A Nike bemutatta a következő öt évre szóló üzleti stratégiáját, amelynek középpontjában a sportteljesítményre építő termékek és a hatékonyabb vállalati működés áll. A sportszergyártó 2031-re 12-14 százalékos üzemi nyereséghányadot és 3-3,50 dolláros korrigált részvényenkénti eredményt céloz meg.

A Nike új növekedési pályára állítaná üzletét, miután az elmúlt időszakban több területen is gyengült a teljesítménye / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nike a 2026-os befektetői napján ismertette a Full Stride Ahead elnevezésű stratégiáját, amellyel vissza akar térni a fenntartható és nyereséges növekedéshez. A vállalat a 2027-es pénzügyi évet tekinti kiindulópontnak, és 2031 végéig mintegy 5 milliárd dollárral növelné árbevételét.

A terv szerint az üzemi nyereséghányad 12-14 százalékra emelkedhet, a korrigált egy részvényre jutó eredmény pedig elérheti a 3-3,50 dollárt.

A növekedés legfontosabb motorját a teljesítménysportok jelenthetik. A Nike a futásra, az edzésre, a nemzetközi labdarúgásra, a kosárlabdára és a szabadtéri sportokra összpontosítja erőforrásait. Ezekből a területekből a vállalat várakozásai szerint mintegy 4 milliárd dollár származhat az ötmilliárdos többletbevételből. A fennmaradó egymilliárd dollárt a sportruházati üzletág adhatja, amelybe a Nike Sportswear, a Jordan és a Converse tartozik.

A vállalat három pillérre építi az átalakítást:

Az EPIC program az új termékekre, az innovációra és a márkák vonzerejének erősítésére összpontosít.

A CONNECTED célja, hogy a Nike közelebb kerüljön a helyi sportolókhoz és közösségekhez, jobban igazodjon az egyes piacok igényeihez.

A FAST program pedig a gyorsabb termékfejlesztést, a rugalmasabb ellátási láncot, valamint az adat- és mesterségesintelligencia-alapú döntéshozatalt helyezi előtérbe.

A 23 kiemelt országban végrehajtott fejlesztésektől azt várják, hogy a három márka jobban alkalmazkodik a helyi fogyasztókhoz. A Nike emellett folytatja kínai üzletágának átalakítását, miközben más fontos piacokon gyorsítaná a növekedést.

Még egy tőrdöfés a Nike-ba, Mbappé elárulta, miért hagyta el a süllyedő hajót, s miért pártolt át Federerékhez Az ág is húzza az amerikai sportszergyártót. Miután kudarcot vallott a globális értékesítési stratégiája, Kínában kegyvesztett lett és kikerült az S&P 100 indexből is, most Kylian Mbappé is tovább taszította a lejtőn a Nike-t, na meg persze a Nike-részvényeket is.

Véget érhet a Nike szabadesése

A pénzügyi fordulat azonban nem következne be azonnal. A Nike megerősítette a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését: az árbevétel magas egyszámjegyű százalékos visszaesésére számít, az üzemi eredmény pedig ennél is nagyobb mértékben csökkenhet. A korrigált üzemi nyereséghányad várhatóan 6 százalék körül alakul, a korrigált részvényenkénti eredmény pedig 1,15-1,35 dollár lehet. Utóbbi nem tartalmazza a Pace átalakítási programhoz kapcsolódó, részvényenként mintegy 0,15 dolláros szerkezetátalakítási költséget.