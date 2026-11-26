Nincs megállás: kivonult Magyarországról, most a szomszédban dőlhet be a kereskedelmi lánc – 50 üzletet ígértek, a fele sem készült el
Fizetésképtelenségi eljárás indult a Mere romániai üzleteit működtető Torgservice RM SRL ellen. A vállalat szerint a bankszámlái befagyasztása után nem tudta teljesíteni az üzletek működéséhez szükséges kifizetéseket. A Svetofor-csoporthoz köthető egyetlen magyarországi áruház augusztusban zárt be.
A Torgservice RM maga kérte a felszámolását, mert fizetésképtelenné vált, és nem látott esélyt a talpra állásra. A bukaresti bíróság a cég kérelmét a kötelező iratok hiánya miatt elutasította. A hitelezők kérelmei alapján külön ügy indult, és a november 23-án közzétett értesítés szerint a bíróság megnyitotta az általános fizetésképtelenségi eljárást. A hitelezők 2027. január 4-ig jelenthetik be követeléseiket.
A Mere 2017-ben jelent meg Romániában. Az első áruház Bukarest közelében nyílt meg, majd Brassóban, Besztercén és Nagyváradon is terjeszkedett a lánc. A vezetés négy-öt év alatt ötven üzletet akart nyitni, és a piaci átlagnál húsz százalékkal olcsóbb termékeket ígért. A bírósági beadvány szerint végül tizenhat üzlet működött. További ötöt már előkészítettek a nyitásra.
A romániai cég 2017 és 2024 között minden évben veszteséges volt. 2025-ben már 150,4 millió lej árbevételt és 4,3 millió lej nettó nyereséget ért el, ami nagyjából 10,5 milliárd, illetve 302 millió forintnak felel meg. A vállalat ennek ellenére 2026 júliusának végén több mint 27,3 millió lejjel, vagyis mintegy 1,9 milliárd forinttal tartozott az árubeszállítóinak.
Az Európai Unió július 23-án szankciós listára tette Szergej és Andrej Schneidert, akik együtt a romániai vállalat 87 százalékát birtokolják. Az uniós határozat szerint az általuk alapított Svetofor-csoport az Oroszország által megszállt ukrajnai területeken is üzleteket működtetett. A romániai üzemeltető a bírósági beadványában azt írta, hogy a számláit július 29-én befagyasztották, és emiatt nem tudta fizetni a működéshez szükséges kiadásokat.
A nyáron Szlovákiában mindhárom, Lettországban mind a tizenkét Mere-üzlet bezárt, és a litvániai hálózat is leállt.
A lett közmédia a szankciókkal hozta összefüggésbe a bezárásokat. Litvániában a lánc képviselője technikai problémákra hivatkozott, és a szlovák üzleteknél is ilyen indoklást közöltek.
A Svetoforhoz köthető Basket Plus 2025 decemberében nyitott meg Budapest XVIII. kerületében, a Besence utcában. A cég egy éven belül tíz hazai üzletet tervezett. Az egyetlen megnyílt boltban raktárszerű térben, jórészt raklapokról árulták a termékeket.
A vásárlók aligha találkoznak újra a Basket Plusszal
A Világgazdaság oldalán a hazai sajtóban elsőként megírtuk, hogy a magyarországi, a lánchoz tartozó Basket Plus néven futó budapesti áruház technikai okokra hivatkozva függesztette fel a működését. A szankciók és a budapesti bezárás közötti közvetlen összefüggést hivatalosan nem erősítették meg. Lapunkhoz korábban az az információ jutott el, hogy decemberre egy másik üzemeltető hirdetett élelmiszerbolt-nyitást ugyanarra a címre, Besence Market néven.
Egyelőre úgy tűnik, a Magyarországon Basket Plus néven bemutatkozó orosz diszkont EU-s, és így magyarországi karrierje a végéhez érhetett. Ha a jelenlegi körülményekben jelentős változás nem áll be, alighanem sosem tudjuk meg, hogyan sikerült volna a tervezett magyarországi terjeszkedés, amelynek alapja az első tervek szerint az volt, hogy egy éven belül tíz egységet nyitnak.
A vásárlóknak ezért jelenleg az a legfontosabb üzenet, hogy nem érdemes arra számítaniuk, hogy újra megnyílik a Besence utcai Basket Plus, és még kevésbé arra, hogy az eredeti terveknek megfelelően sorra jelennek meg az új üzletek Magyarországon.