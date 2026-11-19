A Mol újabb szakaszba lépett a szerbiai NIS olajvállalatban történő tulajdonszerzés előkészítésével, de a végleges megállapodáshoz még több hatósági engedélyre is szükség van. Bacsa György stratégiai igazgató szerint a térség olajellátásának biztonságát az is veszélyeztetheti, ha három nagy finomító ugyanattól a szállítási útvonaltól függ – írta a Vajdaság Ma.

A szerbiai NIS megszerzésével újabb fontos lépéshez érkezett a Mol, a tranzakció véglegesítéséhez azonban még több jóváhagyást kell beszerezni / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb szakaszba lépett a Mol szerbiai olajipari terjeszkedése: a vállalat az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalától (OFAC) kapott engedélyek birtokában már megkezdheti a NIS-ben tervezett tulajdonszerzéshez szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését. A tranzakció végleges lezárása azonban még több feltételtől függ – mondta Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai igazgatója a Mol Talks című műsorban.

Az engedélyekkel a Mol előtt megnyílt a lehetőség arra is, hogy megvásárolja az adásvételi ár kifizetéséhez szükséges értékpapírokat. Ezzel alkalmazhatóvá vált a januárban a Gazprom-csoporttal kötött előzetes megállapodásban rögzített fizetési mechanizmus. A lezáráshoz ugyanakkor még versenyhatósági jóváhagyásokra, egy további OFAC-engedélyre és az orosz állam eladói hozzájárulására is szükség van. A Mol arra számít, hogy az engedélyezési eljárások párhuzamosan haladhatnak.

A Mol szerint elengedhetetlen az energetikai diverzifikáció

Bacsa a szerbiai politikai változások kapcsán arról beszélt, hogy a vállalat minden térségbeli kormánnyal pragmatikus kapcsolat kialakítására törekszik. A Mol több mint egy évtizede van jelen a szerb olaj- és üzemanyagpiacon, és a nehezebb ellátási időszakokban késztermékek importjával is segítette az országot. A társaság az új szerb kormánnyal is együttműködne a NIS hosszú távú, stabil működésének biztosításában.

A felvásárlás mellett a térség olajellátásának jövője is kiemelt téma volt az interjúban. A szerbiai JANAF-szakaszon történt közelmúltbeli meghibásodás ismét megmutatta, milyen következményekkel járhat egy váratlan műszaki probléma. A pancsovai finomító ellátása is veszélybe kerülhet, miközben a kieső termelést a térség jelenlegi logisztikai kapacitásai alapján nem lehetne teljes egészében importból pótolni.