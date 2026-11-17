Megelégelte a mélyrepülést a Nike: ötéves tervvel térnének vissza a csúcsra, teljesen átalakítják a stratégiát – milliárdos pénzeső jöhet az évtized végéig
A Nike bemutatta a következő öt évre szóló üzleti stratégiáját, amelynek középpontjában a sportteljesítményre építő termékek és a hatékonyabb vállalati működés áll. A sportszergyártó 2031-re 12-14 százalékos üzemi nyereséghányadot és 3-3,50 dolláros korrigált részvényenkénti eredményt céloz meg.
A Nike a 2026-os befektetői napján ismertette a Full Stride Ahead elnevezésű stratégiáját, amellyel vissza akar térni a fenntartható és nyereséges növekedéshez. A vállalat a 2027-es pénzügyi évet tekinti kiindulópontnak, és 2031 végéig mintegy 5 milliárd dollárral növelné árbevételét.
A terv szerint az üzemi nyereséghányad 12-14 százalékra emelkedhet, a korrigált egy részvényre jutó eredmény pedig elérheti a 3-3,50 dollárt.
A növekedés legfontosabb motorját a teljesítménysportok jelenthetik. A Nike a futásra, az edzésre, a nemzetközi labdarúgásra, a kosárlabdára és a szabadtéri sportokra összpontosítja erőforrásait. Ezekből a területekből a vállalat várakozásai szerint mintegy 4 milliárd dollár származhat az ötmilliárdos többletbevételből. A fennmaradó egymilliárd dollárt a sportruházati üzletág adhatja, amelybe a Nike Sportswear, a Jordan és a Converse tartozik.
A vállalat három pillérre építi az átalakítást:
- Az EPIC program az új termékekre, az innovációra és a márkák vonzerejének erősítésére összpontosít.
- A CONNECTED célja, hogy a Nike közelebb kerüljön a helyi sportolókhoz és közösségekhez, jobban igazodjon az egyes piacok igényeihez.
- A FAST program pedig a gyorsabb termékfejlesztést, a rugalmasabb ellátási láncot, valamint az adat- és mesterségesintelligencia-alapú döntéshozatalt helyezi előtérbe.
A 23 kiemelt országban végrehajtott fejlesztésektől azt várják, hogy a három márka jobban alkalmazkodik a helyi fogyasztókhoz. A Nike emellett folytatja kínai üzletágának átalakítását, miközben más fontos piacokon gyorsítaná a növekedést.
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Véget érhet a Nike szabadesése
A pénzügyi fordulat azonban nem következne be azonnal. A Nike megerősítette a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését: az árbevétel magas egyszámjegyű százalékos visszaesésére számít, az üzemi eredmény pedig ennél is nagyobb mértékben csökkenhet. A korrigált üzemi nyereséghányad várhatóan 6 százalék körül alakul, a korrigált részvényenkénti eredmény pedig 1,15-1,35 dollár lehet. Utóbbi nem tartalmazza a Pace átalakítási programhoz kapcsolódó, részvényenként mintegy 0,15 dolláros szerkezetátalakítási költséget.
A vezetés szerint 2028-ban mérséklődhet az árbevétel csökkenése, 2029-ben pedig a Nike már a piac egészével azonos ütemű növekedést céloz. A vállalat 2030-ban és 2031-ben ennél gyorsabb bővülést vár, ahogy az új beruházások eredményei egyre inkább megmutatkoznak.
A költségcsökkentés szintén fontos része a tervnek. A Pace programtól 2031-re évi 2,5 milliárd dolláros megtakarítást várnak, a teljes hatás azonban csak fokozatosan jelentkezik.
A végrehajtás becsült adózás előtti költsége 1,3 milliárd dollár, amelyből 2026-ban és 2027-ben egyaránt 300 millió dollárnyi végkielégítési kiadással számolnak.
Dave Denton pénzügyi igazgató szerint a Nike márkáinak ereje, sportolókkal ápolt kapcsolatai és innovációs képességei továbbra is jelentős lehetőségeket kínálnak. A vállalat 2027 és 2031 között összesen mintegy 12 milliárd dollárt juttatna vissza részvényeseinek osztalék formájában.
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