Fizetésképtelenségi eljárás indult a Mere romániai üzleteit működtető Torgservice RM SRL ellen. A vállalat szerint a bankszámlái befagyasztása után nem tudta teljesíteni az üzletek működéséhez szükséges kifizetéseket. A Svetofor-csoporthoz köthető egyetlen magyarországi áruház augusztusban zárt be.

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A Torgservice RM maga kérte a felszámolását, mert fizetésképtelenné vált, és nem látott esélyt a talpra állásra. A bukaresti bíróság a cég kérelmét a kötelező iratok hiánya miatt elutasította. A hitelezők kérelmei alapján külön ügy indult, és a november 23-án közzétett értesítés szerint a bíróság megnyitotta az általános fizetésképtelenségi eljárást. A hitelezők 2027. január 4-ig jelenthetik be követeléseiket.

A Mere 2017-ben jelent meg Romániában. Az első áruház Bukarest közelében nyílt meg, majd Brassóban, Besztercén és Nagyváradon is terjeszkedett a lánc. A vezetés négy-öt év alatt ötven üzletet akart nyitni, és a piaci átlagnál húsz százalékkal olcsóbb termékeket ígért. A bírósági beadvány szerint végül tizenhat üzlet működött. További ötöt már előkészítettek a nyitásra.

A romániai cég 2017 és 2024 között minden évben veszteséges volt. 2025-ben már 150,4 millió lej árbevételt és 4,3 millió lej nettó nyereséget ért el, ami nagyjából 10,5 milliárd, illetve 302 millió forintnak felel meg. A vállalat ennek ellenére 2026 júliusának végén több mint 27,3 millió lejjel, vagyis mintegy 1,9 milliárd forinttal tartozott az árubes­zállítóinak.

Az Európai Unió július 23-án szankciós listára tette Szergej és Andrej Schneidert, akik együtt a romániai vállalat 87 százalékát birtokolják. Az uniós határozat szerint az általuk alapított Svetofor-csoport az Oroszország által megszállt ukrajnai területeken is üzleteket működtetett. A romániai üzemeltető a bírósági beadványában azt írta, hogy a számláit július 29-én befagyasztották, és emiatt nem tudta fizetni a működéshez szükséges kiadásokat.

A nyáron Szlovákiában mindhárom, Lettországban mind a tizenkét Mere-üzlet bezárt, és a litvániai hálózat is leállt.

A lett közmédia a szankciókkal hozta összefüggésbe a bezárásokat. Litvániában a lánc képviselője technikai problémákra hivatkozott, és a szlovák üzleteknél is ilyen indoklást közöltek.