2026.11.11, 19:49
Szóljon hozzá!

A Mercedes-Benz vezetése jelentősen csökkentené a németországi gyártás költségeit, és ehhez a szakszervezetektől is komoly engedményeket vár. Ola Källenius vezérigazgató szerint a jelenlegi különbségek mellett hosszabb távon veszélybe kerülhet az ország ipari termelése, ezért a vállalat nem éri be kisebb korrekciókkal.

Mercedes, Kapitány István
A németországi gyártás költségeit a magyarországi és a romániai szinttel is összevetette a Mercedes-Benz vezérigazgatója / Fotó: Kapitány István / Facebook

A németországi munkaerőköltségek jelentős csökkentését követeli a Mercedes-Benz vezetése, és a vállalat vezérigazgatója szerint ehhez a szakszervezeteknek is komoly engedményeket kell tenniük. Ola Källenius a Süddeutsche Zeitung berlini rendezvényén arról beszélt, hogy a munkavállalói képviseletekkel folytatott egyeztetéseken nem éri be félmegoldásokkal: valódi változást akar elérni.

A tárgyalások két szinten zajlanak. A Mercedes-Benz üzemi tanácsaival jelenleg is egyeztet a vállalatvezetés, miközben a fém- és villamosiparban zajló bértárgyalások is érintik a céget. Källenius szerint olyan megállapodásra van szükség, amely érdemben javítja a németországi termelés versenyképességét. Úgy látja, ha a felek nem hajlandók jelentős előrelépésre, tíz év múlva már jóval kisebb ipari tevékenység folyhat Németországban, mint napjainkban.

Magyarországra mutogat a Mercedes-vezér

A vezérigazgató egy költségindexszel érzékeltette a különbségeket. Ha Németország értéke 100, akkor Magyarországé 30, Romániáé 20, Kínáé pedig 10 és 20 közé esik. Még az Egyesült Államok is kedvezőbb helyzetben van ezen a téren: Källenius szerint ott 80-as értékkel lehet számolni.

A Mercedes vezetője ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem a németországi termelés Magyarországra vagy Romániába költöztetése a vállalat célja. Szerinte értelmetlen lenne Németországot ezeknek az országoknak a költségszintjére leszorítani. A 100-as indexről 80-ra történő elmozdulást viszont elérhetőnek tartja. Ez a különbség is jelzi, mekkora költségcsökkentést tart szükségesnek a vállalat.

Källenius nyitott az IG Metall szakszervezet egyik javaslatára is. Eszerint a vállalatok ideiglenes kollektív megállapodásokat köthetnének, amelyekben bizonyos ágazati előírásoktól eltérhetnének, cserébe viszont kötelező érvényű vállalásokat tennének a jövőbeli termékekhez kapcsolódó beruházásokról, a munkahelyek megőrzéséről és a képzésekről.

A vezérigazgató szerint a Mercedes-Benz Németország egyik, ha nem a legnagyobb ipari beruházója. A vállalat erősen kötődik az országhoz, ezért a helyi beruházásokhoz kapcsolódó garanciákról is hajlandó tárgyalni. 

A szakszervezeti javaslat így lehetőséget teremthet arra, hogy a költségcsökkentésért cserébe a dolgozók és az üzemek jövőjét is biztosítsák.

Az autógyártó az elmúlt években csökkenő eladásokkal és visszaeső nyereséggel küzdött, ezért költségcsökkentő átalakításokat indított. A vállalatvezetés legutóbb a munkaidő és a németországi munkavégzés költségeinek kérdését is napirendre tűzte. Egy dolgozóknak küldött levélben azt írta, hogy az egy munkaórára jutó költséget mérsékelni kell. A vezetés szerint ennek legközvetlenebb és legigazságosabb módja, ha a munkavállalók ugyanazért a fizetésért többet dolgoznak. A felvetés tiltakozást váltott ki a dolgozók körében.

A sírba viszi Kína a Mercedest, nem látszik az alagút vége: már az S-osztály és a Maybach sem kell – Kecskemét most robbanthat igazán

Alaposan lecsavarták a várakozásokat. A kínai visszaesés és az elektromos autók térnyerése felemészti a Mercedes-Benz nyereségét.

 

Szóljon hozzá!
Mercedes-Benz
Költségcsökkentés
autógyártás
német autóipar

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu