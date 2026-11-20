Újabb fontos személyi változás készül az állami vállalatok élén: távozik Póser Zoltán, az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezetője. A társaság irányítása körül már az utód személye is szóba került, a kinevezéshez azonban még a miniszterelnök jóváhagyása is szükséges.

Az állami védelmi ipar átalakítása újabb szakaszába léphet, miután Kapitány István elbocsátotta az N7 vezetőjét / Fotó: AFP

Póser Zoltán távozik az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. éléről – értesült több iparági forrásból a Telex. Az állami védelmi holding új vezetőjét még nem nevezték ki, a lehetséges utód személye azonban már felmerült a szakmai körökben.

Póser 2025. április 17-én vette át a társaság irányítását. Érkezése egybeesett azzal az időszakkal, amikor az N7 és a tőzsdén jegyzett 4iG Nyrt. kiterjedt megállapodást kötött.

Ennek nyomán több állami védelmi ipari vállalat és részesedés került a magáncéghez, illetve annak irányítása alá.

A folyamat során az N7 korábbi vezetője, Antal Ferenc, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről az ügyletért addig felelős Lóga Máté államtitkár is kikerült a projekt irányításából. A minisztériumi felügyelet Szabados Richárd államtitkárhoz került át, Póser pedig az állami holding élén folytatta a munkát.

A védelmi ipari szakmában Pósert nem tekintették a terület szakértőjének, inkább politikai bizalmi emberként tartották számon. A Századvég honlapján elérhető életrajza szerint korábban a Procter & Gamble-nél dolgozott, a Miniszterelnökségen politikai főtanácsadó volt, az N7 vezetése előtt pedig a Debreceni Egyetem körül vállalt munkát.

A Telex iparági forrásai szerint a 2026-os áprilisi választás után az N7-nél kezdettől biztosra vették Póser távozását. A lehetséges utód egy szakmai körökben ismert katonai logisztikai szakember lehet, kinevezése azonban még nem tekinthető eldöntöttnek: Magyar Péter miniszterelnök egyelőre nem hagyta jóvá a személyi javaslatot.

A vezetőváltás mellett az állami vállalat jövője is bizonytalan. Az N7 jelenleg a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozik, ám tevékenysége alapján a Ruszin-Szendi Romulusz irányította Honvédelmi Minisztérium felügyelete is indokolható lenne.

A két tárca közötti választás a magyar védelmi iparral kapcsolatos kormányzati célokról is árulkodhat.

Ha a kabinet egy exportképes, nemzetközi piacokon is versenyképes ágazatot akar építeni, az N7 portfóliója a gazdasági tárcánál maradhat. Ha viszont a hazai hadiipar elsődleges feladata a Magyar Honvédség ellátása, a honvédelmi tárca felügyelete lehet célszerűbb.