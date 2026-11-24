Megérkezett az amerikai ítélet az MVM-ről, itt a nagy hitelminősítő döntése: külön megnevezték a rezsicsökkentést – a Tisza-kormánnyal magyarázzák a lépést
A Moody’s Ratings negatívról stabilra javította az MVM Zrt. hitelminősítési kilátását, miközben megerősítette a társaság Baa2-es hosszú távú besorolását. A döntés szorosan összefügg a magyar államadós-osztályzat kilátásának pénteki felülvizsgálatával, de az energiacég pénzügyi helyzetét és beruházási terveit is értékelte a hitelminősítő.
A Moody’s Ratings november 24-én negatívról stabilra módosította az MVM Zrt. hitelminősítési kilátását. A nemzetközi hitelminősítő egyúttal megerősítette a társaság Baa2-es hosszú távú kibocsátói besorolását, valamint a vállalat önálló hitelképességét jelző baa3-as értékelést.
A döntés közvetlen előzménye, hogy a Moody’s november 20-án a magyar állam hitelminősítési kilátását is stabilra javította a korábbi negatívról. Az MVM besorolása ugyanis egy fokozattal magasabb az önálló hitelképességénél, mivel a hitelminősítő figyelembe veszi a magyar kormány várható támogatását is.
Az állami tulajdonú energetikai vállalat esetében ezért az államadósság megítélése közvetlenül befolyásolja a kilátásokat.
Az MVM pénzügyi és üzleti helyzetének megítélése nem változott. A Moody’s kedvező tényezőként emelte ki a vállalat meghatározó pozícióját a hazai villamosenergia- és földgázpiacon, valamint az energiatermelés összetételét. Az MVM villamosenergia-termelésének több mint 90 százaléka nukleáris és megújuló forrásból származik. Ezek a termelési kapacitások jelenleg az átlagosnál magasabb nagykereskedelmi árakból is profitálnak.
A hitelminősítő szerint a társaság bevételeinek jelentős részét az infrastruktúra-üzletág biztosítja, amelynek működését kiszámítható szabályozási környezet támogatja. Az MVM eladósodottsága mérsékelt, pénzügyi mutatói pedig a jelentős beruházási kiadások ellenére is stabilak.
Továbbra sem válságálló az MVM
Kockázatot jelent viszont, hogy a vállalat meghatározó szerepet tölt be a magyar energiapiacon, ezért érzékeny az árupiaci árak ingadozására és az ebből fakadó finanszírozási igények változására. A rezsicsökkentés nem mindig tükrözte a tényleges energiaköltségeket, bár a 2022-ben bevezetett kompenzációs rendszer mérsékli ennek hatását. A Moody’s az energiapolitikai változásokat és a növekvő beruházási igényeket is a kockázatok között tartja számon.
A társaság likviditását a következő 12-18 hónapra megfelelőnek értékeli a hitelminősítő. Az MVM 2026. június 30-án 211 milliárd forintos készpénzállománnyal és 1738 milliárd forintnyi le nem hívott hitelkerettel rendelkezett. A Moody’s szerint azonban a belső források nem fedezik teljes egészében a történelmi átlagnál magasabb beruházási kiadásokat, ezért a vállalatnak további hiteleket kell bevonnia.
A következő két-három évben az MVM nettó tőkeáttételi mutatója a hitelminősítő várakozása szerint 2,2-szeres körül tetőzhet. Ez továbbra is jóval a banki hitelszerződésekben szereplő 4,5-szeres korlát alatt maradna.
A Moody’s arra is számít, hogy a társaság pénzügyi profilja a jelentős beruházások ellenére erős marad.
Az állami háttér szintén fontos tényező: az MVM százszázalékos állami tulajdonban van, és pénzügyi nehézségek esetén a Moody’s mérsékelt valószínűséget lát a kormányzati segítségnyújtásra. A hitelminősítő szerint a vállalat stratégiai jelentősége indokolja ezt a várakozást, bár a támogatási képességet az állam pénzügyi mozgástere is korlátozhatja.
Döntött Magyarország államadósságáról a Moody's - ezt minden magyar a zsebén érzi majd
A hitelminősítő negatívról stabilra módosította Magyarország államadós-besorolásának kilátását. A Moody's szerint ugyanakkor van esély a negatív kilátás visszaállítására vagy a leminősítésre is.