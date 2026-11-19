Ez nem fog tetszeni a horvátoknak: a Mol ítéletet mondott az Adria-olajvezetékről, ukrán csövet ajánl Brüsszel figyelmébe
A Mol újabb szakaszba lépett a szerbiai NIS olajvállalatban történő tulajdonszerzés előkészítésével, de a végleges megállapodáshoz még több hatósági engedélyre is szükség van. Bacsa György stratégiai igazgató szerint a térség olajellátásának biztonságát az is veszélyeztetheti, ha három nagy finomító ugyanattól a szállítási útvonaltól függ – írta a Vajdaság Ma.
Újabb szakaszba lépett a Mol szerbiai olajipari terjeszkedése: a vállalat az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalától (OFAC) kapott engedélyek birtokában már megkezdheti a NIS-ben tervezett tulajdonszerzéshez szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését. A tranzakció végleges lezárása azonban még több feltételtől függ – mondta Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai igazgatója a Mol Talks című műsorban.
Az engedélyekkel a Mol előtt megnyílt a lehetőség arra is, hogy megvásárolja az adásvételi ár kifizetéséhez szükséges értékpapírokat. Ezzel alkalmazhatóvá vált a januárban a Gazprom-csoporttal kötött előzetes megállapodásban rögzített fizetési mechanizmus. A lezáráshoz ugyanakkor még versenyhatósági jóváhagyásokra, egy további OFAC-engedélyre és az orosz állam eladói hozzájárulására is szükség van. A Mol arra számít, hogy az engedélyezési eljárások párhuzamosan haladhatnak.
A Mol szerint elengedhetetlen az energetikai diverzifikáció
Bacsa a szerbiai politikai változások kapcsán arról beszélt, hogy a vállalat minden térségbeli kormánnyal pragmatikus kapcsolat kialakítására törekszik. A Mol több mint egy évtizede van jelen a szerb olaj- és üzemanyagpiacon, és a nehezebb ellátási időszakokban késztermékek importjával is segítette az országot. A társaság az új szerb kormánnyal is együttműködne a NIS hosszú távú, stabil működésének biztosításában.
A felvásárlás mellett a térség olajellátásának jövője is kiemelt téma volt az interjúban. A szerbiai JANAF-szakaszon történt közelmúltbeli meghibásodás ismét megmutatta, milyen következményekkel járhat egy váratlan műszaki probléma. A pancsovai finomító ellátása is veszélybe kerülhet, miközben a kieső termelést a térség jelenlegi logisztikai kapacitásai alapján nem lehetne teljes egészében importból pótolni.
A Mol különösen kockázatosnak tartaná, ha az Adria-kőolajvezeték teljes egészében átvenné a Barátság szerepét. Ebben az esetben három nagy finomító, a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai is ugyanattól a szállítási útvonaltól függne. Egyetlen meghibásodás így egyszerre több ország üzemanyag-ellátását is érinthetné.
A vállalat ezért több, egymást kiegészítő és összekapcsolt szállítási útvonal kiépítését sürgeti. Ennek része lehet az Odessza–Brodi kőolajvezeték fejlesztése és az odesszai kikötő biztonságos megközelítésének biztosítása is. A Mol szerint ezek európai jelentőségű beruházások, amelyekhez az Európai Uniónak pénzügyi támogatást kellene nyújtania.
A finomítók korszerűsítésére a Mol jelentős összegeket fordított. A rijekai üzem fejlesztése mintegy 260 milliárd forintba került, a magyarországi és szlovákiai finomítók modernizálására, illetve technológiai átalakítására további 160 milliárd forintot szánnak. A beruházások együttes értéke eléri a 420 milliárd forintot, vagyis hozzávetőleg 1,143 milliárd eurót. A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztéseket saját forrásból, uniós támogatás nélkül finanszírozta.
A korszerűsítés mellett az Adria-vezeték működését is alaposabban vizsgálnák. A Mol hosszabb kapacitásteszteket vár a horvátországi szakaszon, amelyeknek többféle kőolajra és eltérő üzemi körülményekre is ki kellene terjedniük.
A vállalat szerint csak így mérhető fel megbízhatóan, hogy a vezeték hosszabb időn át, teljes terhelés mellett is képes-e kiszolgálni a térség finomítóit.
A Mol a pozsonyi és a százhalombattai finomító közötti további összeköttetések fejlesztését is fontosnak tartja. A társaság szerint Közép- és Kelet-Európának összehangoltan kell képviselnie az érdekeit Brüsszelben, ha meg akarja valósítani az ellátásbiztonságot erősítő infrastrukturális beruházásokat.
Új olajforrások után kutat a Mol: hiába a 165 milliárdos gigaberuházás, a finomítók átépítése nem elég, egyetlen vezeték kevés
A régió ellátásbiztonságához több, egymással versengő ellátási útvonalra van szükség – jelentette ki a Világgazdaság érdeklődésére Mol. Ám a diverzifikációval nem szabadulhatnak el az üzemanyagárak és nem romolhat a térség versenyképessége. Ideje az Adria-vezeték egészét végigtesztelni. Az egy lábon állás nem a Mol módszere.