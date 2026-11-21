Idén nyarán kezdődött a 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziós szerződés és a teljes hazai hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálata.

A Mohu állami ellenőrzését szigorítaná a kormány / Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Magyar Péter jelentette be, hogy a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött. A kormányfő szerint özönlenek a panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.

A Világgazdaság kérdésére az élő környezetért felelős minisztérium közölte: az átvilágítás a hazai hulladékgazdálkodás valamennyi területére kiterjed, és ennek részeként vizsgálják a cég koncessziós szerződését is. A tárca úgy fogalmazott, hogy a hulladékgazdálkodás állami közfeladat, amelynek ellátásában a gazdasági szempontok mellett a szakmai, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket is érvényesíteni kell valamennyi piaci szereplőnél.

A minisztérium tájékoztatása szerint

a kormány áttekintette az uniós vállalások teljesülését, és megállapította, hogy a koncesszor több előírt célszámot sem teljesített.

A felülvizsgálat során azt vizsgálják, hogy az ágazat egészében milyen tényezők állnak az elmaradások mögött, és mely területeken van szükség beavatkozásra.

Szigorítana a kormány a Mohu ellenőrzésén

A kormány szigorítaná a Mohu állami ellenőrzését, és kötelezővé tenné a bírság kiszabását, ha a hatóság megállapítja, hogy a társaság megsértette a hulladékgazdálkodási szabályokat. A Világgazdaság értesülései szerint a háttérben folynak az egyeztetések, de a rendszer átalakításáról még nem született döntés.

Az élő környezetért felelős minisztérium november 5-én bocsátotta társadalmi egyeztetésre a hulladéktörvény módosításának tervezetét, amelyhez november 13-ig várták az észrevételeket. A tárca összefoglalója szerint az uniós jogharmonizáció mellett a hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata során jelzett hatósági tapasztalatok indokolják a szankciórendszer módosítását. A tervezet alapján a hatóság a Mohu megállapított jogsértése esetén minden alkalommal bírságot szabna ki, így megszűnne a lehetőség arra, hogy az ügyet pusztán figyelmeztetéssel zárja le.