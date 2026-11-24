A Moody’s Ratings negatívról stabilra javította az MVM Zrt. hitelminősítési kilátását, miközben megerősítette a társaság Baa2-es hosszú távú besorolását. A döntés szorosan összefügg a magyar államadós-osztályzat kilátásának pénteki felülvizsgálatával, de az energiacég pénzügyi helyzetét és beruházási terveit is értékelte a hitelminősítő.

A magyar állam hitelminősítési kilátásának javítása az MVM értékelésében is megjelent / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Moody’s Ratings november 24-én negatívról stabilra módosította az MVM Zrt. hitelminősítési kilátását. A nemzetközi hitelminősítő egyúttal megerősítette a társaság Baa2-es hosszú távú kibocsátói besorolását, valamint a vállalat önálló hitelképességét jelző baa3-as értékelést.

A döntés közvetlen előzménye, hogy a Moody’s november 20-án a magyar állam hitelminősítési kilátását is stabilra javította a korábbi negatívról. Az MVM besorolása ugyanis egy fokozattal magasabb az önálló hitelképességénél, mivel a hitelminősítő figyelembe veszi a magyar kormány várható támogatását is.

Az állami tulajdonú energetikai vállalat esetében ezért az államadósság megítélése közvetlenül befolyásolja a kilátásokat.

Az MVM pénzügyi és üzleti helyzetének megítélése nem változott. A Moody’s kedvező tényezőként emelte ki a vállalat meghatározó pozícióját a hazai villamosenergia- és földgázpiacon, valamint az energiatermelés összetételét. Az MVM villamosenergia-termelésének több mint 90 százaléka nukleáris és megújuló forrásból származik. Ezek a termelési kapacitások jelenleg az átlagosnál magasabb nagykereskedelmi árakból is profitálnak.

A hitelminősítő szerint a társaság bevételeinek jelentős részét az infrastruktúra-üzletág biztosítja, amelynek működését kiszámítható szabályozási környezet támogatja. Az MVM eladósodottsága mérsékelt, pénzügyi mutatói pedig a jelentős beruházási kiadások ellenére is stabilak.

Továbbra sem válságálló az MVM

Kockázatot jelent viszont, hogy a vállalat meghatározó szerepet tölt be a magyar energiapiacon, ezért érzékeny az árupiaci árak ingadozására és az ebből fakadó finanszírozási igények változására. A rezsicsökkentés nem mindig tükrözte a tényleges energiaköltségeket, bár a 2022-ben bevezetett kompenzációs rendszer mérsékli ennek hatását. A Moody’s az energiapolitikai változásokat és a növekvő beruházási igényeket is a kockázatok között tartja számon.